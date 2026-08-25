Vacuna contra el melanoma: cómo es participar en un ensayo clínico que podría revolucionar el tratamiento del cáncer

Mark Orwig, un entrenador de tenis de 73 años del área de la Bahía de San Francisco, se unió a pacientes con cáncer de piel de todo el mundo para probar una vacuna experimental contra el cáncer desarrollada con ARN mensajero. (Paul Kuroda/ The Washington Post)

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Tras la extirpación de un tumor de melanoma de la mejilla por parte de Mark Orwig en 2023, comenzó a preocuparse por el futuro. Los restos más pequeños de este cáncer de piel mortal pueden permanecer en el cuerpo después de una cirugía exitosa, lo que eventualmente provoca que la enfermedad reaparezca.

“Es un proceso revolucionario que creo que va a transformar el tratamiento del cáncer y muchos otros tratamientos”».

Así fue como Orwig, un entrenador de tenis de 73 años de Moraga, California, se unió a otros 1.136 pacientes con cáncer de piel de todo el mundo para probar el intismeran autogene, un tratamiento experimental que, según las farmacéuticas Moderna y Merck, es el ejemplo más prometedor de un campo emergente de vacunas contra el cáncer construidas utilizando ARN mensajero, la tecnología que se emplea en las vacunas contra el coronavirus.

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El ensayo de fase 3, que evaluó la capacidad de intismeran para prevenir la recurrencia del melanoma en combinación con una inmunoterapia de eficacia comprobada, resultó exitoso, según anunciaron las farmacéuticas el miércoles.

La noticia disparó el precio de las acciones de ambas compañías y abre la puerta a que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) apruebe potencialmente el primer tratamiento contra el cáncer basado en ARNm.

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El melanoma de Orwig no ha reaparecido. Experimentó efectos secundarios por las inyecciones, pero goza de buena salud y continúa entrenando tenis a diario. “Alguien lo hizo por mí”, dijo Orwig. “Ahora me toca a mí hacerlo por las próximas personas que tengan melanoma”.

Cómo funcionaba el proceso

Un fármaco experimental que utiliza ARN mensajero para administrar una vacuna personalizada para los tumores de cada paciente previno eficazmente la recurrencia del cáncer de piel en un ensayo clínico a gran escala, según los nuevos resultados anunciados la semana pasada por las compañías farmacéuticas.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Orwig cree que su trabajo y su estilo de vida al aire libre en el Área de la Bahía de San Francisco pudieron haber contribuido a su cáncer de piel. Además de pasar horas en la cancha de tenis, también es un ávido corredor y surfista. Su madre también tuvo cáncer de piel. Orwig recibió tratamiento varias veces para el carcinoma basocelular, un tipo diferente de cáncer de piel, durante su mediana edad.

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En septiembre de 2023, durante una revisión médica, los doctores detectaron un pequeño bulto transparente en la mejilla de Orwig. Se le diagnosticó un melanoma en estadio 3, y Orwig fue operado rápidamente para extirparlo.

El cáncer, que se había extendido bajo la piel, requirió que los médicos le extirparan una gran parte de la mejilla.

Eso puede ser solo el comienzo de la experiencia de un paciente con el cáncer, afirmó Ryan Sullivan, director del programa de oncología médica cutánea del Instituto Oncológico Mass General Brigham. Dependiendo del tipo y la gravedad del melanoma, el riesgo de que el cáncer reaparezca puede llegar al 80 % en algunos pacientes.

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El melanoma puede crecer rápidamente y ser difícil de detectar, y algunas células cancerosas que quedan después de una cirugía pueden propagarse sigilosamente a otras partes del cuerpo.

“Cualquier cosa que se pueda hacer para mejorar las tasas de curación es estupenda”, dijo Sullivan.

El diagnóstico y el tratamiento de Orwig lo hicieron elegible para el ensayo clínico de intismeran, que potencia la inmunoterapia que se suele administrar tras la extirpación de un melanoma, ayudando al organismo a atacar las células cancerosas. Ingresó en el ensayo en diciembre de ese año.

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En 2023, los médicos extirparon una gran sección de la mejilla de Orwig tras diagnosticarle un melanoma en estadio 3. (Cortesía de Mark Orwig)

UCSF participaron en el ensayo clínico, según Adil Daud, profesor de medicina de la UCSF que lo supervisó. Pacientes de 25 países y alrededor de 30 centros en Estados Unidos participaron en el ensayo, según Moderna.

Para empezar, los médicos enviaron una muestra del tumor de Orwig, del tamaño de un grano de arroz, a un laboratorio para su análisis. Intismeran es único entre los tratamientos contra el cáncer por ser un fármaco personalizado: los investigadores secuencian el tumor del paciente para encontrar mutaciones exclusivas de su cáncer y, a continuación, codifican instrucciones en una vacuna de ARNm personalizada para atacar las mutaciones específicas de ese cáncer.

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Daud señaló que esto no siempre será posible. El proceso de análisis de un tumor canceroso después de la cirugía, que implica teñirlo con colorantes, puede consumir el tejido necesario para un análisis de ADN, lo que podría limitar el acceso de algunos pacientes al tratamiento si este se generaliza.

