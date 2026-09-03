Salud

Por qué el pomelo puede ser riesgoso para quienes toman ciertos medicamentos

La nutricionista Michelle Dodd, de Cleveland Clinic, explicó que esta fruta contiene compuestos capaces de modificar la manera en que el organismo procesa fármacos y elevar la probabilidad de reacciones adversas

Un vaso transparente con jugo rosado, medio pomelo cortado y un pomelo entero sobre una mesa de madera rústica en una cocina.
El pomelo puede interferir con ciertos medicamentos y esa advertencia concentra el dato principal sobre su consumo (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El pomelo puede interferir con ciertos medicamentos, y esa advertencia concentra hoy el dato más relevante alrededor de una fruta que suele asociarse de manera automática con hábitos saludables.

El punto no está en discutir si aporta nutrientes, algo que la fuente consultada da por sentado, sino en recordar que incluso alimentos de consumo habitual pueden requerir precauciones concretas según el tratamiento que siga cada persona.

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Durante años, el pomelo quedó ligado a dietas para bajar de peso y a una idea extendida de alimento beneficioso casi por definición. Ese recorrido ayudó a instalarlo como una opción frecuente en desayunos, jugos y planes alimentarios.

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La interacción del pomelo con fármacos puede modificar la cantidad de medicación en sangre y elevar el riesgo de efectos adversos

Pero ese consenso general pierde precisión cuando se incorpora una variable menos visible y más determinante: su posible interacción con fármacos indicados para problemas de colesterol, presión arterial, ansiedad, alergias y otras condiciones.

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De acuerdo con un artículo de Cleveland Clinic, la dietista matriculada Michelle Dodd explicó que el pomelo puede integrarse a una alimentación saludable por su aporte de vitamina C, fibra, agua y otros nutrientes, aunque también contiene compuestos que alteran la manera en que el organismo procesa algunos medicamentos.

Ese cruce entre nutrición y seguridad de uso es lo que convierte al tema en una cuestión de bienestar con impacto práctico.

Dos manos sostienen un cuchillo y un tenedor sobre gajos de pomelo rosado dispuestos en un plato redondo sobre madera.
Michelle Dodd explicó que el pomelo puede afectar tratamientos para el colesterol, la presión arterial, la ansiedad, las alergias y otras afecciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El principal foco no es la dieta del pomelo, sino su relación con tratamientos médicos

El mayor cuidado con esta fruta aparece cuando coincide con medicamentos recetados. Según explicó Dodd, el pomelo contiene compuestos capaces de modificar cómo el cuerpo procesa determinados fármacos.

Esa alteración puede cambiar la cantidad de medicación presente en sangre y elevar el riesgo de efectos adversos. La especialista precisó que estas interacciones pueden darse con algunos tratamientos para el colesterol, la presión arterial, la ansiedad, las alergias y otras afecciones.

Dodd afirmó que el pomelo puede formar parte de una dieta saludable, aunque quienes toman ciertos medicamentos deben prestar atención a la cantidad que consumen.

Pomelo cortado sobre una tabla (Unsplash)
La especialista indicó que quienes consumen pomelo o jugo de pomelo y toman medicamentos deben consultar con un médico o farmacéutico (Unsplash)

La especialista también indicó que cualquier duda sobre el consumo de la fruta o de su jugo debe resolverse con un médico o farmacéutico, sin suspender medicación ni modificar dosis por cuenta propia.

Ese enfoque desplaza al pomelo del terreno de los alimentos presentados de manera abstracta como “saludables” y lo ubica en un plano más concreto. La misma fruta que puede integrarse sin problemas a una dieta equilibrada en muchos casos exige revisión cuando hay tratamientos en curso.

Sus aportes nutricionales existen, pero no son una promesa universal

Dodd indicó que media unidad de pomelo de tamaño mediano aporta cerca del 50 por ciento del valor diario recomendado de vitamina C. También mencionó otros nutrientes presentes en la fruta, entre ellos vitamina A y minerales como zinc, cobre e hierro.

Pomelos (Unsplash)
El pomelo aporta vitamina C, fibra, agua, vitamina A y minerales como zinc, cobre e hierro dentro de una alimentación saludable (Unsplash)

Según explicó la especialista, la vitamina C cumple una función antioxidante. Eso significa que ayuda a proteger las células frente al daño. También señaló que participa en el sostén del sistema inmunitario y que algunas investigaciones muestran una posible reducción leve en la duración y la intensidad de síntomas de resfrío.

La nota sumó otro aspecto vinculado con la composición del alimento. Según la explicación atribuida a Dodd, el pomelo aporta fibra y tiene un contenido elevado de agua.

Esa combinación puede favorecer mayor saciedad dentro de un plan alimentario general, pero la especialista remarcó que eso no convierte a la fruta en un mecanismo específico para adelgazar ni en un recurso con efecto propio sobre la quema de grasa.

Dos mitades de pomelo rosado y dos gajos en forma de cuña sobre una mesa de madera.
Dodd señaló que la fibra y el alto contenido de agua del pomelo pueden favorecer la saciedad, pero no lo convierten en un método para adelgazar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista fue explícita en tomar distancia de la llamada dieta del pomelo. Según su explicación, consumir esta fruta con moderación puede formar parte de una alimentación equilibrada, aunque no corresponde presentarla como una solución aislada para bajar de peso.

Esa aclaración resulta central porque ordena el tema desde un criterio de bienestar más sobrio y evita atribuirle propiedades que la propia especialista no sostiene.

La utilidad del pomelo cambia según antecedentes clínicos

Además de la advertencia por medicamentos, señaló que el pomelo puede no ser adecuado para todas las personas con antecedentes de cálculos renales. La especialista explicó que existen distintos tipos de cálculos, por lo que no corresponde asumir que la fruta funciona igual en todos los casos.

Dos mitades de pomelo, un gajo y un pomelo entero sobre una mesa de madera.
La especialista tomó distancia de la dieta del pomelo y afirmó que la fruta no debe presentarse como una solución aislada para bajar de peso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dodd sostuvo que primero hay que identificar qué tipo de cálculo tuvo la persona. Agregó que, si se trata de cálculos de oxalato de calcio, consumir más pomelo puede aumentar la probabilidad de formar nuevas piedras.

La especialista también mencionó otros posibles vínculos entre el pomelo y la salud. Según explicó, la fibra puede colaborar con niveles saludables de colesterol, el potasio interviene en funciones relacionadas con la presión arterial y el funcionamiento cardíaco, y la vitamina C participa en la producción de colágeno, una proteína vinculada con la estructura y la elasticidad de la piel.

Aun así, la explicación no presenta esos datos como indicación universal ni como justificación para aumentar el consumo sin evaluar la situación particular. Con esa combinación de aportes y límites, el pomelo queda definido como una fruta nutritiva con una advertencia concreta.

Dos manos sostienen un cuchillo y un tenedor para cortar gajos de pomelo rosado dispuestos en un plato redondo.
Michelle Dodd advirtió que el pomelo puede no ser adecuado para personas con antecedentes de cálculos renales, en especial si hubo cálculos de oxalato de calcio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dato más útil para la agenda de bienestar no es que sume vitamina C o fibra, sino que su consumo puede requerir revisión cuando coincide con medicación recetada o con determinados antecedentes de salud.

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