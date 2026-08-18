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Nuevo ataque de los rebeldes hutíes: lanzaron drones contra una refinería de Aramco en Arabia Saudita

Una ofensiva con vehículos aéreos no tripulados alcanzó instalaciones energéticas en la región fronteriza de Jizán, en medio del agravamiento de las tensiones entre el grupo insurgente y las autoridades del reino petrolero

Una densa columna de humo se eleva desde la refinería de petróleo de Saudi Aramco en Ras Tanura, Arabia Saudita (REUTERS/Stringer/Archivo)
Una densa columna de humo se eleva desde la refinería de petróleo de Saudi Aramco en Ras Tanura, Arabia Saudita (REUTERS/Stringer/Archivo)
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Los rebeldes hutíes de Yemen atacaron con drones una refinería de Aramco en Jizán, en el suroeste de Arabia Saudita, en un nuevo episodio de la escalada que enfrenta al movimiento insurgente con Riad y que volvió a golpear infraestructura energética cerca de la frontera entre ambos países.

Según reportaron los medios vinculados a los insurgentes, la ofensiva tuvo como blanco una instalación de la petrolera saudita en la región de Jizán. La agencia Saba, controlada por los hutíes, citó a una fuente militar que aseguró que las llamadas Fuerzas Armadas yemeníes atacaron “con varios drones” la refinería de Aramco y sostuvo que la operación fue precisa.

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La misma fuente afirmó que el ataque constituyó “una respuesta a la violación del espacio aéreo yemení” sobre provincias del norte de Yemen, entre ellas Saada y Hayah. Hasta el momento, ni el gobierno saudita ni la compañía estatal habían reaccionado públicamente a esa versión.

El episodio se produjo pocos días después de otra acción reivindicada por los hutíes contra instalaciones de Aramco en la zona de Najrán, también en el sur saudita. La repetición de estos ataques expuso una intensificación de las operaciones contra objetivos petroleros sauditas en áreas próximas al límite con Yemen.

Rebeldes hutíes de Yemen (Europa Press/Archivo)
Rebeldes hutíes de Yemen (Europa Press/Archivo)

La nueva ofensiva se inscribe en un deterioro más amplio del escenario regional. El mes pasado cayó la tregua que regía desde 2022 entre los hutíes y el gobierno yemení respaldado por Arabia Saudita, lo que reabrió un frente de inestabilidad en una guerra que comenzó en 2014 y que ya dejó cientos de miles de muertos, además de una profunda crisis humanitaria en el país más pobre de la península arábiga.

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En ese marco, los insurgentes anunciaron semanas atrás un bloqueo marítimo contra la flota saudita en el mar Rojo, al presentar esa medida como represalia por restricciones impuestas en las zonas bajo su control. Desde entonces, lanzaron ataques con misiles y drones contra buques mercantes e infraestructura saudita, en una ruta que ganó peso para el comercio de hidrocarburos ante el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz.

La presión sobre ese corredor marítimo sumó preocupación internacional. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió el lunes a las partes que “cesen inmediatamente” las ofensivas ante el riesgo de un retorno a un “conflicto a gran escala” en Yemen.

La guerra se agravó además por su cruce con la disputa regional entre Estados Unidos e Irán, país señalado como respaldo de los hutíes.

Frente a los ataques, Riad respondió a través de la coalición militar que lidera con bombardeos sobre áreas bajo control insurgente y con el anuncio de una fuerza marítima multinacional para reforzar la seguridad en el mar Rojo y el estrecho de Bab al Mandeb.

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