Las muertes por cáncer relacionadas con el alcohol se han duplicado, según un estudio

Guardar

VIERNES, 4 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- Las muertes por cáncer en EE. UU. relacionadas con el alcohol se han duplicado desde los años 90, según un nuevo estudio.

En 2023 se registraron más de 23.000 muertes por cáncer relacionadas con el alcohol, frente a unas 11.000 en 1990, según informaron investigadores en The Lancet Regional Health--Americas.

PUBLICIDAD

Y estas muertes no se limitan únicamente al cáncer de hígado, que en el pasado ha estado más vinculado al alcohol, según los investigadores.

Por ejemplo, el cáncer de colon es la principal causa de muertes por cáncer relacionadas con el alcohol entre hombres de 20 a 54 años, según los investigadores.

PUBLICIDAD

Para las mujeres de esa edad, el cáncer de mama es la principal causa de muerte por cáncer relacionada con el alcohol, seguido del cáncer de colon.

"El hallazgo más sorprendente fue la amplitud del posible impacto del alcohol entre los tipos de cáncer", dijo el investigador principal, el Dr. Chinmay Jani , en un comunicado de prensa.

PUBLICIDAD

"Aunque su relación con el cáncer de hígado es ampliamente reconocida, su contribución a cánceres como el colorectal, esófago, mama, páncreas y próstata es menos conocida por el público", dijo Jani. Es investigador principal en hematología y oncología en el Sylvester Comprehensive Cancer Center de la Universidad de Miami.

Para el estudio, los investigadores analizaron tres décadas de datos que rastreaban tendencias en el alcohol como factor de riesgo para diversos tipos de cáncer.

PUBLICIDAD

El alcohol ha sido reconocido durante mucho tiempo como carcinógeno por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, situándose en la misma categoría que el humo del tabaco y el amianto, según los investigadores en notas de fondo.

Los resultados mostraron que hombres y adultos de 55 años o más tienen la mayor cantidad de muertes por cáncer relacionadas con el alcohol. Sin embargo, se observaron aumentos en la mayoría de los tipos de cáncer, grupos de edad y regiones del país, según los investigadores.

PUBLICIDAD

El cáncer de hígado sí representó la mayoría de las muertes por cáncer vinculadas al alcohol en hombres mayores, seguido por los cánceres de esófago y colon. El cáncer de mama fue la principal causa de muertes por cáncer asociado al alcohol entre las mujeres, según el estudio.

"La conclusión más importante es una mayor conciencia de que el alcohol puede afectar al riesgo de cáncer más allá del hígado", dijo Jani. "Estos hallazgos destacan el alcohol como un factor de riesgo potencialmente modificable y, aunque aún no se conoce la dosis segura más baja, este estudio sugiere que reducir el consumo a la menor cantidad posible para cada persona puede ayudar a disminuir su impacto en el riesgo de cáncer y la salud general."

PUBLICIDAD

En 2023, Washington D.C. registró las tasas más altas de muertes por cáncer vinculadas al alcohol, mientras que Utah tuvo las más bajas.

"Lo que este estudio deja claro es que el riesgo de cáncer relacionado con el alcohol no se limita a una sola enfermedad ni a un grupo de personas", afirmó el investigador principal Dr. Gilberto Lopes, jefe de oncología médica en el Sylvester Cancer Center, en un comunicado de prensa.

PUBLICIDAD

"Como médicos e investigadores del cáncer, tenemos la oportunidad de ayudar a los pacientes a entender que el alcohol es un factor de riesgo modificable y que incluso cambios pequeños e informados pueden formar parte de una estrategia más amplia para reducir el riesgo de cáncer en nuestra comunidad", dijo Lopes.

Los resultados se publicaron el 2 de septiembre.

Más información

El Instituto Nacional del Cáncer tiene más información sobre el alcohol y el cáncer.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de Miami, 2 de septiembre de 2026