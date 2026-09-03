Salud

Manzana vs. Pera: qué distingue a cada una en el control del azúcar en sangre

La elección parece simple, pero detrás de una comparación habitual aparecen diferencias de composición y recomendaciones sobre cómo incorporarlas

Imagen dividida con manzanas rojas a la izquierda, el texto VS. en el centro y peras amarillas sobre una tabla a la derecha.
La fruta entera aporta fibra, agua y compuestos vegetales beneficiosos para la salud metabólica. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La discusión sobre si las manzanas o peras son mejores para el control del azúcar en sangre suele partir de una idea incompleta: que toda la fruta eleva la glucosa del mismo modo.

Organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Americana de la Diabetes (ADA) sostienen, en cambio, que la fruta entera puede integrarse en una alimentación saludable. En especial por su aporte de fibra, agua y compuestos vegetales.

PUBLICIDAD

Infografía ilustrada sobre la manzana y la pera, con una balanza en la parte superior, íconos explicativos y el logotipo de Infobae.
Las frutas enteras forman parte de una alimentación equilibrada para el cuidado de la salud metabólica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fruta entera no actúa igual que los azúcares libres

La OMS distingue entre los azúcares libres y los presentes de forma natural en frutas y verduras enteras. Esa diferencia importa porque la estructura del alimento modifica la digestión y la velocidad con la que los hidratos de carbono pasan a la sangre. En ese marco, manzanas y peras aparecen como opciones habituales por su perfil nutricional.

De acuerdo con el artículo de EatingWell, la dietista Jamie Lee McIntyre señaló que cuando una persona come una fruta entera, incorpora fibra, agua y antioxidantes al mismo tiempo. Resulta una combinación distinta de la que se obtiene con productos azucarados sin esa matriz alimentaria.

PUBLICIDAD

Esa observación coincide con instituciones como la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard. Describe la fruta entera como parte de patrones de alimentación asociados con mejores resultados metabólicos.

Varias manzanas rojas y verdes enteras y cortadas sobre una tabla de madera. Un cuchillo y una olla con trozos de manzana están en un fogón.
Las manzanas contienen pectina, una fibra soluble que ralentiza la digestión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las manzanas tienen pectina y compuestos vegetales vinculados a una absorción más gradual

En las manzanas, uno de los puntos centrales es la pectina, una fibra soluble que ayuda a enlentecer la digestión. Ese mecanismo contribuye a que la glucosa se absorba de manera más gradual. El texto también menciona la presencia de polifenoles, compuestos de origen vegetal estudiados por su posible papel en el metabolismo de la glucosa.

La ADA indica que los alimentos ricos en fibra pueden favorecer un manejo más estable de la glucemia dentro de un plan de alimentación equilibrado. En la misma línea, Mayo Clinic señala que la fibra soluble puede ayudar a retrasar la absorción de azúcar.

Además, el artículo citado menciona estudios en los que comer una manzana antes de una comida con alta carga de carbohidratos se asoció con un aumento posprandial menor que en otros esquemas de consumo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las peras ofrecen una cantidad de fibra ligeramente superior a la de las manzanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las peras concentran buena parte de su fibra en la piel

Las peras muestran un perfil similar, aunque con un punto a favor en cantidad de fibra. Según EatingWell, una pera mediana aporta alrededor de 27 gr de carbohidratos y cerca de 6 gr de fibra, una cifra levemente superior a la de una manzana. Parte importante de esa fibra se concentra en la piel y en la zona inmediata debajo de ella.

La dietista Whitney Stuart explicó al medio que las peras figuran entre las frutas con mayor densidad de fibra que pueden incorporarse con facilidad a la alimentación diaria. La British Nutrition Foundation y el servicio de salud NHS del Reino Unido recomiendan el consumo de frutas enteras. Cuando resulta posible, consumir con cáscara comestible lavada, para conservar mejor el aporte de fibra.

En una mesada de madera, una manzana pelada con sus cáscaras y un cuchillo. Al lado, una manzana roja entera con gotas de agua visible.
El consumo de fruta entera favorece una absorción más gradual de los carbohidratos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia entre una y otra resulta pequeña en general

Tanto las manzanas como las peras tienen un índice glucémico bajo y aportan fibra soluble, agua y micronutrientes. Para la mayoría de las personas, la distancia entre ambas no parece suficiente como para justificar presentar una como opción superior.

En ese sentido, el nutricionista Toby Amidor advirtió que dedicar demasiada energía a jerarquizar frutas individuales puede desviar la atención de un aspecto más importante: la variedad.

Esa idea también aparece en recomendaciones generales de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) y la OMS. Promueven dietas diversas con presencia regular de frutas y verduras.

