Sociedad

Alerta meteorológica en 12 provincias por fuertes vientos y nevadas durante el fin de semana

El SMN emitió alertas amarillas para distintas regiones del país, mientras en Buenos Aires se prevén lluvias y un marcado descenso de temperatura

Una mujer con abrigo marrón y bufanda de lana camina por una calle de Buenos Aires con hojas secas. El viento mueve su cabello y hay árboles sin hojas y edificios al fondo.
El comienzo del fin de semana estará marcado por condiciones meteorológicas adversas en varias regiones argentinas (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por viento y nevadas para este sábado 5 de septiembre en distintas provincias del país, con focos en el noroeste, la región cuyana, la Patagonia y el sur de la provincia de Buenos Aires.

Las advertencias alcanzan a sectores de Jujuy, Salta, Catamarca, donde los vientos podrían alcanzar velocidades entre 50 y 70 km/h y ráfagas de hasta 100 km/h en los niveles más altos. Además, se verán afectadas las provincias de Mendoza, San Luis, San Juan y La Rioja. Indican que vientos del sector sur con velocidades de entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 65 km/h.

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Para el sur de la provincia de Buenos Aires, la advertencia indica vientos del sector sur con velocidades de entre 25 y 45 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. Por otro lado, en el este de Río Negro, el este de Chubut y el este de Santa Cruz, el SMN prevé vientos del sector sur con velocidades de entre 40 y 60 km/h, acompañados por ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

El SMN emitió alertas amarillas por viento para este sábado en distintas regiones del país
El SMN emitió alertas amarillas por viento para este sábado en distintas regiones del país

La cordillera de Neuquén aparece entre las zonas bajo vigilancia por una doble contingencia meteorológica. Por un lado, el SMN indicó que el área será afectada por vientos del sector este con velocidades de entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h. Además, para esa misma región se mantiene una alerta amarilla por nieve.

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El parte oficial señala que el área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad, con valores de nieve acumulada entre 10 y 30 centímetros, que podrían ser superados de manera puntual. El organismo también advirtió que no se descarta precipitación en forma de lluvia en las zonas más bajas.

Ante la alerta, el ente nacional recomienda: evitar actividades al aire libre, asegurar los elementos que puedan volarse como macetas, chapas o muebles livianos, y mantenerse alejado de árboles y postes de luz que puedan ceder por las ráfagas. También aconseja circular con precaución, especialmente en rutas y caminos abiertos, donde la reducción de visibilidad y los movimientos bruscos del vehículo pueden complicar el tránsito. Además, sugiere mantenerse informado a través de los canales oficiales y tener preparada una mochila de emergencias con linterna, documentos y teléfono cargado.

El clima en CABA

En la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, este sábado se presentará con condiciones inestables, nubosidad variable y probabilidad de lluvias aisladas durante parte de la jornada. El pronóstico oficial anticipa una temperatura mínima de 7°C y una máxima de 14°C, en un escenario de cambio de tiempo que también estará acompañado por viento del sector sur.

En Buenos Aires se esperan precipitaciones aisladas y temperaturas más bajas durante el fin de semana
En Buenos Aires se esperan precipitaciones aisladas y temperaturas más bajas durante el fin de semana

Según el SMN, habrá entre 10% y 40% de probabilidad de precipitaciones que se concentrarían principalmente entre la madrugada y la tarde. A eso se suma un aumento en la intensidad del viento, con velocidades previstas de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían ubicarse entre 42 y 50 km/h, lo que reforzará la sensación de aire más frío sobre el área metropolitana.

El descenso térmico se acentuará hacia el domingo 6 de septiembre, con una jornada más estable pero fría. Se prevé una mínima de 3°C y una máxima de 12°C, con cielo entre parcial y algo nublado.

En el área metropolitana, el inicio de la semana continuará con tiempo estable, pero con mañanas frías. Para el lunes, el pronóstico anticipa una mínima de 4°C y una máxima de 12°C, con cielo mayormente despejado y sin probabilidad de precipitaciones. El martes se espera una leve suba de temperatura, con registros de 6°C y 16°C de máxima.

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