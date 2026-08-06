5 beneficios del zinc para el organismo: cómo influye en la fertilidad, sistema inmune y visión

El zinc participa en la producción de ADN, la cicatrización, la actividad hormonal, el metabolismo, la salud de la piel y la visión (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Desde la fertilidad masculina hasta el funcionamiento del sistema inmunológico, el zinc participa en cientos de procesos esenciales dentro del organismo.

Según un informe publicado por GQ Magazine, este mineral interviene en la producción de ADN, la cicatrización, la actividad hormonal y el metabolismo, además de influir en la salud de la piel y la visión.

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Aunque la mayoría de las personas obtiene cantidades suficientes a través de la alimentación, comprender sus funciones permite reconocer posibles deficiencias y entender por qué mantener niveles adecuados resulta importante para el bienestar general.

Los especialistas consultados por la revista también advirtieron que un consumo excesivo mediante suplementos no ofrece beneficios adicionales y, en algunos casos, puede resultar contraproducente.

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1) Favorece la fertilidad masculina

Uno de los efectos más estudiados del zinc se relaciona con la salud reproductiva masculina. La nutricionista Ayla Barmmer explicó a GQ Magazine que “el tejido testicular contiene una de las concentraciones más altas de zinc del cuerpo y el líquido seminal también posee grandes cantidades”.

La deficiencia de zinc se asocia con infertilidad masculina y con alteraciones en el recuento, la motilidad y la morfología de los espermatozoides (Freepik)

Según indicó, diversos estudios vinculan la deficiencia de este mineral con una menor cantidad de espermatozoides, una movilidad reducida y alteraciones en su morfología.

Una investigación publicada en 2025 en la revista Antioxidants señaló que los niveles bajos de zinc se asocian con alteraciones en la espermatogénesis y con infertilidad masculina. El trabajo también indicó que concentraciones anormales de este mineral pueden influir en parámetros clave del semen, como el recuento, la motilidad y la morfología de los espermatozoides.

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Los expertos también remarcaron que una ingesta excesiva puede resultar perjudicial. Una revisión publicada en International Journal of Molecular Sciences advirtió que concentraciones demasiado elevadas del mineral pueden afectar negativamente la calidad espermática.

2) Contribuye al funcionamiento del sistema inmunológico

Shirin Pourafshar, investigadora clínica y nutricionista, explicó a GQ Magazine que “el zinc es esencial para el desarrollo y funcionamiento normal del sistema inmunológico”.

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La especialista explicó que el mantenimiento de un sistema inmunológico saludable no depende únicamente del zinc, sino de una combinación de este mineral, vitamina C y muchos otros nutrientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista detalló que ayuda a mantener las barreras físicas del organismo, como la piel y el revestimiento de las vías respiratorias y del tracto gastrointestinal. Además, participa en el desarrollo, la comunicación y la actividad de diferentes tipos de células inmunitarias.

Pourafshar aclaró que consumir grandes cantidades de suplementos no fortalece el sistema inmunológico por encima de su capacidad normal. En cambio, recomendó mantener niveles adecuados de zinc durante todo el año mediante una alimentación equilibrada y recordó que otros nutrientes también participan en las defensas del organismo.

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3) Ayuda a mantener una piel saludable

Entre los beneficios atribuidos al zinc también figura su participación en la salud de la piel. De acuerdo con Barmmer y diversos estudios, sus propiedades antiinflamatorias contribuyen a regular procesos biológicos vinculados con la inflamación.

El zinc contribuye a la salud de la piel porque regula mecanismos de señalización inflamatoria y forma parte de tratamientos para el acné inflamatorio (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista señaló a GQ Magazine que el zinc ayuda a regular la vía NF-kB, uno de los principales mecanismos responsables de la señalización inflamatoria en el organismo. Ese funcionamiento explica por qué este mineral forma parte de algunos tratamientos destinados al manejo del acné inflamatorio.

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4) Protege la salud ocular

La visión constituye otra de las funciones donde el zinc desempeña un papel. Según Barmmer, la retina concentra algunas de las mayores reservas corporales de este mineral, junto con el hígado.

La evidencia más reciente también va en esa línea. Un análisis encontró que la suplementación con antioxidantes y otros micronutrientes puede ayudar a frenar el avance de la degeneración macular asociada con la edad. El estudio mostró que puede retrasar el avance del daño hacia la parte central de la retina, que es la que permite ver con mayor nitidez.

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La suplementación con zinc y otros micronutrientes puede retrasar el avance de la degeneración macular asociada con la edad en algunos pacientes (Freepik)

Además, explicó que el zinc participa en enzimas relacionadas con el metabolismo de la retina y favorece el transporte de vitamina A desde el hígado hacia el tejido ocular, un proceso importante para la visión nocturna y la salud general de los ojos.

5) Participa en el metabolismo y el control de la glucosa

El quinto beneficio destacado por GQ Magazine se relaciona con el metabolismo. Pourafshar explicó que el zinc interviene en el procesamiento de carbohidratos, proteínas y grasas, funciones esenciales para el aprovechamiento de los nutrientes.

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La especialista añadió que también participa en el funcionamiento de las células beta del páncreas, responsables de la síntesis, el almacenamiento y la liberación de insulina, una hormona fundamental para la regulación de la glucosa en sangre.

Alimentos ricos en zinc y cuándo considerar suplementos

Los especialistas coincidieron en que la mayoría de las personas cubre sus necesidades mediante una alimentación variada. “Para la salud general, las fuentes alimentarias cubren las necesidades de la mayoría de las personas”, afirmó Barmmer.

La mayoría de las personas obtiene zinc a través de alimentos como ostras, carnes, pescados, huevos, lácteos, semillas de calabaza y legumbres, y los suplementos requieren consulta profesional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los alimentos con mayor contenido de zinc mencionó las ostras, que encabezan ampliamente la lista, además de carnes rojas, aves, pescados y mariscos, huevos, productos lácteos, semillas de calabaza y legumbres.

Los suplementos pueden resultar útiles en determinadas situaciones, como en personas con dificultades de absorción de nutrientes o quienes siguen una alimentación vegana cuidadosamente planificada. En cualquier caso, Pourafshar recomendó consultar con un profesional antes de incorporarlos y advirtió en GQ Magazine: “El zinc es esencial, pero no es una cura para todo”.