Vaso de cristal con pudín de chía y kéfir, rodajas de pera y semillas de chía en la superficie. Fondo claro y uniforme.
La combinación con yogur, frutos secos o queso fresco ayuda a ralentizar la digestión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo incorporarlas para moderar la respuesta glucémica

Más que elegir una sola fruta, varias guías coinciden en que importa el contexto en el que se consume. Entre las prácticas que suelen recomendar especialistas e instituciones figuran:

  • Comer la fruta entera en lugar de tomarla en jugo
  • Priorizar, cuando corresponde, la pieza con piel comestible bien lavada
  • Combinarla con una fuente de proteína o grasa, sea yogur natural, frutos secos o queso fresco
  • Incluirla dentro de un patrón alimentario regular, sin desplazar otros alimentos ricos en fibra
Plato blanco redondo con cuatro trozos de manzana roja cortada y un grupo de almendras.
La variedad de frutas resulta más importante que establecer una ganadora absoluta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ADA y Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos indican que las combinaciones con proteína, grasa o fibra adicional pueden ayudar a enlentecer la digestión de los carbohidratos. En la práctica, eso puede traducirse en colaciones simples, como rodajas de manzana con mantequilla de maní o una pera acompañada por un puñado de nueces.

La comparación entre ambas frutas deja una conclusión acotada: las peras pueden aportar algo más de fibra y las manzanas mantienen un perfil igualmente favorable para muchas personas.

La decisión final depende del gusto, tolerancia individual, disponibilidad y forma de consumo. En todos los casos, la evidencia institucional citada apunta en la misma dirección: dentro de una dieta equilibrada, la fruta entera mantiene un lugar en el cuidado de la salud metabólica. Y, ante la duda, la consulta con un profesional de la salud puede ser la respuesta.

Temas Relacionados

Manzanaazúcar en la sangreFibraGlucosaNewsroom BUEPeraFrutasAlimentaciónAlimentación Saludable

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por qué algunos órganos aceleran su envejecimiento a los 30 y a los 50 años, según un estudio de casi mil donantes

La investigación, publicada en Nature Aging, plantea que el deterioro biológico no avanza de forma lineal, sino con momentos de aceleración a lo largo de la vida. Los detalles

Por qué algunos órganos aceleran su envejecimiento a los 30 y a los 50 años, según un estudio de casi mil donantes

Cuál es la situación del sistema científico, según la mirada de dos investigadores del CONICET

En Infobae a las Nueve, Valeria Levi y Eduardo Barrio hablaron sobre el financiamiento del organismo y el éxodo de especialistas que siguen sus carreras en el ámbito privado o el exterior

Cuál es la situación del sistema científico, según la mirada de dos investigadores del CONICET

¿El magnesio es la nueva melatonina y podría ayudar a dormir mejor?

Este suplemento está ganando popularidad entre quienes buscan descansar por la noche. La palabra de los expertos para saber si la ciencia justifica esta popularidad

¿El magnesio es la nueva melatonina y podría ayudar a dormir mejor?

Hidratación al correr: cuánta agua y electrolitos necesita el cuerpo para sostener el rendimiento

Especialistas en nutrición detallaron cómo adaptar la ingesta de líquidos y minerales según la pérdida de sudor, las condiciones ambientales y la duración del esfuerzo, además de señalar los errores que pueden perjudicar a los atletas

Hidratación al correr: cuánta agua y electrolitos necesita el cuerpo para sostener el rendimiento

Cómo llegar a 100 gramos de proteína al día sin depender de batidos ni barras

Repartir esa ingesta entre desayuno, almuerzo, colaciones y cena aparece como una estrategia más práctica para personas activas, aunque la cifra no funciona como regla fija para todos

Cómo llegar a 100 gramos de proteína al día sin depender de batidos ni barras

DEPORTES

El posteo de Hernán Feler tras relatar a su hijo Luca en Boca-Vélez: el premonitorio diálogo que tuvieron hace cuatro años

El posteo de Hernán Feler tras relatar a su hijo Luca en Boca-Vélez: el premonitorio diálogo que tuvieron hace cuatro años

Los detalles del contrato que firmaría Marcelo Gallardo con la selección de Ecuador

Inter Miami confirmó la llegada de Matías Galarza Fonda y sorprendió con la salida de una figura

El respaldo de Pierre Gasly a Franco Colapinto tras haber sido confirmado como piloto titular de Alpine para 2027

La autocrítica de Diego Milito por el presente de Racing y el “error” que cometió con Gustavo Costas

TELESHOW

El emotivo texto de la hija de Rubén Rada sobre las últimas horas con su padre: “El instante más triste de la vida”

El emotivo texto de la hija de Rubén Rada sobre las últimas horas con su padre: “El instante más triste de la vida”

El llanto de Soledad Fandiño a 2 años del cáncer de mama: “No puedo evitar estresarme por algo que me hace mal”

Romina Richi y Margarita Páez llevan al teatro su versión libre y colectiva de Romeo y Julieta: “Es muy movilizante”

Las canciones que eligió Tini Stoessel en su show de regreso: el reencuentro de Violetta y guiños a su actualidad

Laurita Fernández contó su experiencia al congelar óvulos: “Me inyectaba en el camarín como si fuera tabú”

INFOBAE AMÉRICA

Esta moneda de diez centavos se vendió por USD 1,25 millones: la historia detrás de su extraordinario valor

Esta moneda de diez centavos se vendió por USD 1,25 millones: la historia detrás de su extraordinario valor

El Salvador refuerza controles en precios de los productos de la canasta básica ante el riesgo de acaparamiento por la sequía

El torneo internacional de surf junior reunirá en El Salvador a más de 480 atletas de 56 delegaciones

República Dominicana busca formar especialistas para enfrentar riesgos sanitarios en el agro

Guatemala ajusta el Sistema Integral de Precios para medir mejor el comportamiento de los precios