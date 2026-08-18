Mundo
Agregar Infobae enGoogle

El régimen de Irán insiste en que mantendrá cerrado el estrecho de Ormuz si Estados Unidos no acepta sus condiciones

Su principal negociador, Mohamad Baqer Qalibaf, exigió el levantamiento del bloqueo naval, la descongelación de activos y el fin de las operaciones militares como requisitos para reabrir la vía marítima

Embarcaciones cerca del estrecho de Ormuz, vistas desde Musandam, Omán, el 17 de agosto de 2026 (REUTERS/Stringer)
Embarcaciones cerca del estrecho de Ormuz, vistas desde Musandam, Omán, el 17 de agosto de 2026 (REUTERS/Stringer)
Guardar

El estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta que Estados Unidos cumpla con sus compromisos en virtud del protocolo de acuerdo firmado en junio, anunció este martes el principal negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf.

Esta vía marítima estratégica, bloqueada por Teherán, “no se abrirá hasta que se implementen los compromisos estadounidenses estipulados en el protocolo de acuerdo (...)”, declaró Qalibaf, quien también es presidente del Parlamento.

En su discurso transmitido por la televisión estatal, el jefe negociador cita como condiciones “el levantamiento del bloqueo naval (estadounidense), la descongelación de los activos (iraníes), el levantamiento del embargo petrolero”, así como “el fin de las operaciones militares en todos los frentes”.

PUBLICIDAD

La guerra entre Irán y Estados Unidos estalló el 28 de febrero con los ataques estadounidenses-israelíes contra la república islámica, que desencadenaron un conflicto regional.

Aunque Washington y Teherán firmaron una tregua el 8 de abril, persisten los enfrentamientos esporádicos y la tensión, especialmente en el estrecho de Ormuz y sus alrededores.

Irán amenazó con mantener cerrado el estrecho de Ormuz hasta que EEUU acepte sus condiciones (REUTERS/Stringer)
Irán amenazó con mantener cerrado el estrecho de Ormuz hasta que EEUU acepte sus condiciones (REUTERS/Stringer)

Irán mantiene desde el inicio del conflicto el control del estrecho, una vía marítima vital para la energía mundial, y exige a los buques solicitar permiso de paso y pagar tarifas por servicios de tránsito, una medida a la que se oponen Estados Unidos y otros países de la región.

PUBLICIDAD

Irán y Omán, en la otra orilla del estrecho, llevan semanas debatiendo el futuro de la navegación a través del Ormuz.

Según Teherán, las coordenadas geográficas de la ruta por las que se permitirá la navegación ya han sido acordadas entre ambos.

El lunes, Irán afirmó que las conversaciones “continúan de forma seria” y que se están intercambiando puntos de vista sobre el texto de una “declaración conjunta”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con bombardear Omán si este “se interpone” en un acuerdo con Irán sobre Ormuz.

También instó a Irán a rendirse en esta guerra que, sumada al encarecimiento del petróleo, se está convirtiendo en una carga política para el magnate republicano.

Durante su discurso, Qalibaf declaró que Irán estaba “listo para infligir una derrota aún más aplastante al enemigo, proporcional a sus acciones y avances”.

Temas Relacionados

Guerra en Medio OrienteIránMohammad Bagher GhalibafEstados UnidosÚltimas Noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Rusia amenazó a Reino Unido con “consecuencias” por el uso de drones británicos en ataques ucranianos contra territorio ruso

“Cuanto más profunda sea su implicación en el conflicto y mayor su apoyo a la maquinaria terrorista de Kiev, más alto será el precio que tendrá que pagar”, declaró la embajada rusa en Londres

Rusia amenazó a Reino Unido con “consecuencias” por el uso de drones británicos en ataques ucranianos contra territorio ruso

Estados Unidos desvió más de 60 buques mercantes para hacer cumplir el bloqueo marítimo sobre los puertos de Irán

El Comando Central estadounidense informó además que tres embarcaciones fueron inhabilitadas y otras dos abordadas durante las operaciones realizadas hasta este lunes

Estados Unidos desvió más de 60 buques mercantes para hacer cumplir el bloqueo marítimo sobre los puertos de Irán

Canadá se prepara para nuevos aranceles estadounidenses del 50% mientras continúan las diferencias comerciales con Washington

Los gravámenes, que entrarán en vigor este miércoles, afectarán mercancías por casi USD 20.000 millones y podrían provocar pérdidas de empleos en sectores que ya atraviesan dificultades

Canadá se prepara para nuevos aranceles estadounidenses del 50% mientras continúan las diferencias comerciales con Washington

Irak investigará el ataque con drones iraníes contra la oficina del primer ministro del Kurdistán

Bagdad busca establecer quién ordenó la operación y desde qué punto fueron lanzadas las naves no tripuladas, mientras Teherán calificó el episodio como una maniobra destinada a deteriorar sus vínculos con el país vecino

Irak investigará el ataque con drones iraníes contra la oficina del primer ministro del Kurdistán

Nueva escalada entre Moscú y Tokio por las islas Kuriles: Rusia convocó al embajador japonés por las críticas a Putin

El canciller ruso, Serguéi Lavrov, afirmó que las autoridades japonesas “han cruzado todas las líneas de la decencia” con sus declaraciones sobre el viaje presidencial

Nueva escalada entre Moscú y Tokio por las islas Kuriles: Rusia convocó al embajador japonés por las críticas a Putin
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ranking de inflación: cuáles fueron las provincias con mayores y menores aumentos de precios en julio

Ranking de inflación: cuáles fueron las provincias con mayores y menores aumentos de precios en julio

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 18 de agosto

San Marcos anunció cuáles son las fechas de su examen de admisión 2027-I: conoce el cronograma de inscripción

Quién es El Tanque, operador del CJNG que estaría vinculado a los amigos de los hijos de AMLO

Cynthia Klitbo revela que ronca porque tiene la nariz rota en tres pedazos por violencia de una expareja

DEPORTES

Estudiantes visitará a la Universidad Católica en Chile por la revancha de la serie de octavos de la Libertadores: hora, TV y formaciones

Estudiantes visitará a la Universidad Católica en Chile por la revancha de la serie de octavos de la Libertadores: hora, TV y formaciones

Independiete Rivadavia buscará el pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Fluminense: hora, TV y formaciones

Riestra-Gimnasia (LP) y Banfield-Midland se enfrentarán por los octavos de final de la Copa Argentina

Juan Manuel Cerúndolo enfrentará al número 4 del mundo Felix Auger-Aliassime en el Masters 1000 de Cincinnati: hora y cómo verlo en vivo

Franco Colapinto correrá este fin de semana el GP de los Países Bajos en el regreso de la F1: hora, TV y todo lo que hay que saber

ENTRETENIMIENTO

Kyle Chandler y Aaron Pierre explicaron cómo se prepararon para interpretar a Hal Jordan y John Stewart en Lanterns

Kyle Chandler y Aaron Pierre explicaron cómo se prepararon para interpretar a Hal Jordan y John Stewart en Lanterns

“Lo odié”, la confesión de Gillian Anderson sobre la fama que le dio Dana Scully en The X-Files

Vin Diesel confirma la fecha de rodaje de ‘Fast Forever’ y da los primeros detalles de la que será la última película de la saga

La actriz original de ‘Hércules’ quiere a Tom Holland y Zendaya en la película que prepara Disney: “El mundo lo necesita”

‘Spider-Man: Brand New Day’ iba a tener a un villano muy diferente, pero otra película de Marvel lo arruinó: “Nos llevó a otro perfecto”