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Yogur o kéfir: en qué se diferencian y cuál elegir según cada persona

Fermentación, sabor, textura y tolerancia digestiva marcan distancias reales entre ambos lácteos, y la decisión final tiene más que ver con el organismo de cada uno que con modas saludables

Un bowl de yogur blanco con una cuchara plateada a la izquierda, y un vaso de kéfir blanco con espuma a la derecha sobre una tela clara.
El yogur y el kéfir comparten una base láctea fermentada, pero se diferencian por su fermentación, su textura, su sabor y su composición microbiana (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Muchos consumidores los ubican en la misma categoría: dos lácteos fermentados, ácidos y asociados al cuidado digestivo. Pero yogur y kéfir no son lo mismo, y esa diferencia importa sobre todo a la hora de elegir qué conviene incorporar a la dieta según el gusto, la tolerancia digestiva y el uso que se les quiera dar.

Esa es la clave que ordena la comparación: más que decidir cuál es “mejor”, conviene entender qué cambia entre uno y otro en su fermentación, su textura, su sabor y su composición microbiana.

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Según explica Yolanda Vázquez Mazariego, doctora en Ciencias Biológicas y especialista en nutrición, en un artículo publicado en SportLife, ambos comparten una base común, pero se diferencian por el proceso con el que se elaboran y por los microorganismos que intervienen en cada caso.

Gránulos de kéfir en un cuenco con cuchara de madera, un tarro de kéfir, un vaso de kéfir y un paño sobre una superficie de madera.
La fermentación del yogur se produce por bacterias como Streptococcus thermophilus y Lactobacillus bulgaricus, que generan una textura más densa y un sabor ácido moderado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia central está en la fermentación

La principal distinción entre yogur y kéfir no está en la góndola ni en el envase, sino en cómo se fermenta la leche.

En el yogur, la fermentación se produce por la acción de bacterias como Streptococcus thermophilus y Lactobacillus bulgaricus. Ese proceso transforma parte de la lactosa y da como resultado un producto de textura más densa, sabor ácido moderado y perfil relativamente estable.

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Una mujer comiendo un yogur (Freepik)
El yogur y el kéfir aportan proteínas, calcio, fósforo y vitaminas del grupo B, por lo que pueden integrar una alimentación variada (Freepik)

En el kéfir, en cambio, intervienen no solo bacterias sino también levaduras. Esa combinación genera una fermentación más compleja, que suele dar una bebida más líquida, de sabor más intenso y con una diversidad mayor de microorganismos. También puede producir una pequeña cantidad de gas y un contenido alcohólico mínimo.

Dicho de otro modo: si el yogur es un fermentado más uniforme y suave, el kéfir suele ser más intenso, más fluido y microbiológicamente más diverso.

Qué cambia para el consumidor

La diferencia técnica solo tiene sentido editorial si se traduce en una pregunta concreta para el lector: qué cambia eso en el consumo cotidiano.

Gránulos de kéfir sobre una tabla de madera. Al fondo, un frasco con kéfir líquido y una cuchara de madera con más gránulos. Un paño azul y blanco.
Tanto el yogur como el kéfir suelen resultar más fáciles de digerir que la leche porque durante la fermentación se transforma parte de la lactosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

En términos nutricionales generales, ambos aportan proteínas, calcio, fósforo y vitaminas del grupo B, por lo que pueden formar parte de una alimentación variada. La distancia más relevante no aparece tanto en los nutrientes básicos como en la fermentación y en la tolerancia que cada persona pueda tener.

Como durante el proceso fermentativo parte de la lactosa se transforma, tanto el yogur como el kéfir suelen resultar más fáciles de digerir que la leche común. En ese punto, el kéfir suele asociarse con una mejor tolerancia en algunas personas sensibles a la lactosa, sobre todo por su acidez y por la mayor diversidad de microorganismos que contiene. Aun así, no se trata de una regla universal: la respuesta depende de cada organismo y del tipo de producto consumido.

Por eso, la elección entre uno y otro no pasa necesariamente por una jerarquía nutricional tajante, sino por qué busca cada consumidor: una textura más cremosa y un sabor más suave, en el caso del yogur; o una opción más líquida, más ácida y con fermentación más compleja, en el caso del kéfir.

Yogur natural casero (Freepik)
El kéfir suele asociarse con mejor tolerancia a la lactosa en algunas personas, aunque la respuesta digestiva depende de cada organismo y del tipo de producto (Freepik)

Más allá de la moda saludable

Parte del interés creciente por el kéfir se apoya en su imagen de alimento “más completo” o “más potente” que el yogur. Sin embargo, esa lectura simplifica demasiado la comparación.

El yogur no queda desplazado por la aparición del kéfir ni el kéfir funciona automáticamente como una versión superior. Son productos distintos, con usos distintos y con perfiles sensoriales diferentes.

Presentarlos como si uno reemplazara al otro puede inducir una idea errónea: en la práctica, ambos pueden convivir en la alimentación según las preferencias, la tolerancia y el contexto de consumo.

Kéfir, bebida fermentada y probiótica, rica en vitaminas y nutrientes, beneficiosa para la digestión y la salud intestinal, opción natural y fresca - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El yogur se adapta mejor a desayunos, colaciones y preparaciones cremosas, mientras que el kéfir suele consumirse como bebida o con frutas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese punto también obliga a moderar algunas afirmaciones habituales sobre salud digestiva. Aunque los dos suelen vincularse con el bienestar intestinal por su contenido de bacterias vivas, no todos los productos disponibles ofrecen el mismo perfil, ni todos generan el mismo efecto en todas las personas. Por eso conviene evitar una lectura automática del tipo “más fermentación equivale a más beneficio”.

Cómo elegir entre yogur y kéfir

Si la duda es práctica, la comparación puede resolverse con un criterio simple.

  • Yogur: suele resultar más conveniente para quienes prefieren una textura espesa, un sabor más suave y un producto de consumo masivo fácil de encontrar.
  • Kéfir: puede interesar más a quienes buscan una bebida fermentada más ácida, más fluida y con una composición microbiana más diversa.
Una cuchara de metal con yogur blanco cremoso a la izquierda y un vaso de cristal con kéfir blanco líquido, burbujas y una gota deslizándose a la derecha.
La comparación entre yogur y kéfir no define cuál es mejor, sino qué producto conviene elegir según las preferencias, la tolerancia digestiva y el contexto de consumo (Imagen Ilustrativa Infobae)

También influye el modo de consumo. El yogur suele adaptarse mejor a desayunos, colaciones o preparaciones más cremosas. El kéfir, por su consistencia más líquida, puede tomarse solo o combinarse con frutas y otros ingredientes de manera más parecida a una bebida.

Una diferencia real, sin exageraciones

La comparación entre yogur y kéfir importa porque permite salir de una lógica de marketing saludable en la que todos los fermentados parecen equivalentes o, al revés, en la que uno se presenta como una evolución del otro. No son lo mismo, pero tampoco hace falta convertir esa diferencia en una competencia absoluta.

La conclusión, de acuerdo con la experta, es concreta: el yogur y el kéfir comparten una base láctea fermentada, pero se distinguen por el tipo de fermentación, los microorganismos que intervienen, la textura, el sabor y la tolerancia que pueden generar en cada persona. Entender esa diferencia ayuda más que repetir promesas amplias sobre sus supuestos beneficios.

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