Narda Lepes defendió la ley de Etiquetado Frontal y cuestionó su eventual derogación

Narda Lepes cuestionó la eliminación de los octógonos y afirmó que el debate sobre la Ley de Etiquetado Frontal responde a negocios

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En una entrevista exclusiva en Infobae a la Tarde, la cocinera Narda Lepes defendió la Ley de Etiquetado Frontal y cuestionó un eventual retroceso en la normativa al advertir que detrás de la discusión por los octógonos hay intereses de la industria alimentaria.

Consultada por el avance de una iniciativa para modificar la norma, la chef argentina se refirió al impacto que tendría un cambio en el sistema de advertencias que hoy obliga a informar el exceso de nutrientes críticos en los envases. El planteo reactivó la discusión sobre el alcance de los octógonos, el derecho a la información de los consumidores y los límites que enfrenta la industria alimentaria.

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Durante su paso por el estudio, donde dialogó con el equipo conformado por Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin, la cocinera rechazó que el tratamiento legislativo pueda presentarse como una controversia técnica: “No es un debate, no es nada. Son negocios. Entonces, no confundamos negocios con debate o con polémica. Es negocio puro y limpio”.

Narda Lepes vinculó la reforma con los intereses de la industria

Narda Lepes cuestionó la comercialización de ultraprocesados para chicos y alertó sobre las reglas que permiten promocionarlos para niños

Lepes recordó que la norma argentina recibió consultas desde otros países antes de su aplicación. “Nosotros sacamos una muy buena ley. A nivel internacional, excelente. A mí me llamaban de distintos países para decirme: ‘Che, ¿me mandás el pliego de la ley para ver cómo es?’”, apuntó.

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Para la cocinera, los cambios sobre el esquema de advertencias eran previsibles. “En todos los países donde se aplicó, que nosotros fuimos de los últimos, en algún momento se cambia. Y se sabía que iba a pasar”, afirmó. La entrevistada planteó que el eventual retroceso no debería presentarse como una sorpresa: “No me sorprende. La ley es buena”.

Frente a la posibilidad de modificar las restricciones para productos destinados al público infantil, Lepes lanzó una de las frases más tajantes de la charla: “Van a salir abiertamente a decir que hay que volver a permitir envenenar niños”. También cuestionó la forma en que se comercializan productos ultraprocesados para chicos. “Es porque habilitaron que eso se venda, porque habilitaron que se marquetinee para niños”.

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La cocinera ubicó la discusión en una cadena de decisiones públicas y comerciales y señaló que el consumo de ultraprocesados entre los niños se expandió en un escenario de escasa información para las familias. “¿Cómo llegaste a envenenar a tu hijo voluntariamente?”, cuestionó.

La diferencia entre la comida real y los productos ultraprocesados

La chef diferenció la comida de los productos comestibles y afirmó que un snack no es comida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consultada sobre distintas preparaciones de consumo masivo, Lepes evitó reducir la discusión a la categoría de saludable o no saludable. “No me preocupo por eso. Me preocupo porque sea comida o no es comida”, definió.

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La cocinera ilustró ese criterio con un ejemplo concreto de góndola. “Un paquete de snacks con forma de cohete y gusto a chorizo colorado no es comida, es un producto comestible, pero no es comida”.

También ubicó a la chocotorta dentro de la categoría de comida chatarra, aunque aclaró que no se trata de prohibirla. “Te gusta, fantástico, comela. Pero es chatarra porque es un ultraprocesado”, explicó, y agregó que la carga afectiva puede modificar la percepción sobre ciertos alimentos: “Cada uno lo acomoda en su corazón a donde quiere”.

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En relación a las opciones disponibles fuera de los productos envasados, Lepes puso el foco en la cercanía de las verdulerías argentinas: “Vivís en uno de los pocos países del mundo donde tenemos verdulerías. Salí del supermercado y andá a la verdulería”.

