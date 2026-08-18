Por qué algunas personas se sienten agotadas aunque hayan tenido vacaciones

Las investigaciones sobre recuperación laboral indican que dejar de trabajar no siempre alcanza para bajar la tensión y reponer energía (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cada vez más investigaciones coinciden en un punto que toca una preocupación muy presente en el mundo laboral: dejar de trabajar no siempre alcanza para recuperarse.

El tiempo libre, las pausas e incluso las vacaciones pueden perder parte de su efecto cuando la exigencia continúa fuera de horario, ya sea por notificaciones, tareas pendientes o la dificultad para cortar mentalmente con las obligaciones.

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Esa tensión se volvió más visible a medida que la conectividad digital borró fronteras entre empleo y vida personal. En ese contexto, la pregunta ya no es solo cuánto se trabaja, sino qué condiciones permiten que el cuerpo y la mente salgan de un estado de demanda sostenida.

La conectividad digital borró fronteras entre trabajo y vida personal y dificultó la desconexión fuera de horario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una nota de National Geographic retomó esa discusión al revisar tres décadas de estudios sobre recuperación, un campo que examina cómo se revierte el desgaste que deja la actividad laboral.

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Ese balance recibió una síntesis amplia con un estudio publicado en la revista Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, que ordenó la evidencia disponible sobre pausas durante la jornada, tiempo libre al terminar el día, fines de semana y vacaciones.

El hallazgo central no consiste en confirmar que descansar hace bien, sino en mostrar que la recuperación depende de procesos concretos y de que la presión laboral no siga activa cuando la tarea formal ya terminó.

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Un estudio de Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior ordenó tres décadas de evidencia sobre descanso y recuperación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué el descanso no siempre recupera

En esta línea de investigación, la recuperación se define como el proceso por el cual el nivel de tensión que aumentó ante una demanda vuelve a un estado previo o más bajo. Según se detalla en el estudio, se trata de procesos de distensión y restauración.

En un lenguaje más llano, implica que el organismo deja de sostener la activación que exige el trabajo y puede reponer parte de la energía gastada.

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La importancia del tema creció al mismo tiempo que se multiplicaron las formas de conexión permanente. La revisión indica que uno de los obstáculos más frecuentes para recuperarse no es solo la cantidad de horas trabajadas, sino la persistencia de la carga mental fuera del horario formal.

La recuperación se define como un proceso de distensión y restauración que devuelve al cuerpo y la mente a un estado previo o más bajo de tensión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese fenómeno aparece en la literatura con el nombre de desapego psicológico, una expresión técnica que alude a la capacidad de dejar de pensar en el trabajo cuando ya no se está trabajando.

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También se relaciona con la rumiación, que describe la repetición mental de preocupaciones o escenas laborales y mantiene parte de la tensión incluso en momentos destinados al descanso.

Qué momentos ayudan más a bajar la tensión

La revisión académica resume estudios sobre distintos escenarios de recuperación. Incluye descansos breves dentro de la jornada, tiempo libre al terminar el día, fines de semana y vacaciones.

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El desapego psicológico describe la capacidad de dejar de pensar en el trabajo cuando termina la jornada laboral (Imagen Ilustrativa Infobae)

También examina qué factores favorecen ese alivio y qué efectos se asocian con él, entre ellos el bienestar, la energía disponible y la disposición para afrontar nuevas tareas.

Según sintetiza el trabajo, las micropausas y otros momentos breves de descanso durante el día ayudan a sostener la energía cotidiana, sobre todo cuando permiten bajar la demanda mental o física en lugar de prolongarla con actividades ligadas al empleo.

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En la misma dirección, la revisión señala que experiencias fuera del horario laboral, como la actividad física o la desconexión psicológica, se vinculan con mejoras de corto plazo en el bienestar y en la motivación.

La rumiación laboral mantiene activa la carga mental durante el tiempo libre, los fines de semana y las vacaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El paper también marca un límite relevante para una discusión muy actual sobre salud mental y trabajo. Esos beneficios inmediatos suelen verse con más claridad que los efectos de largo plazo, que dependen de otros factores y resultan más variables.

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De ese modo, la evidencia no presenta las vacaciones ni el tiempo libre como soluciones definitivas, sino como instancias que pueden perder fuerza cuando la presión reaparece enseguida.

La evidencia revisada insiste en esa advertencia. No todo descanso produce el mismo efecto si persisten las interrupciones, las notificaciones o los pensamientos recurrentes sobre tareas pendientes.

Las micro pausas y el descanso breve durante la jornada ayudan a sostener la energía cuando reducen la demanda mental o física del trabajo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El problema, entonces, no se limita a disponer de horas libres, sino a que ese tiempo pueda funcionar realmente como una salida del estado de exigencia.

Qué cambia en un trabajo cada vez más conectado

Además de reunir hallazgos previos, la revisión conecta el tema con una agenda laboral cada vez más visible. El estudio analiza cómo la recuperación se ve afectada por la expansión de la tecnología y por límites más difusos entre el trabajo y la vida fuera del empleo.

En ese contexto, descansar deja de ser un asunto meramente personal. Pasa a formar parte de la discusión sobre condiciones laborales, bienestar y salud.

El estudio sobre salud mental y trabajo plantea que la posibilidad de recuperarse también depende de cómo se organiza el empleo en un contexto de conexión constante (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el estudio, la investigación futura deberá observar con más atención el papel de la tecnología, el trabajo en equipo y las nuevas formas de empleo. También menciona estudios de intervención que evalúan estrategias concretas para mejorar la recuperación.

Eso sugiere que la posibilidad de desconectar no depende solo de hábitos individuales, sino también de cómo se organiza el trabajo. En un escenario de conexión constante, la cuestión ya no es solo cuánto se descansa, sino si ese descanso corta de verdad la presión laboral.