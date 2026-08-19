Por qué la presión arterial sube por la mañana, según los especialistas

Cardiólogos y una revisión en European Heart Journal explican que el ascenso al despertar se vincula con el ritmo circadiano y hormonas como el cortisol (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los valores de la presión arterial suelen ser más altos al comienzo del día, una variación ligada al ritmo circadiano del organismo que suele generar dudas en personas que controlan sus registros en casa. Médicos citados por la revista estadounidense Prevention señalaron que ese aumento matinal forma parte del funcionamiento normal del cuerpo, aunque su lectura debe evaluarse dentro de una rutina estable.

Esa oscilación responde a cambios fisiológicos que preparan al organismo para pasar del descanso a la actividad. La referencia más útil, según los especialistas, no surge de una medición aislada, sino de la comparación entre controles tomados en condiciones similares y en horarios regulares.

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Una revisión científica publicada en European Heart Journal advirtió que las alteraciones del ritmo diario de la presión arterial, incluido el aumento matinal, se asocian con mayor riesgo de eventos cardiovasculares. El trabajo también indicó que medir la presión en horarios consistentes mejora la interpretación clínica de esas variaciones.

Qué explica el aumento matinal de la presión arterial

La infografía explica el aumento matinal de la presión arterial, con información sobre el ritmo circadiano, las hormonas y las pautas para su medición y seguimiento en casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cardiólogos Dr. Kevin Kheder y Dr. Cheng-Han Chen, citados por Prevention, coincidieron en que la presión cambia a lo largo del día por la combinación de procesos fisiológicos y factores externos. Entre ellos mencionaron la actividad física, el estrés, el dolor, la cafeína, las comidas, los medicamentos, la hidratación y la calidad del sueño.

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Kheder, cardiólogo intervencionista del Instituto Cardíaco y Vascular Jeffrey M. Carlton de Hoag, en Newport Beach, California, explicó que la presión arterial suele ubicarse en niveles bajos durante el sueño y empieza a elevarse antes del despertar. Chen, director médico del programa de corazón estructural del MemorialCare Saddleback Medical Center, en Laguna Hills, California, atribuyó ese ascenso al reloj biológico del organismo.

De acuerdo con esa secuencia, la presión tiende a tocar su nivel más bajo durante la noche, sube en la madrugada, alcanza un pico hacia el mediodía y después desciende. A ese proceso se suma la liberación de cortisol y adrenalina antes de iniciar el día. Ese mecanismo impulsa una subida normal de la presión arterial al comienzo de la jornada.

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Cuándo conviene controlarla y cómo hacerlo

El análisis científico indicó que cambios anómalos en la oscilación diaria, incluido el repunte matinal, se relacionan con eventos cardiovasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a esas variaciones, los especialistas remarcaron al medio que la constancia importa más que la hora exacta. Por eso recomendaron medir la presión a primera hora de la mañana, antes de comer y antes de tomar medicamentos. Si una persona necesita un segundo control diario, puede repetirlo por la tarde o por la noche.

Antes de usar el tensiómetro, Kheder aconsejó permanecer en reposo durante cinco minutos, con los pies apoyados en el suelo y el brazo a la altura del corazón. Si la medición no ocurre al inicio del día, el médico sugirió evitar cafeína, tabaco y ejercicio al menos durante 30 minutos previos.

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La utilidad de esa rutina radica en reducir interferencias y facilitar comparaciones más confiables. Un registro tomado siempre en circunstancias parecidas ofrece una referencia más sólida para el seguimiento clínico que valores aislados obtenidos en momentos distintos.

La revisión científica también describió patrones de riesgo. Una caída nocturna menor al 10% corresponde al perfil “non-dipper”, mientras que un aumento de la presión durante la noche se vincula con el patrón “reverse-dipper”.

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Qué patrones requieren consulta médica

Especialistas citados por Prevention sostienen que una sola lectura puede engañar por estrés, cafeína o actividad; aconsejan registrar los valores a horas similares, idealmente al despertar

Aunque estas oscilaciones suelen ser normales, la Mayo Clinic advierte sobre algunos comportamientos de la presión arterial que requieren atención médica. Entre ellos figuran valores altos durante la noche, cuando la presión debería encontrarse en su nivel más bajo.

También aparecen como señales de cuidado una presión alta en las primeras horas del día, cuando el incremento debería ser gradual, y una caída nocturna inferior al 10%. Esos registros justifican una consulta con un profesional de la salud.

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Otra situación a vigilar es la hipertensión lábil, definida como un pico súbito y breve de presión arterial sin un desencadenante claro, que puede aparecer en cualquier momento. Ese cuadro se diferencia de la variación diaria esperable y requiere evaluación médica si se repite.

Kheder subrayó que no se diagnostica presión arterial alta con una sola medición. El dato más útil surge de observar tendencias dentro del estado general de salud de cada persona. Por eso, una lectura más alta de lo habitual en una o dos mañanas no implica, por sí sola, un diagnóstico.

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Para quienes necesitan vigilar su salud cardiovascular, la regularidad en el control y la lectura de los registros dentro de una misma rutina ofrecen la referencia más útil para decidir cuándo consultar.