Salud

Puede que tu reloj inteligente esté sobreestimando tu quema calórica

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VIERNES, 4 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- Tu reloj inteligente puede estar dándote más crédito por tu entrenamiento del que realmente te ganaste.

Los investigadores hicieron que 58 adultos realizaran un entrenamiento en bicicleta usando cuatro relojes inteligentes populares, y luego compararon sus estimaciones calóricas con mediciones clínicas del consumo real de energía.

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El resultado: Cada reloj mostró errores sustanciales, normalmente entre un 15% y un 25% desviados.

El Apple Watch rindió mejor, pero aun así sobreestimó las calorías quemadas en unas 22 de media. Samsung se equivocó en unas 57, mientras que Garmin sobreestimó en casi 69 calorías de media.

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Fitbit fue más difícil de juzgar. Alrededor del 13% de sus ensayos produjeron lecturas increíblemente altas que los investigadores eliminaron del análisis principal.

El estudio también encontró que la precisión empeoró a medida que aumentaba la grasa corporal -- en las cuatro marcas.

Estas sobreestimaciones pueden importar si te fias de los números para controlar tu peso.

"Podrías perder cientos de calorías cada semana y acabar fácilmente en un superávit calórico cuando crees que tienes un déficit calórico", dijo el autor principal Jason Kostrna en un comunicado de prensa. Es profesor asociado de kinesiología y ciencias del ejercicio en la Universidad Internacional de Florida.

Su consejo: No trates el número de calorías quemadas de tu reloj como exacto. Considera redondear hacia abajo y céntrate más en la frecuencia cardíaca, las zonas de frecuencia cardíaca y tus propias tendencias a lo largo del tiempo.

A continuación: pruebas para ver si los relojes hacen una mejor estimación de calorías quemadas durante el entrenamiento de fuerza.

Los hallazgos se publicaron recientemente en la revista PLOS One.

Más información

La Cleveland Clinic tiene más información sobre los rastreadores de actividad física.

FUENTE: HealthDay TV, 4 de septiembre de 2026

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