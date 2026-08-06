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Florida tiene 12 hospitales entre los mejores de Estados Unidos: cuáles son y qué los destaca

El nuevo informe de U.S. News & World Report reconoció a centros médicos del estado por su desempeño en especialidades clave, con presencia destacada en cáncer, cardiología, ortopedia, rehabilitación y oftalmología

Fachada del edificio Mayo Clinic, jardín, árboles, arbustos, camino peatonal, escultura abstracta negra, farola, autobús blanco, cielo nublado
Mayo Clinic encabezó la clasificación general en Florida y también obtuvo el primer puesto estatal en cardiología y ortopedia (Mayo Clinic)
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Florida volvió a ubicarse en el mapa de la atención médica de alta complejidad con 12 hospitales distinguidos entre los mejores de Estados Unidos en al menos una especialidad, tal y como publicó Orlando Sentinel a partir del nuevo informe 2026-2027 de U.S. News & World Report.

La clasificación relevó cerca de 6.000 centros hospitalarios y tomó en cuenta variables como la complejidad de los casos, el volumen de pacientes y la capacidad de atención.

La publicación especializada difundió además nuevas clasificaciones estatales para áreas puntuales de atención.

De acuerdo con Orlando Sentinel, el listado en Florida incluyó evaluaciones específicas en cáncer, cardiología, ortopedia y rehabilitación, con posiciones destacadas para instituciones del sur y del norte del estado.

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El desglose por especialidades puso el foco en cuatro áreas médicas y repartió posiciones de liderazgo entre hospitales del norte y del sur de Florida (REUTERS/Marco Bello)
El desglose por especialidades puso el foco en cuatro áreas médicas y repartió posiciones de liderazgo entre hospitales del norte y del sur de Florida (REUTERS/Marco Bello)

Los hospitales de Florida que lograron posiciones destacadas

Entre los datos más sobresalientes apareció una marca sostenida por la University of Miami. Su Bascom Palmer Eye Institute retuvo el puesto número 1 en oftalmología a nivel nacional por 25 años consecutivos, una cifra que volvió a colocar a esa institución entre las referencias más citadas del informe.

Kymberlee Manni, directora ejecutiva de University of Miami Hospital and Clinics, afirmó que ese desempeño responde a una estructura centrada en resultados clínicos, reducción de complicaciones, seguridad del paciente y experiencia de atención.

“Se trata de crear un sistema que ofrezca resultados de excelencia de manera constante, reduzca las complicaciones, priorice la seguridad del paciente y brinde una experiencia positiva para cada persona”, aseguró, de acuerdo con Orlando Sentinel.

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Fachada de un edificio blanco con palmeras, arbustos verdes y un cartel azul y blanco que muestra un ojo y el texto 'Ranked #1 in the USA'
Bascom Palmer Eye Institute conservó el primer lugar nacional en oftalmología por vigésimo quinto año consecutivo (Tecnoglass/Boscom Palmer Eye Institute)

A nivel estatal, el nuevo esquema por especialidad dejó este panorama:

  • Sylvester Comprehensive Cancer Center, de la University of Miami, quedó primero en cáncer en Florida.
  • Mayo Clinic Jacksonville ocupó el primer lugar estatal en cardiología y encabezó la clasificación en ortopedia.
  • Jackson Health, en Miami, se ubicó en la primera posición en rehabilitación.

El reporte añadió que Sylvester cuenta con 12 sedes en el sur de Florida y una en Naples, una red que amplía su alcance dentro del sistema oncológico estatal.

Vista exterior de un campus con edificios blancos, columnas, arcos y grandes ventanas, además de palmeras, césped y jardines bajo un cielo azul
Sylvester Comprehensive Cancer Center fue ubicado como la referencia número uno en atención oncológica dentro de Florida (National Cancer Institute)

Qué hospitales lideran en Florida y en el sur del estado

La clasificación general dentro de Florida colocó a Mayo Clinic como el hospital número 1 del estado. En paralelo, el desglose regional citado por Orlando Sentinel identificó a Cleveland Clinic Weston como el mejor hospital del sur de Florida.

En esa categoría regional, las principales posiciones quedaron así:

  • Cleveland Clinic Weston, primer puesto en el sur de Florida.
  • University of Miami Health System, segundo lugar regional.
  • Baptist Health Baptist Hospital, tercer puesto en esa zona.

Orlando Sentinel remarcó que los 12 hospitales floridanos distinguidos a nivel nacional están distribuidos en distintas áreas del estado, lo que amplía la oferta de atención especializada para pacientes que buscan tratamientos complejos sin salir de allí.

Exterior del edificio Cleveland Clinic Florida con fachada de vidrio y piedra. Se ven columnas, entrada principal, y jardines con flores
La institución con sede en Weston quedó por delante de otros sistemas de salud destacados del área (U.S. News)

Cómo se elaboró el nuevo ranking

El reporte anual de U.S. News & World Report analizó miles de hospitales de todo el país bajo un proceso de elegibilidad que, tal y como explicó el medio citado por Orlando Sentinel, busca medir la capacidad real de cada institución para atender casos complejos y ofrecer estándares altos de cuidado.

Chelsey Wen, analista senior de datos de salud de U.S. News, aseguró que estas clasificaciones también buscan orientar a quienes necesitan atención cerca de su lugar de residencia.

“Como los pacientes buscan atención en sus propias comunidades, destacamos hospitales de cada estado y de cada gran área metropolitana que ofrecen muy buena atención en una amplia variedad de procedimientos y afecciones”, afirmó, en declaraciones recogidas por Orlando Sentinel.

El estudio combinó indicadores asistenciales con encuestas para medir desempeño, seguridad del paciente y experiencia de atención (REUTERS/Evelyn Hockstein)
El estudio combinó indicadores asistenciales con encuestas para medir desempeño, seguridad del paciente y experiencia de atención (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El informe también se apoyó en encuestas a pacientes. A partir de esos sondeos, U.S. News sostuvo que la elección de un hospital suele estar marcada por la confianza, la ubicación y la trayectoria en investigación.

La encuesta citada por Orlando Sentinel añadió que alrededor del 20% de los consultados cambiaría de prestador con tal de atenderse en el hospital de su preferencia.

Esos resultados acompañaron la publicación del nuevo listado nacional y de las clasificaciones estatales por especialidad, que este año incluyeron a 12 hospitales de Florida con presencia destacada en distintas áreas de atención.

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