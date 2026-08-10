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5 ideas para dejar el celular por un rato en casa y reducir el exceso de pantallas

Desde juegos de mesa hasta hobbies y ejercicio bajo techo, distintas actividades de interior ayudan a recuperar tiempo sin conexión. La evidencia reciente vinculó ese cambio con mejoras en atención y bienestar

Pintura en acuarela de una familia sonriente de cuatro personas jugando un juego de mesa en el suelo de madera de su sala de estar.
Las actividades de interior sin celular ganan espacio en el hogar como alternativa para reducir la sobreexposición digital (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El avance del uso cotidiano del teléfono convirtió a las pantallas en una presencia constante dentro de la casa, incluso en horas que antes quedaban para el descanso, la charla o los pasatiempos. En ese escenario, actividades de interior sin celular ganan espacio como una forma concreta de cortar la sobreexposición digital —muchas horas seguidas de uso de pantallas— sin salir de casa ni armar planes complejos.

La discusión ya no pasa solo por cuánto tiempo se mira una pantalla, sino por qué hábitos quedan desplazados cuando el teléfono ocupa buena parte de los momentos libres. En el Reino Unido, el 97% de los adolescentes de 13 a 15 años tiene teléfono móvil, mientras que los chicos de 8 a 9 años pasan en promedio dos horas por día en línea y los de 13 a 14 años llegan a cuatro, según Ofcom (Office of Communications), el regulador independiente de comunicaciones del Reino Unido. En ese contexto, aparece una pregunta doméstica cada vez más frecuente: qué hacer puertas adentro cuando la idea es bajar la conexión constante y usar ese tiempo en actividades que requieran atención, movimiento o intercambio cara a cara.

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Distintas investigaciones sobre desconexión digital —pausas voluntarias en el uso de dispositivos o internet— muestran que, cuando baja el acceso al teléfono, ese tiempo suele ocuparse con juegos, ejercicio, hobbies, tareas creativas y encuentros presenciales. Ese reemplazo del tiempo de pantalla aparece ligado a mejores indicadores de bienestar.

Juegos de mesa, rompecabezas y desafíos compartidos

Una persona con gafas sentada en un sillón, tejiendo a crochet con hilo multicolor. Hay una planta junto a la ventana y una estantería al fondo.
Midland Heart propuso noches sin pantallas y advirtió que el uso de dispositivos empieza temprano en el Reino Unido (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las opciones más accesibles para reducir el uso del teléfono dentro de casa están los juegos de mesa, los rompecabezas y las dinámicas grupales. Estas actividades concentran la atención en una consigna común y reducen la sucesión de mensajes, videos o redes.

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Un artículo de PNAS, de la Academia de Oxford, describió un ensayo controlado aleatorizado —un estudio que compara grupos para medir efectos con más precisión— en el que bloquear el internet móvil durante dos semanas mejoró la salud mental, el bienestar subjetivo —la evaluación personal del propio estado de ánimo y de la satisfacción con la vida— y la atención sostenida —la capacidad de mantener el foco en una tarea durante un período— en buena parte de los participantes. El trabajo también registró más tiempo dedicado a socializar cara a cara, hacer ejercicio y pasar tiempo en la naturaleza.

Manualidades, cocina, escritura y otras formas de concentración activa

Otra vía de desconexión en interiores pasa por las actividades creativas, que exigen secuencia, tiempo y participación concentrada. Pintar, dibujar, escribir, coser, cocinar, hornear o armar objetos desplaza el consumo automático de pantalla y ordena la jornada alrededor de una tarea concreta.

En este grupo aparece el hobby como práctica sostenida. Un estudio publicado en Nature Medicine analizó datos longitudinales —recogidos a lo largo del tiempo— de 93.263 personas de 16 países y encontró que tener un hobby se asoció con menos síntomas depresivos, mejor percepción de salud, más felicidad y mayor satisfacción con la vida en adultos mayores. El trabajo no probó por sí solo una relación causal, pero sí mostró una asociación consistente entre sostener un pasatiempo y mejores indicadores de bienestar.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los juegos de mesa, los rompecabezas y las interacciones presenciales ayudan a desplazar el uso del teléfono en casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Movimiento bajo techo y rutinas repetibles

No todas las actividades de interior implican quietud. Bailar, hacer yoga, pilates, estiramientos o circuitos físicos dentro de casa ofrece una alternativa concreta al tiempo de pantalla y suma movimiento a la rutina diaria.

La misma investigación de PNAS mostró que el 91% de los participantes mejoró en al menos una de las categorías evaluadas después del bloqueo de internet móvil. El estudio también detectó una baja en el tiempo de uso del teléfono y vinculó parte de esos cambios con más interacción presencial, más actividad física, más sueño y menos consumo de medios.

En paralelo, un informe de la OECD sobre 14 países relevados a comienzos de 2025 encontró que quienes pasaban más tiempo frente a pantallas para uso personal tenían más probabilidades de reportar peor bienestar subjetivo. El documento también indicó que esa relación cambia según el contexto y convive con otros factores de peso, como el sueño insuficiente, la baja actividad física, la soledad o la dificultad económica. Dentro de ese marco, una opción concreta consiste en fijar noches sin celular o bloques horarios sin conexión para abrir espacio a actividades presenciales, creativas o físicas.

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