La cocinera puso el foco en las verdulerías argentinas y recomendó salir del supermercado para buscar alimentos frescos y cercanos

En ese sentido, comparó esa oferta con la de otros países a los que viajó por trabajo. “Verdulería es casi exclusivo de Argentina, pero hay lugares que tienen supermercados que tienen verdura, al igual que nosotros”. Y remarcó el valor del comercio de cercanía: “Un local que abre todos los días y está a dos cuadras de tu casa, que venda toda la oferta y colorida de verduras, casi no hay en el mundo”.

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Para quienes buscan modificar su alimentación, Lepes sostuvo que la ruptura con ciertos hábitos requiere acciones sostenidas: “Vas y dejás de comer lo que te hace mal y comés lo otro”. Sobre el consumo entre comidas, cuestionó la idea del snack como una necesidad inevitable: “El snack es un invento que tiene diez minutos. Comete una banana”.

La cocinera también recomendó revisar qué ocurre cuando aparece el deseo de comer alimentos dulces durante la noche. “No es un snack, es azúcar y es dentro de tu metabolismo. Le podés preguntar a tu médico y decirle: ‘¿Por qué a esa hora yo quiero comer algo dulce?’”, indicó. Y puso como ejemplo una demanda del cuerpo asociada al cansancio y al trabajo nocturno: “Te está diciendo: ‘Dame nafta’”.

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Al abordar las dietas restrictivas, advirtió sobre la repetición de ciclos de descenso y recuperación de peso: “El que entra como loco, no come nada, hace todo bien y adelgaza, larga y vuelve a subir”. Su planteo final apuntó a revisar qué alimentos forman parte de la rutina y cuáles se incorporan por fuera de ella: “Lo que hay que hacer es fijarte qué comés normal en la vida normal y por qué terminás queriendo otra vez salir de ahí”.

La comida cotidiana y las viandas

La cocinera planteó que preparar viandas escolares no debe depender de recetas complejas ni de imágenes de redes sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La autora de Viandas, un libro con propuestas para resolver las comidas que chicos y adultos llevan fuera de casa, sostuvo que la organización de las comidas escolares no debería quedar atada a preparaciones complejas ni a imágenes de redes sociales. “La idea es que preparar una vianda, para chicos o adultos de cualquier edad, sea algo un poco más fluido”, señaló la cocinera.

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Ante la presión por lograr recipientes perfectos, con múltiples preparaciones y presentaciones llamativas, propuso aprovechar sobras y simplificar: “Te quedaron dos cucharadas de salsa de tomate, guardala”.

Lepes señaló que el regreso de una vianda apenas tocada no necesariamente representa un fracaso. “A veces no lo tocan. Y a veces se lo come el amigo. Y a veces, como el otro tenía algo que no quería y quería probar un gusto que no era el de siempre, se come lo del otro y no pasa nada”, dijo.

Al hablar de la autonomía de los niños, planteó una regla para evitar negociaciones diarias alrededor del menú: “A los niños no les preguntás qué quieren comer hoy. Les preguntás qué quieren comer en estos días. Le abrís esa puerta de la elección, pero en el día a día decidís vos y no decide alguien que tiene cuatro años”.

Ante la presión por recipientes perfectos Narda Lepes propuso aprovechar las sobras y simplificar las comidas que los chicos llevan fuera de casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre las viandas que se consumen frías, propuso pensar la comida escolar con criterios similares a los de un adulto. En ese punto, recomendó separar los componentes dentro del recipiente: “El truco es que no se toquen las cosas, separado. Ponéselo todo separadito”.

Por último, cuestionó la asociación entre una comida hecha en casa y una tarea necesariamente trabajosa. “Es un mito. Cortar un pepino en rodajas y tomates cherry, o hervir una ruedita de choclo y ponerle un poco de queso rallado, no implica una gran elaboración”, indicó.

Para Lepes, una vianda puede armarse con productos disponibles sin convertir la cocina en una exigencia inalcanzable: “Te quedó una croqueta, va adentro; una rueda de choclo, una mandarina, dos rollos de jamón, y ya tenés la vianda”.

La entrevista entera a Narda Lepes

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De 7 a 9: Infobae al Amanecer : Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar

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De 15 a 18: Infobae a la Tarde : Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Federico Cristofanelli, Rosendo Grobo, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

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