Porotos o lentejas, cuál conviene sumar más seguido a la dieta

Porotos y lentejas aportan proteínas vegetales, fibra y micronutrientes, y ocupan un lugar estable en la alimentación saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las legumbres ocupan un lugar estable en las recomendaciones de alimentación saludable por su aporte de proteínas vegetales, fibra y micronutrientes. Dentro de ese grupo, una comparación aparece con frecuencia en consultas nutricionales: porotos contra lentejas. Prevention repasó las diferencias entre ambos alimentos y reunió la mirada de especialistas para responder una pregunta habitual: cuál de los dos conviene comer con más frecuencia.

Dos legumbres con perfiles muy cercanos

Según explicó a Prevention la nutricionista Lauren Manaker, los porotos suelen ser más grandes, requieren más tiempo de cocción y aparecen en una amplia variedad de tipos, como negros, colorados, blancos o garbanzos. Las lentejas, en cambio, son más pequeñas, se cocinan con mayor rapidez y suelen encontrarse en versiones rojas, verdes o marrones.

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Desde el punto de vista nutricional, las diferencias son acotadas. Datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) citados por Prevention indican que 100 gramos de porotos pintos cocidos aportan 117 calorías, 7 gramos de proteína, 20 gramos de carbohidratos y 7 gramos de fibra. En una cantidad similar, los porotos blancos ofrecen 119 calorías, 6,5 gramos de proteína, 20 gramos de carbohidratos y 7 gramos de fibra.

Los porotos y las lentejas tienen perfiles nutricionales cercanos, por lo que la elección depende de cómo se integran a la dieta diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de las lentejas cocidas, la misma porción aporta 114 calorías, 9 gramos de proteína, 19,5 gramos de carbohidratos y 8 gramos de fibra. La diferencia no altera el panorama general, aunque sí muestra una ligera ventaja de estas últimas en proteínas, fibra y hierro, según los datos del USDA.

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Qué aportan los porotos

Rachel Gargano, dietista registrada citada por Prevention, señaló que la mayoría de los porotos aporta proteína, fibra, hierro, folato, fósforo, antioxidantes y otros compuestos bioactivos. Esa combinación ayuda a sostener la energía, prolongar la saciedad y reducir la necesidad de comer entre comidas.

El hierro ocupa un lugar central entre esos nutrientes. De acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH), ese mineral resulta clave para la producción de hemoglobina, la proteína de los glóbulos rojos que transporta oxígeno por el cuerpo.

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El hierro de los porotos y las lentejas cumple un papel clave en la producción de hemoglobina y en el transporte de oxígeno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio publicado en Nutrition Journal que comparó los patrones alimentarios de adultos consumidores y no consumidores de porotos encontró que quienes los incorporaban con regularidad tenían mayor ingesta de fibra, hierro, folato, magnesio, potasio y colina, y mejores puntajes de calidad general de la dieta. A eso se suman posibles efectos positivos sobre la digestión, el control del azúcar en sangre y la salud cardiovascular, según la Cleveland Clinic.

Otro punto a favor de los porotos es su versatilidad. La variedad de opciones permite incorporarlos en ensaladas, guisos, sopas, pastas untables o rellenos.

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Qué aportan las lentejas

Las lentejas comparten muchos de esos beneficios, aunque muestran algunas ventajas puntuales. Manaker indicó a Prevention que suelen contener algo más de hierro y folato que los porotos. Este último, según el NIH, participa en la síntesis del ADN y en el metabolismo de los aminoácidos.

Otro aspecto destacado es su relación con la glucosa. Aunque tanto porotos como lentejas contienen carbohidratos, su combinación con fibra y proteína hace que tengan un impacto más moderado sobre el azúcar en sangre. Gargano explicó en Prevention que ambos alimentos se ubican en un rango bajo del índice glucémico porque ralentizan la descomposición de los hidratos de carbono.

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Un estudio publicado en Nutrients asoció un mayor consumo de lentejas con niveles más bajos de glucosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio publicado en Nutrients que siguió durante 12 semanas a adultos con riesgo metabólico encontró que el consumo diario de lentejas redujo los niveles de glucosa en sangre después de las comidas, el colesterol LDL y el colesterol total.

El punto débil, gases e hinchazón

El principal motivo por el que muchas personas evitan estas legumbres no está en sus nutrientes, sino en la digestión. Gargano explicó a Prevention que los porotos contienen rafinosa, un carbohidrato que las bacterias intestinales fermentan y que puede provocar gases. Ese efecto también aparece con las lentejas.

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La buena noticia es que existen estrategias para reducir la molestia. Entre ellas, remojar los granos secos durante la noche, cocinarlos de manera adecuada o continuar la cocción de las versiones enlatadas antes de consumirlas.

Algunas personas también desconfían de los llamados antinutrientes, como lectinas, fitatos y taninos. Gargano señaló en Prevention que esos compuestos pueden influir sobre la absorción de ciertos minerales cuando las legumbres están crudas, aunque el remojo, la cocción y la germinación reducen su presencia. Para la mayoría de las personas sanas, ese aspecto no representa un problema relevante.

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Cuáles ayudan más a bajar de peso

Para bajar de peso, porotos y lentejas pueden ayudar porque combinan proteína y fibra y favorecen la saciedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

En planes orientados al descenso de peso, porotos y lentejas juegan en el mismo equipo. Manaker afirmó en Prevention que ambos resultan útiles porque combinan proteína y fibra, dos nutrientes vinculados con mayor saciedad.

Un metaanálisis publicado en 2026 en Food Science & Nutrition que analizó 36 ensayos controlados con adultos encontró que el consumo de legumbres sin soja —categoría que incluye porotos, lentejas, garbanzos y arvejas— se asoció con reducciones significativas en el peso corporal, el perímetro de cintura y la masa grasa, incluso sin restricción calórica explícita.

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“El objetivo”, resumió Gargano en declaraciones a Prevention, “es simplemente incorporar más de ambos para impactar positivamente en la salud”. Según los datos del USDA, una porción de media taza de lentejas cocidas aporta cerca del 90% del valor diario recomendado de folato, uno de los micronutrientes con mayor frecuencia deficiente en la alimentación cotidiana.