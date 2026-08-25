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Por qué comer ciertos alimentos en ayunas podría aumentar la masa muscular y cómo consumirlos correctamente

Distintas revisiones científicas analizaron el aporte de proteínas al comenzar el día, las cantidades recomendadas y su distribución a lo largo de la jornada

Persona sentada a la mesa ante un tazón de yogur y un plato con huevos, con una capa transparente que muestra los músculos de su torso y brazo.
Comer ciertos alimentos en ayunas puede ayudar a aumentar la masa muscular porque aporta aminoácidos esenciales tras varias horas sin nutrientes (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Consumir ciertos alimentos en ayunas puede ayudar a ganar masa muscular porque, después de varias horas sin ingerir nutrientes, el cuerpo recibe aminoácidos esenciales en un momento útil para la reparación y el crecimiento del tejido muscular. Las opciones más convenientes en este contexto suelen ser fuentes completas y de absorción rápida, como el suero de leche, los huevos y algunos lácteos ricos en proteínas.

Según la revista Journal of the International Society of Sports Nutrition, las personas físicamente activas que buscan desarrollar masa magra suelen beneficiarse con una ingesta total de 1,4 a 2 g de proteína por kilo de peso corporal al día, repartida en varias comidas.

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Esa publicación también señaló que tomas de 20 a 40 g de proteína por comida pueden estimular la síntesis proteica muscular, que es el proceso por el cual el cuerpo repara y construye fibras musculares. Una revisión publicada en Nutrition Reviews encontró, además, una asociación positiva entre un desayuno con más proteína y mejores indicadores de masa magra en parte de los estudios analizados.

Infografía con ilustraciones de alimentos, un deportista y gráficos sobre el consumo recomendado de proteínas en el desayuno.
La ganancia de masa muscular suele beneficiarse con una ingesta diaria de 1,4 a 2 gramos de proteína por kilo de peso corporal en personas físicamente activas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de romper el ayuno con nutrientes clave para el tejido muscular

Durante el ayuno nocturno, el organismo permanece varias horas sin recibir aminoácidos, que son los componentes básicos de las proteínas y resultan necesarios para reparar y construir tejido muscular.

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Al despertar, esa ausencia convierte a la primera ingesta del día en un momento para aportar nutrientes que contribuyen al mantenimiento y al crecimiento de la masa magra. La revista Journal of the International Society of Sports Nutrition explicó que la proteína y el entrenamiento de resistencia actúan de forma complementaria sobre ese mecanismo.

El artículo también señaló que un aporte de leucina de entre 1 y 3 g puede favorecer ese proceso. Este aminoácido esencial recibe especial atención en la literatura científica por su vínculo con la activación de señales asociadas al desarrollo del tejido muscular. Por eso, el objetivo no pasa solo por ingerir algo al despertar, sino por elegir fuentes con un perfil adecuado de aminoácidos.

Una mujer casca un huevo en un tazón junto a pan integral, frutas, yogurt y un batido en una mesa de madera.
Las tomas de 20 a 40 gramos de proteína por comida pueden estimular la síntesis proteica muscular, clave para reparar y construir fibras musculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

También conviene evitar una interpretación exagerada del efecto del desayuno. Una revisión narrativa publicada en Nutrients encontró que el consumo u omisión del desayuno parece tener un impacto limitado sobre las adaptaciones al entrenamiento de fuerza cuando la ingesta total diaria se mantiene estable.

Ese dato marca un límite claro: la primera comida puede ayudar, pero no reemplaza al entrenamiento, al descanso ni al total diario de proteína.

Proteínas de rápida asimilación: los aliados imprescindibles a primera hora

Una revisión de alcance publicada en Nutrition Reviews revisó 15 estudios y observó que 58,8% de los hallazgos sobre masa muscular mostraron una asociación positiva entre un desayuno con más proteína y mejores indicadores de masa magra. La relación con la fuerza apareció con menos claridad. Esa diferencia refuerza la idea de que el mayor aporte proteico matutino puede asociarse con una mejor composición corporal, aunque no garantiza por sí solo mejoras en todos los indicadores del rendimiento.

Las proteínas de rápida asimilación suelen ocupar el primer lugar cuando se busca una opción práctica para romper el ayuno. La revista Journal of the International Society of Sports Nutrition sostuvo que las fuentes proteicas con digestión veloz y buena cantidad de leucina pueden maximizar la respuesta de la síntesis proteica muscular.