“La secuenciación del genoma está mejorando cada vez más”, añadió Daud.

Mientras esperaba los resultados de los análisis, Orwig comenzó a recibir infusiones de Keytruda, un fármaco de inmunoterapia aprobado que ayuda al sistema inmunitario a combatir el cáncer. Tras seis semanas, empezó a recibir inyecciones de la vacuna o de un placebo.

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Durante un año, Orwig recibió infusiones de Keytruda cada seis semanas e inyecciones en el brazo cada tres semanas.

Orwig acudió directamente a los tribunales para impartir sus clases de la tarde del jueves, después de que los médicos no detectaran ninguna anomalía en su último chequeo dermatológico (Paul Kuroda/Para The Washington Post)

Dos tercios de los participantes en el ensayo recibieron intismeran, y el resto, un placebo; Orwig no tiene permitido saber cuál. Sin embargo, él y Daud afirmaron que experimentó efectos secundarios tras las inyecciones que parecían similares a los de otras vacunas de ARNm, como la vacuna contra el coronavirus de Moderna. Tras la primera inyección, Orwig dijo sentir fatiga, náuseas, dolores de cabeza y dolor muscular, síntomas que, según él, fueron mucho más intensos que los de una vacuna contra el coronavirus. Tardó alrededor de una semana en recuperarse, aunque aprendió a tolerar mejor los síntomas con las inyecciones posteriores.

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“Fue bastante duro”, dijo Orwig. “... Con el tiempo, mejoró un poco y desarrollé rutinas sobre cómo empezar [a recuperarme]”.

¿Efectos secundarios?

Uno de los compañeros de Orwig en el ensayo clínico de la UCSF dejó de recibir Keytruda e inyecciones tras experimentar efectos secundarios más graves. Richard Dehmel, de 80 años, desarrolló colitis (inflamación del intestino grueso) en noviembre de 2024, varios meses después de comenzar el tratamiento, según declaró. Dehmel fue hospitalizado por deshidratación debido a la diarrea causada por la enfermedad.

Daud, el médico de la UCSF, advirtió que no se deben sacar conclusiones de las experiencias individuales de Orwig o Dehmel. Añadió que podría ser difícil distinguir entre las afecciones causadas por Keytruda, que puede provocar efectos secundarios como colitis, e intismeran. “Aunque la vacuna está personalizada (para combatir el cáncer)… todavía hay mucho que no entendemos sobre el sistema inmunitario”, afirmó.

Moderna y Merck han afirmado en ensayos clínicos previos que los efectos secundarios más frecuentes relacionados con intismeran fueron fatiga, dolor en el lugar de la inyección y escalofríos, y que el número de reacciones graves fue comparable al de los pacientes que recibieron solo Keytruda.

En lo que respecta a la evaluación de una vacuna contra el cáncer, la ausencia de novedades es una buena noticia, afirmó Daud. Orwig completó su tratamiento y continúa sometiéndose a revisiones médicas como parte del ensayo clínico. Su cáncer no ha reaparecido.

Los investigadores llevan años explorando el uso de fármacos de ARNm —la misma tecnología que se utiliza en las principales vacunas contra el coronavirus que ayudaron a poner fin a la pandemia— para tratar el cáncer, pero este es el primero en superar un ensayo de fase III, según Moderna y Merck

Según contó Dehmel, su colitis le causó complicaciones que le llevaron alrededor de un año de recuperación. Su melanoma reapareció y en enero se sometió a una segunda operación para extirpar un nuevo tumor.

Según comentaron ambos participantes, la semana pasada celebraron la noticia del éxito del ensayo clínico.

«Estoy absolutamente encantado», dijo Dehmel sobre el éxito del ensayo. Añadió que estaba decepcionado por cómo terminó su tratamiento, pero que sabía que era una posibilidad desde el principio.

“Uno siempre espera que una vacuna experimental sea útil a nivel personal”, dijo. “Pero… soy ingeniero, y en ciencia se necesitan datos, así que me alegré de participar para poder obtener más datos”.

Los expertos afirman que aún no se tiene una visión completa de intismeran. Moderna y Merck todavía no han publicado los datos del último ensayo clínico, y participantes como Orwig y Dehmel deberán seguir siendo monitoreados para evaluar la efectividad del tratamiento a largo plazo. Sin embargo, el éxito del ensayo representa un hito importante y podría impulsar el desarrollo de otras vacunas contra el cáncer.

“Creo que el simple hecho de que la vacunación contra el cáncer pueda conducir a un ensayo de fase III positivo despertará un gran interés en invertir en esto”.

Orwig se sometió a su último chequeo dermatológico el jueves, donde los médicos no encontraron ninguna anomalía. Inmediatamente después, se dirigió a las canchas de tenis desde el hospital para sus clases de la tarde.

“Estoy agradecido y me alegro de haber hecho lo que hice”, dijo. “Muchos juicios no llegan a ninguna parte. Este juicio sin duda llegará a alguna parte… y cualquiera que se encuentre en la misma situación que yo en el futuro se beneficiará enormemente de ello”.

© 2026, The Washington Post, Daniel Wu