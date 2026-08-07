Cómo identificar un brote de bronquiectasia, una enfermedad pulmonar crónica, y qué hacer ante los síntomas

La bronquiectasia provoca una dilatación permanente de las vías respiratorias, favorece la acumulación de mucosidad y aumenta el riesgo de infecciones (Imagen Ilsutrativa Infobae)

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Los episodios de empeoramiento en personas con bronquiectasia pueden alterar la vida cotidiana y prolongar los tiempos de recuperación.

La enfermedad provoca una dilatación permanente de las vías respiratorias que favorece la acumulación de mucosidad y aumenta la posibilidad de infecciones, un proceso que puede repetirse y generar nuevos daños en el sistema respiratorio.

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Durante un brote, reconocer las señales tempranas y actuar con rapidez puede ser clave para evitar que los síntomas empeoren.

El Dr. Anas Hadeh, especialista en medicina pulmonar de Cleveland Clinic, señaló que atravesar estos episodios de la mejor manera requiere prestar atención a cambios en la tos, la mucosidad o la respiración, y responder con medidas como reforzar la limpieza de las vías respiratorias, mantener una buena hidratación y descansar.

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El ciclo que favorece los brotes de bronquiectasia

La bronquiectasia produce lo que los especialistas denominan un “vórtice vicioso”. Las vías respiratorias dañadas tienden a acumular secreciones, lo que facilita la aparición de infecciones. Estas infecciones generan inflamación y, con el tiempo, pueden contribuir a un mayor deterioro de los conductos por donde circula el aire.

Los brotes de bronquiectasia pueden alterar la vida cotidiana y prolongar los tiempos de recuperación de las personas afectadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Cuando las vías respiratorias se dilatan, uno es más propenso a las infecciones, lo que provoca inflamación”, explicó el Dr. Hadeh. También destacó que “esa inflamación daña aún más las vías respiratorias, aumentando la probabilidad de contraer infecciones”.

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Los síntomas que pueden anticipar un episodio

Las personas con bronquiectasia suelen convivir diariamente con tos, producción de mucosidad y dificultades respiratorias. Sin embargo, ciertos cambios pueden indicar el inicio de un brote.

El Dr. Hadeh recomendó prestar atención a seis señales principales que pueden anticipar un brote de bronquiectasia:

Aumento de la tos. Mayor producción de mucosidad. Cambios en el aspecto del esputo, como una textura más espesa, espumosa, oscura o una coloración diferente. Incremento de la fatiga. Mayor dificultad para respirar o realizar actividades físicas. Presencia de sangre al toser o mucosidad con rastros sanguinolentos.

Los cambios en la tos, la mucosidad o la respiración pueden anticipar un brote de bronquiectasia y requieren atención temprana (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aparición aislada de uno de estos síntomas no necesariamente indica una recaída. Según el especialista, si una persona presenta tres o más cambios durante 48 horas, debe tomar medidas y comunicarse con el equipo médico.

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La importancia de actuar rápido ante una recaída

Ante la sospecha de un brote, una de las primeras recomendaciones es contactar al profesional de salud. Esperar a que los síntomas empeoren puede retrasar el tratamiento adecuado.

“Actuar con rapidez puede marcar la diferencia entre una recaída leve que podemos controlar con una llamada y una visita a urgencias para recibir antibióticos intravenosos”, señaló Hadeh.

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Si una persona con bronquiectasia presenta tres o más cambios durante 48 horas, debe tomar medidas y comunicarse con el equipo médico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El seguimiento puede realizarse con distintos integrantes del equipo médico, sin necesidad de aguardar exclusivamente la disponibilidad del neumólogo habitual. Además, contar con orientación previa permite saber cómo proceder durante episodios que aparecen mientras la persona se encuentra de viaje.

Limpieza de las vías respiratorias e hidratación

Uno de los objetivos principales durante un brote es favorecer la eliminación de la mucosidad acumulada. Las técnicas de limpieza respiratoria ayudan a expulsar secreciones que pueden contener microorganismos.

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Entre las herramientas utilizadas se encuentran las técnicas de respiración profunda y tos controlada, la fisioterapia torácica mediante determinadas posiciones y movimientos, la solución salina hipertónica administrada con nebulizador, los dispositivos de presión espiratoria positiva (PEP) y los chalecos especiales que generan vibraciones en el pecho para movilizar la mucosidad.

La limpieza de las vías respiratorias y la hidratación ayudan a eliminar la mucosidad acumulada y a controlar un brote de bronquiectasia (Freepik)

“En ocasiones, realizar una limpieza de las vías respiratorias con mayor frecuencia puede evitar que un brote progrese sin necesidad de antibióticos”, indicó el especialista.

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La hidratación también cumple un papel relevante. La producción elevada de mucosidad puede aumentar la pérdida de líquidos del organismo y favorecer la deshidratación.

Beber suficiente agua, consumir caldos, incorporar alimentos con alto contenido acuoso como el pepino o la sandía y utilizar humidificadores pueden ayudar a mantener las secreciones más fluidas.

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Descanso, medicación y seguimiento médico

Durante una recaída, el descanso permite que el organismo concentre energía en combatir la infección. Cuando el médico determina que el brote tiene un origen bacteriano, puede indicar antibióticos.

En muchos casos, las bacterias responsables se repiten, por lo que los antecedentes obtenidos a partir de muestras de esputo pueden orientar la elección del tratamiento más adecuado.

El descanso, los antibióticos cuando hay infección bacteriana y el registro de los brotes forman parte del seguimiento médico de la bronquiectasia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El seguimiento de los episodios también forma parte del manejo de la enfermedad. Registrar la frecuencia, duración y características de los brotes aporta información útil para que los especialistas evalúen posibles ajustes en la terapia.

“Documentar los brotes ayuda a su médico a tomar decisiones sobre el tratamiento”, sostuvo el Dr. Hadeh. De acuerdo con el especialista, el control de la bronquiectasia requiere una comunicación constante entre pacientes y profesionales para ajustar las estrategias de cuidado y reducir las interrupciones provocadas por las recaídas.