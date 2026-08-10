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Una "bacteria come carne" ya causó 7 muertes en la costa del Golfo: cómo evitar la infección

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos reforzaron las alertas por un cuadro poco frecuente, pero de rápida evolución, asociado al contacto con aguas cálidas y al consumo de ostras crudas

El riesgo aumenta en sectores costeros con agua tibia, sobre todo durante los meses de verano boreal (Karrianne Stewart vía AP/File Photo)
El riesgo aumenta en sectores costeros con agua tibia, sobre todo durante los meses de verano boreal (Karrianne Stewart vía AP/File Photo)
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Al menos siete personas murieron en 2026 por infecciones con Vibrio vulnificus en la costa del Golfo de Estados Unidos, un cuadro asociado a una bacteria que vive en aguas costeras cálidas y que puede ingresar al cuerpo a través de heridas abiertas o por el consumo de mariscos crudos, sobre todo ostras.

De acuerdo con CBS News, las muertes confirmadas hasta ahora se repartieron entre Luisiana y Florida, mientras las autoridades sanitarias reforzaron las advertencias ante el aumento de la temperatura del agua en pleno verano boreal.

El dato más reciente en Florida elevó a dos las muertes registradas este año en ese estado. Cifras actualizadas del Departamento de Salud de Florida señalan además 14 casos confirmados en 2026.

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En Luisiana, el Departamento de Salud estatal reportó nueve casos y cinco muertes, tal y como recogieron ABC News y otros medios estadounidenses a partir del aviso oficial.

Las ostras son una joya gastronómica (Magnific)
Las ostras crudas figuran entre los alimentos más asociados a este tipo de contagio (Magnific)

La bacteria, conocida popularmente como “come carne”, puede causar en algunos pacientes fascitis necrosante, una infección grave que destruye tejido alrededor de una herida y que explica el apodo con el que suele difundirse la enfermedad.

Los organismos de salud de Estados Unidos remarcan que el riesgo general sigue siendo bajo, aunque la evolución puede ser rápida y, en los casos más severos, mortal.

Vibrio vulnificus vive de forma natural en ambientes marinos y salobres de temperatura elevada (ISCIII)
Vibrio vulnificus vive de forma natural en ambientes marinos y salobres de temperatura elevada (ISCIII)

Cómo se contagia la bacteria y quiénes corren más riesgo

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) indicó que la infección suele producirse de dos formas.

La primera ocurre cuando una herida abierta entra en contacto con agua salada o salobre; la segunda, tras comer mariscos crudos o poco cocidos, en especial ostras.

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El agua salobre es la mezcla de agua dulce y salada que suele encontrarse en estuarios, desembocaduras de ríos y sectores costeros.

CBS News explicó que Vibrio vulnificus prospera en ese ambiente, sobre todo entre mayo y octubre, cuando el mar alcanza temperaturas más altas.

El organismo federal advirtió que la atención temprana puede resultar decisiva ante una sospecha de contagio (REUTERS/Megan Varner/File Photo/File Photo)
El organismo federal advirtió que la atención temprana puede resultar decisiva ante una sospecha de contagio (REUTERS/Megan Varner/File Photo/File Photo)

No todas las personas expuestas desarrollan cuadros graves. El CDC y el Departamento de Salud de Florida afirmaron que el peligro aumenta entre quienes tienen enfermedad hepática, diabetes, cáncer, VIH, trastornos sanguíneos como la talasemia, sistemas inmunológicos debilitados o reciben terapias inmunosupresoras. También enfrentan un riesgo mayor los adultos mayores.

El médico Peter Hotez, decano de la Escuela Nacional de Medicina Tropical del Baylor College of Medicine, aseguró a CBS News que la expansión de estas bacterias hacia latitudes más al norte guarda relación con el calentamiento de las aguas costeras.

Esa tendencia ya motivó advertencias incluso fuera del Golfo, con reportes de presencia del microorganismo en zonas del Atlántico y la bahía de Chesapeake.

El aumento de la temperatura del mar favorece condiciones más propicias para la presencia del microorganismo (REUTERS/Marco Bello/File Photo)
El aumento de la temperatura del mar favorece condiciones más propicias para la presencia del microorganismo (REUTERS/Marco Bello/File Photo)

Cómo prevenir la infección por Vibrio vulnificus

Las advertencias oficiales apuntan sobre todo a quienes pasan tiempo en zonas costeras durante los meses más cálidos y a las personas con enfermedades de base, que son las que pueden sufrir cuadros más severos.

Las recomendaciones apuntan a medidas concretas y sencillas:

  • no entrar al mar ni a aguas salobres si se tiene una herida abierta, aunque parezca pequeña
  • cubrir la lesión con un vendaje impermeable si el contacto con el agua resulta inevitable
  • lavar enseguida con agua limpia y jabón cualquier herida que haya estado en contacto con agua costera o con mariscos crudos
  • cocinar completamente los mariscos y evitar el consumo de ostras crudas
  • lavarse las manos después de manipular mariscos sin cocinar, además de limpiar bien las superficies para evitar contaminación cruzada
  • usar guantes al manipular mariscos y calzado de protección en la playa si hay enfermedades de base que elevan el riesgo

El Departamento de Salud de Luisiana pidió además buscar atención médica inmediata si, tras esa exposición, la herida se vuelve roja, dolorosa, caliente, inflamada o cambia de color.

La infectóloga Cassandra Black afirmó a CBS News Baltimore que la limpieza inmediata de una lesión expuesta puede reducir el riesgo de complicaciones.

Una persona con guantes negros, mandil azul y camisa morada abre ostras con una herramienta metálica. Varias ostras se encuentran sobre una superficie metálica
El uso de guantes puede ayudar a evitar cortes y reducir la exposición al manipular mariscos crudos (Magnific)

Cuáles son los síntomas y cuándo consultar

Los síntomas varían según la vía de ingreso de la bacteria.

Si el contagio ocurrió por una herida, el CDC menciona:

  • dolor intenso
  • enrojecimiento
  • hinchazón
  • secreción
  • fiebre
  • lesiones ampollares o áreas oscuras en la piel
Imagen submarina de tres personas, dos adultos y un niño, en el agua de mar. El fondo marino muestra algas, peces, conchas y una estrella de mar. Se visualizan bacterias Vibrio alrededor
Dolor intenso, enrojecimiento, inflamación o cambios de color en la piel requieren consulta inmediata (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si la exposición se relaciona con mariscos contaminados, pueden aparecer:

  • náuseas
  • vómitos
  • diarrea
  • dolor abdominal
  • escalofríos
Mujer rubia en el suelo de un restaurante de madera, sostenida por un hombre. Mesas con mariscos crudos y comensales sorprendidos son visibles con el mar de fondo
Náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal pueden aparecer tras la ingesta de productos contaminados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cuadros más graves pueden avanzar hacia una infección en sangre, con presión baja, compromiso general y necesidad de terapia intensiva.

CBS News recordó que cerca de una de cada cinco personas con esta infección muere, a veces en uno o dos días desde el inicio de los síntomas, una cifra que también figura en las guías del CDC.

En Luisiana, las autoridades informaron que los nueve pacientes reportados este año tenían enfermedades preexistentes y debieron ser hospitalizados, un antecedente que refuerza la advertencia para la temporada: ante una herida expuesta al agua de mar y signos de infección, la consulta médica no debe postergarse.

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