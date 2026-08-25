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Una niña de 8 años murió en Luisiana tras contraer en un lago una infección por una ameba que ataca el cerebro

El caso, confirmado por el Departamento de Salud estatal, reabrió las advertencias sobre un patógeno inusual que puede ingresar por la nariz durante actividades acuáticas

Niña rubia con vestido claro y rostro con ojos difuminados sostiene un conejo de peluche blanco frente a una cortina.
La confirmación del episodio volvió a poner bajo atención los riesgos excepcionales asociados al contacto con agua dulce de alta temperatura durante actividades recreativas (Love for Lillian/Facebook)
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El caso que terminó con la vida de Lillian Smart volvió a poner bajo atención a Naegleria fowleri, un organismo poco frecuente que aparece en agua dulce cálida y que puede causar un cuadro casi siempre fatal cuando ingresa por la nariz y alcanza el cerebro.

Las autoridades sanitarias de Louisiana confirmaron la semana pasada una infección de ese tipo en un residente del estado y luego indicaron que la exposición más probable había ocurrido en Lake Claiborne, en el noroeste del territorio.

Poco después, el vocero de la familia, Kyle Roberts, identificó a la paciente como Lillian Smart, de 8 años. También precisó, en declaraciones recogidas por The New York Times, que la menor había nadado en ese lago antes de desarrollar el cuadro.

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La niña falleció el sábado en un hospital del área de Shreveport, un día después de su cumpleaños. CBS News informó que la familia comunicó la noticia en la página de Facebook Love for Lillian.

Este microorganismo vive en ambientes de agua dulce templada y puede provocar una afección neurológica grave si ingresa por las fosas nasales (CDC/Handout via REUTERS)
Este microorganismo vive en ambientes de agua dulce templada y puede provocar una afección neurológica grave si ingresa por las fosas nasales (CDC/Handout via REUTERS)

En ese mensaje, sus padres, Daniel y Rebecca Smart, escribieron que “las lesiones en su cerebro eran demasiado graves para que su pequeño cuerpo pudiera recuperarse”, una frase citada por CBS News.

La familia había publicado otra actualización el viernes, el día de su cumpleaños. Allí indicó que los médicos habían detectado una inflamación significativa en el cerebro como resultado del parásito, tal y como consignó The New York Times.

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Ni los allegados ni el Departamento de Salud de Louisiana detallaron en qué momento exacto ocurrió la exposición ni cuándo comenzaron los síntomas. Roberts evitó aportar más información, afirmó The New York Times.

Un hombre sostiene a una niña pequeña mientras posa junto a una mujer vestida de rosa frente a una puerta de vidrio.
Los padres de Lillian comunicaron el fallecimiento en redes sociales y agradecieron el acompañamiento recibido durante la internación de la niña (Love for Lillian/Facebook)

Qué se sabe sobre el caso en Louisiana

La confirmación oficial marcó además un dato infrecuente para el estado. CBS News indicó que Louisiana no registraba un caso confirmado desde 2013.

La oficina sanitaria estatal recordó, a la vez, que entre 1937 y 2025 hubo alrededor de 180 infecciones confirmadas en Estados Unidos. Ese registro, citado por CBS News, da cuenta de la baja frecuencia del cuadro a nivel nacional.

El gobernador Jeff Landry escribió en la red social X que estaba “destrozado por la noticia de la muerte de Lillian”, tal y como recogió CBS News.

El gobernador de Louisiana expresó su pesar públicamente después de conocerse la muerte de la menor vinculada con el caso confirmado en el estado (Dale Zanine-Imagn Images)
El gobernador de Louisiana expresó su pesar públicamente después de conocerse la muerte de la menor vinculada con el caso confirmado en el estado (Dale Zanine-Imagn Images)

Cómo actúa la ameba y cuáles son los riesgos

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) explican que Naegleria fowleri vive en cuerpos de agua dulce cálida y también puede aparecer en suelo húmedo.

El riesgo aparece cuando el agua contaminada entra por la nariz. A partir de ese punto, el microorganismo puede avanzar hasta el cerebro y causar meningoencefalitis amebiana primaria, conocida por la sigla PAM.

Los CDC aclararon que no es posible contraer la infección al tragar agua contaminada. También señalaron que no existe transmisión de persona a persona.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos mantienen recomendaciones específicas para reducir la exposición en lagos, ríos y otras aguas dulces cálidas (REUTERS/Megan Varner/File Photo/File Photo)
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos mantienen recomendaciones específicas para reducir la exposición en lagos, ríos y otras aguas dulces cálidas (REUTERS/Megan Varner/File Photo/File Photo)

Las señales iniciales pueden incluir dolor de cabeza, fiebre, náuseas y vómitos. En fases posteriores pueden aparecer rigidez en el cuello, convulsiones, alteraciones del estado mental y alucinaciones, aseguró CBS News al citar recomendaciones oficiales.

Fuentes sanitarias estadounidenses explicaron que se trata de un cuadro poco frecuente, con un desenlace mortal en la gran mayoría de los casos. CBS News recordó que en el país se registran, en promedio, menos de 10 casos por año.

Un hombre acostado en una cama de hospital con tubos respiratorios, cables y parches médicos conectados a su rostro y cuello
El cuadro asociado a Naegleria fowleri avanza con rapidez y representa un desafío médico por su baja frecuencia y su elevada letalidad (Gofundme)

Los antecedentes recientes y la prevención

La presencia del organismo se asocia con mayor frecuencia a los meses de calor y a regiones del sur de Estados Unidos. CBS News indicó que prolifera en aguas que superan los 25 ℃, equivalentes a 77 ℉.

En 2025, un niño de 12 años murió en South Carolina después de contraer la misma infección tras nadar en un embalse, recordó The New York Times.

El mismo medio agregó que otro menor falleció en 2022 en Nebraska luego de exponerse en un río.

Las autoridades sanitarias insisten en evitar que el agua entre por la nariz al nadar, zambullirse o practicar actividades recreativas en ambientes de alta temperatura (REUTERS/Shannon Stapleton)
Las autoridades sanitarias insisten en evitar que el agua entre por la nariz al nadar, zambullirse o practicar actividades recreativas en ambientes de alta temperatura (REUTERS/Shannon Stapleton)

El Departamento de Salud de Louisiana remarcó que no existe una prueba ambiental de rutina para detectar Naegleria fowleri en cuerpos de agua naturales.

Por ese motivo, las recomendaciones se enfocan en reducir el ingreso de agua por la nariz durante actividades recreativas en lagos, ríos o aguas termales.

La confirmación del caso volvió a instalar advertencias sobre un cuadro clínico excepcional por su escasa frecuencia, pero de alta letalidad una vez que el microorganismo llega al cerebro.

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