Hombre bebiendo un batido de proteína junto a un cartón de huevos, yogur griego, plátanos y un bolso deportivo.
El desayuno con más proteína mostró una asociación positiva con mejores indicadores de masa magra en parte de los estudios revisados en Nutrition Reviews (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Suero de leche

El suero de leche aparece entre las opciones más usadas porque ofrece proteína de alta calidad, absorción rápida y facilidad de consumo. Un batido aporta con frecuencia entre 20 y 30 gramos de proteína en una porción, lo que lo convierte en una herramienta útil para quienes entrenan temprano o no tienen tiempo para preparar un desayuno completo. Puede consumirse con agua si se busca una digestión más liviana, o con leche si se quiere sumar más energía y proteína.

2. Huevos

Los huevos aportan proteína completa y un perfil de aminoácidos compatible con los objetivos de hipertrofia. También ofrecen versatilidad para combinarlos con otros alimentos. Consumidos con pan integral, avena o fruta, pueden formar un desayuno que sume proteína y energía disponible para entrenar. Su principal ventaja aparece en personas que prefieren alimentos sólidos y toleran bien una comida más estructurada al comienzo del día.

3. Yogurt griego y lácteos altos en proteína

El yogurt griego, el queso cottage y otros lácteos ricos en proteína son opciones frecuentes para la primera comida. Suelen combinar practicidad, buen aporte proteico y una densidad nutricional adecuada.

La revisión publicada en Nutrition Reviews puso el acento en la cantidad de proteína consumida en la mañana, más que en el formato exacto del desayuno, lo que deja margen para adaptar estas fuentes según tolerancia, presupuesto y rutina.

Postre cremoso con yogurt natural y mezcla de frutos rojos frescos, fuente de antioxidantes y energía saludable. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El suero de leche, los huevos y los lácteos altos en proteína son opciones para romper el ayuno por su perfil de aminoácidos y su aporte de leucina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo consumirlos correctamente depende del contexto. Si el entrenamiento ocurre poco después de despertar, una opción liviana como yogurt griego con fruta puede resultar más funcional.

Si la sesión será más tarde, puede encajar mejor un desayuno con huevos, lácteos y carbohidratos complejos. La revisión publicada en Nutrients subrayó que el impacto del desayuno se interpreta mejor cuando se analiza dentro de la dieta total del día y no como un gesto aislado.

Errores comunes al comer en ayunas que podrían frenar la ganancia muscular

Uno de los errores más frecuentes consiste en desayunar solo carbohidratos refinados o cantidades mínimas de proteína. Café con tostadas, galletitas o una fruta aislada pueden aportar energía rápida, pero no alcanzan para generar un estímulo muscular comparable al de una comida con suficiente aporte de aminoácidos esenciales.

Otro error habitual es creer que el horario compensa una dieta mal organizada. La evidencia revisada en Nutrients indicó que desayunar proteína no modifica de manera decisiva la ganancia de masa muscular si el total diario no acompaña. Quien no llega a su objetivo nutricional o no entrena con sobrecarga progresiva tendrá un margen menor de progreso, aunque desayune correcto.

Brazo levantando una pesa con el bíceps mostrando tejido muscular interno, brillo, mano sujetando la pesa, camiseta sin mangas y fondo de gimnasio.
Consumir proteína en varias comidas separadas por tres o cuatro horas puede sostener estímulos repetidos sobre la síntesis proteica muscular durante el día (Imagen Ilustrativa Infobae)

También puede jugar en contra dejar largos intervalos sin una nueva ingesta proteica después del desayuno. La revista Journal of the International Society of Sports Nutrition sugirió repartir la proteína en varias comidas separadas por tres o cuatro horas, una pauta que busca sostener estímulos repetidos sobre la síntesis proteica muscular a lo largo de la jornada.

Otro problema habitual surge cuando se eligen alimentos pesados antes de entrenar. Una comida con exceso de grasa o demasiado volumen puede generar malestar y perjudicar el rendimiento.

En esos casos, conviene ajustar la elección a la tolerancia individual. Romper el ayuno de forma correcta no implica comer más, sino ingerir nutrientes adecuados, en cantidades razonables y dentro de un esquema compatible con el objetivo de ganar masa muscular.

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