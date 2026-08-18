El régimen de Irán insiste en que mantendrá cerrado el estrecho de Ormuz si Estados Unidos no acepta sus condiciones

Embarcaciones cerca del estrecho de Ormuz, vistas desde Musandam, Omán, el 17 de agosto de 2026 (REUTERS/Stringer)

Guardar

El estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta que Estados Unidos cumpla con sus compromisos en virtud del protocolo de acuerdo firmado en junio, anunció este martes el principal negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf.

Esta vía marítima estratégica, bloqueada por Teherán, “no se abrirá hasta que se implementen los compromisos estadounidenses estipulados en el protocolo de acuerdo (...)”, declaró Qalibaf, quien también es presidente del Parlamento.

En su discurso transmitido por la televisión estatal, el jefe negociador cita como condiciones “el levantamiento del bloqueo naval (estadounidense), la descongelación de los activos (iraníes), el levantamiento del embargo petrolero”, así como “el fin de las operaciones militares en todos los frentes”.

PUBLICIDAD

La guerra entre Irán y Estados Unidos estalló el 28 de febrero con los ataques estadounidenses-israelíes contra la república islámica, que desencadenaron un conflicto regional.

Aunque Washington y Teherán firmaron una tregua el 8 de abril, persisten los enfrentamientos esporádicos y la tensión, especialmente en el estrecho de Ormuz y sus alrededores.

Irán amenazó con mantener cerrado el estrecho de Ormuz hasta que EEUU acepte sus condiciones (REUTERS/Stringer)

Irán mantiene desde el inicio del conflicto el control del estrecho, una vía marítima vital para la energía mundial, y exige a los buques solicitar permiso de paso y pagar tarifas por servicios de tránsito, una medida a la que se oponen Estados Unidos y otros países de la región.

PUBLICIDAD

Irán y Omán, en la otra orilla del estrecho, llevan semanas debatiendo el futuro de la navegación a través del Ormuz.

Según Teherán, las coordenadas geográficas de la ruta por las que se permitirá la navegación ya han sido acordadas entre ambos.

El lunes, Irán afirmó que las conversaciones “continúan de forma seria” y que se están intercambiando puntos de vista sobre el texto de una “declaración conjunta”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con bombardear Omán si este “se interpone” en un acuerdo con Irán sobre Ormuz.

También instó a Irán a rendirse en esta guerra que, sumada al encarecimiento del petróleo, se está convirtiendo en una carga política para el magnate republicano.

PUBLICIDAD

Durante su discurso, Qalibaf declaró que Irán estaba “listo para infligir una derrota aún más aplastante al enemigo, proporcional a sus acciones y avances”.