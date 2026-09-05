Salud

Un factor aumenta la supervivencia entre los mayores tras una fractura de cadera -- y no es el dinero

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VIERNES, 4 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- Hay un factor personal que mejora la supervivencia entre las personas mayores que se someten a una cirugía para reparar una cadera rota.

No cuánto dinero tienen. No dónde viven. No si se recuperaron en casa o en un centro de ancianos.

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Sorprendentemente, la educación es el factor más vinculado a la supervivencia de los mayores tras una fractura de cadera, según informaron recientemente investigadores en el British Journal of Anaesthesia.

Esto probablemente se deba a que la educación superior ayuda a las personas mayores a comprender mejor lo que deben hacer para recuperarse con éxito, dijo el investigador principal, el Dr. Rasmus Åhman, estudiante de doctorado en la Universidad de Linköping en Suecia.

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"Existe un concepto llamado alfabetización en salud, que creemos que puede estar estrechamente relacionado con el nivel educativo", dijo Åhman en un comunicado de prensa. "Se trata de cómo absorbes la información de los profesionales sanitarios y entiendes por qué deberías hacer cosas diferentes.

"También podría ser que un nivel educativo más alto esté vinculado a una red social más amplia y a un mejor apoyo de la familia y los familiares", añadió Åhman.

Para el nuevo estudio, los investigadores rastrearon a alrededor de 58.000 personas suecas de entre 75 y 89 años que se sometieron a cirugía tras una fractura de cadera.

Los resultados iniciales mostraron que las muertes entre pacientes de cirugía de cadera de 80 a 84 años fueron tres veces mayores de lo esperado entre otras personas de esa edad.

El equipo examinó entonces cuatro factores para ver cuáles estaban más estrechamente relacionados con la muerte: educación, zona residencial, ingresos y acceso a cuidados domiciliarios o residencias.

"Por encima de todo, fue el nivel educativo lo que mostró la correlación más fuerte con la mortalidad", dijo Åhman.

La zona residencial resultó no desempeñar ningún papel importante, según los investigadores.

"Según nuestros datos, no parece haber diferencias claras en la supervivencia dependiendo del tipo de hospital donde te operaste de fractura de cadera", dijo Åhman.

Sin embargo, esto no significa que la gente deba estudiarse para mejorar sus probabilidades, dijo.

"No decimos que más personas deban seguir estudiando", dijo Åhman. "Más bien, el nivel educativo puede verse como un indicador que ayuda a la atención sanitaria a identificar a los pacientes que pueden necesitar apoyo adicional, por ejemplo, en forma de información personalizada, rehabilitación y seguimiento tras la hospitalización."

Más información

La Cleveland Clinic tiene más información sobre caderas rotas.

FUENTES: Linköping University, comunicado de prensa, 2 de septiembre de 2026; British Journal of Anaesthesia, 5 de agosto de 2026

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