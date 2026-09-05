Murió Camilo Escalona, histórico dirigente del Partido Socialista de Chile, a los 71 años

Fotografía de archivo en la que se captó al político chileno Camilo Escalona, quien falleció este 4 de septiembre a los 71 años, informó el Partido Socialista (PS) de Chile, del que era secretario general (EFE/René Lescornez)

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El ex presidente del Partido Socialista de Chile, Camilo Escalona Medina, murió el viernes a los 71 años, tras el deterioro de su salud por un cáncer de próstata. La agrupación política confirmó la muerte del dirigente, que aún ejercía como secretario general de la organización, mediante una publicación en redes sociales.

“En memoria de Camilo Enrique Escalona Medina (1955-2026)”, expresó junto a un video sobre su trayectoria.

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La directiva partidaria afirmó en un comunicado que la muerte de Escalona “constituye una pérdida para el Partido Socialista de Chile, para el movimiento democrático y para todos quienes compartieron con él décadas de lucha política y social”.

Escalona presidió el Partido Socialista en tres períodos: entre 1994 y 1998, de 2001 a 2003 y entre 2006 y 2010. Su última gestión coincidió con la consolidación del socialismo como una de las fuerzas centrales de la Concertación, la coalición que gobernó Chile durante dos décadas tras el fin de la dictadura de Augusto Pinochet.

Su actividad política se desarrolló principalmente en el Congreso tras el retorno de la democracia, en 1990. Escalona nunca ocupó un ministerio ni fue candidato presidencial. Sin embargo, el referente socialista también fue presidente del Senado entre 2012 y 2013.

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El período de mayor influencia del político coincidió con el primer Gobierno de Michelle Bachelet. En diciembre de 2005, fue elegido senador por la región de Los Lagos y, pocos meses después de la llegada de la mandataria a La Moneda, volvió a asumir la presidencia del Partido Socialista de Chile.

Camilo Escalona, histórico dirigente del Partido Socialista de Chile (Captura de video)

A comienzos de este año se alejó de la actividad pública debido a su enfermedad, sobre la que solo habló en una oportunidad al considerar que pertenecía a su ámbito personal.

Nacido el 15 de junio de 1955, Escalona se incorporó a la Juventud Socialista en 1969, a los 13 años. Inició su trayectoria como dirigente estudiantil y llegó a presidir la Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago. Después del golpe de Estado de 1973 contra el presidente Salvador Allende, vivió exiliado en Viena, Cuba y Berlín Oriental. En la década de 1980 regresó a Chile y participó en actividades clandestinas contra la dictadura.

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El presidente chileno, José Antonio Kast, expresó sus condolencias en redes sociales. “Lamento el fallecimiento de Camilo Escalona. Lo conocí como diputado. Estuvimos en veredas políticas opuestas. Reconozco en él a alguien que ejerció su liderazgo de manera clara y directa”, escribió.

Kast afirmó que Escalona “dedicó su vida a defender sus convicciones y las sirvió desde las instituciones de la nación ejerciendo como diputado, senador y Presidente del Senado”. “Chile lo despide con respeto. Mis condolencias a su familia y al Partido Socialista”, concluyó el mandatario.

El mensaje de José Antonio Kast por la muerte de Camilo Escalona (@PresidenteKast)

La enfermedad de Camilo Escalona motivó en agosto uno de los últimos gestos transversales de respaldo: dirigentes y militantes de la agrupación política organizaron una actividad para reunir fondos destinados a apoyar su tratamiento. Al encuentro asistió el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, de Renovación Nacional, quien compartió con Escalona sus años en el Senado. Escalona murió el 4 de septiembre, fecha en la que se cumplieron 56 años del triunfo electoral de Salvador Allende en las presidenciales de 1970.

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En sus últimas intervenciones públicas, Camilo Escalona centró sus mensajes en la situación interna del Partido Socialista chileno y pidió preservar la cohesión de la colectividad ante el escenario político nacional.

El referente defendió la importancia de la “unidad socialista” como eje para la organización. Con su muerte, el Partido Socialista pierde a uno de los referentes que participó en su reorganización durante la dictadura y en la actividad política chilena posterior al retorno de la democracia.

(Con información de EFE)