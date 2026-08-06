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Diluvia en el AMBA y rige una alerta naranja por tormentas: se espera un marcado descenso de la temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional señaló que se mantiene una alerta amarilla por vientos. El tiempo para el resto del país

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estableció, para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), un jueves marcado por lluvias, tormentas y ráfagas de viento, seguido de un descenso pronunciado en la temperatura y condiciones más estables a partir del viernes. Además, el organismo advirtió que rige una alerta naranja por tormentas y alerta amarilla por fuertes vientos para la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

La tormenta de esta mañana en Cuba y Blanco Encalada (@mibelgrano)

La jornada de este jueves se presenta con elevada probabilidad de tormentas fuertes, especialmente en horas de la mañana y la tarde, cuando se prevén valores entre el 40% y el 70%, fenómeno que se mantendrá hasta el atardecer. Durante la noche, la probabilidad de lluvias disminuirá a un rango del 10% al 40%.

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Las intensas precipitaciones de esta mañana en Tigre (@photostigre)

La temperatura máxima para este jueves alcanzará los 14 °C, mientras que la mínima descenderá hasta los 9 °C. El pronóstico destaca la presencia de viento del sector sur, con velocidades sostenidas de entre 32 y 41 km/h, y ráfagas que podrían oscilar entre 42 y 69 km/h, lo que incrementa la sensación de frío en toda la región.

La esquina de Italia y San Martín inundada debido a las fuertes lluvias en Mar del Plata. Se mantiene una alerta amarilla por lluvia en la ciudad. (@radiobrisasok)

Para el viernes, el SMN prevé una mejora significativa en las condiciones meteorológicas sobre el AMBA. El cielo permanecerá mayormente despejado y las probabilidades de lluvia se reducen a cero. Las marcas térmicas mostrarán un leve descenso, con una temperatura mínima de 5 °C y una máxima de 13 °C. El viento, aunque persistente desde el sur, disminuirá su intensidad y no se esperan ráfagas destacadas durante la jornada.

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Tabla de pronóstico del tiempo semanal para Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con datos de temperatura, probabilidad de precipitación, viento y ráfagas
La tabla muestra la previsión meteorológica de una semana para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, detallando temperaturas, probabilidad de precipitación y ráfagas de viento.

El fin de semana se perfila con continuidad de tiempo estable y temperaturas invernales. El sábado y el domingo se anticipan días soleados, con mínimas cercanas a los 4 °C y máximas de 13 °C. El viento se mantendrá del sector sur y las probabilidades de precipitaciones se mantienen en 0%, de acuerdo con la previsión oficial del Servicio Meteorológico Nacional.

Un vecino de Luján editó un video con música de Guns n´ Roses ("November Rain", el tema) para plasmar las fuertes lluvias de esta mañana en dicha ciudad (@hernanruizok)

La tendencia para la próxima semana muestra persistencia de aire frío. El lunes y martes, las marcas térmicas oscilarán entre 3 °C y 12 °C, con predominio de cielo algo nublado. Para el miércoles, el reporte del SMN indica un leve aumento de la temperatura mínima, aunque la máxima no superará los 9 °C.

“Las ráfagas durante el jueves podrían superar los 60 km/h en algunos sectores del AMBA”, advirtió el parte oficial del Servicio Meteorológico Nacional. Ante este escenario, desde el organismo recomiendan tomar precauciones por la posibilidad de caídas de ramas y objetos sueltos en la vía pública.

Así amanecía CABA producto de las intensas precipitaciones que se registraron desde la madrugada (@rutasdelastradiciones.arg)

El parte del SMN señala que, tras las lluvias y el descenso térmico, se espera que las condiciones invernales se mantengan sin grandes modificaciones durante los próximos días en la región. La persistencia de vientos del sur favorecerá el ingreso de aire frío y la ausencia de precipitaciones favorecerá la estabilización de las condiciones climáticas en el AMBA.

En la provincia de Buenos Aires, se registran tormentas fuertes en casi todas las localidades. Hacia la tarde, y si bien las precipitaciones se mantendrán a lo largo de la jornada, continuarán con menos fuerza desde el sector sur y oeste. Sin embargo, mañana se prevé una mejoraría temporal, con cielo casi despejado en su totalidad.

Hacia el fin de semana, se esperan chaparrones en la Costa Atlántica, con mayor predominancia el domingo a la tarde, mientras que el restro del territorio bonaerense tendrá un firmamento entre algo a parcialmente nublado.

Las alertas en el resto del país

El SMN señaló que rige una alerta naranja por tormentas para la provincia de Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. En tanto, en zonas de dichas provincias, más La Pampa, San Luis, Santiago del Estero, Chaco, Misiones, Formosa y Chaco, el alerta desciende a amarilla.

Mapa de Argentina con provincias en diferentes colores por alertas meteorológicas. Iconos de lluvia, granizo y viento. Fecha de emisión: 06/08/2026
El SMN indicó que hay alerta naranja por tormentas en el Litoral argentino

Las recomendaciones del organismo son:

  • Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones. 2- Salí solo si es necesario.
  • Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
  • Cerrá y aléjate de puertas y ventanas.
  • Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.
  • Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.
  • Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

A su vez, más de medio país está bajo alerta amarilla por fuertes vientos: Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Formosa, Chaco, La Pampa, San Luis, Mendoza, Córdoba, Santiago del Estero, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza. Por lo cual, se recomienda mantenerse a resguardo, retirar cualquier elemento que pueda volarse, cerrar y alejarse de puertas y ventanas. Y no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Por nevadas, el noroeste de Chubut y de Mendoza y el suroeste de San Juan tienen una alerta amarilla. Ante este panorama, el SMN señaló:

  • Evitá salir.
  • Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. Llevá siempre una pala.
  • Revisá el estado de los techos, canaletas y desagües para asegurarte de que estén en buen estado y puedan soportar la acumulación de nieve.
  • Ventilá para evitar acumulación de monóxido de carbono.
  • Asegurate de tener suficientes alimentos no perecederos y agua potable para al menos tres días. Incluí alimentos fáciles de preparar en caso de que haya cortes de energía.
  • Prepará un kit de emergencia que incluya linternas, pilas adicionales, velas, fósforos, mantas térmicas, un botiquín de primeros auxilios y cualquier medicamento necesario.
Mapa de Argentina con Patagonia. Zonas de alerta por frío en verde y amarillo. Incluye Neuquén, Rawson, Río Gallegos, Ushuaia. Fecha 05/08/2026
Las alertas amarillas por temperaturas extremas frías al sur del país

En tanto, las provincias de Santa Cruz y Chubut cuentan con alerta amarilla por temperaturas extremas frías. Por lo cual, las acciones a seguir son:

  • Evitá exponerte por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigate con muchas capas de ropa liviana.
  • Generá más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).
  • Mantené la casa calefaccionada de forma segura.
  • Evitá los cambios bruscos de temperatura.
  • Tomá mucho líquido y evitá el consumo de bebidas alcohólicas.
  • Si estás afectado por el frío, no te automediques, y consultá con un médico o dirigite al centro de salud más cercano.
  • Si tenés medicación recetada mantené el plan de acción actualizado.
  • No fumes en ambientes cerrados.
  • Prestá especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

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