Hiedra venenosa: cómo reconocer la planta, cuáles son sus síntomas y qué hacer tras el contacto accidental

La hiedra venenosa puede causar una erupción cutánea intensa tras una caminata, la jardinería o el contacto con una mascota expuesta al aire libre (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una caminata por un sendero, una jornada de jardinería o incluso el contacto con una mascota que estuvo al aire libre pueden terminar con una consecuencia inesperada: una intensa erupción cutánea causada por la hiedra venenosa.

Aunque esta planta suele identificarse por sus hojas agrupadas de a tres, no siempre resulta fácil reconocerla, ya que cambia de aspecto según la época del año y puede crecer como enredadera, arbusto o planta rastrera.

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Según información difundida por The Washington Post, actuar durante los primeros minutos después de la exposición puede marcar una diferencia importante.

Los especialistas indicaron que eliminar el urushiol en los primeros 10 a 30 minutos reduce el riesgo de que la erupción cutánea se agrave (Wikipedia)

Los especialistas consultados por el medio estadounidense señalaron que eliminar rápidamente el aceite responsable de la reacción disminuye el riesgo de que el cuadro se agrave y reduce las posibilidades de extender la sustancia a otras zonas del cuerpo o a objetos de uso cotidiano.

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La irritación provocada por la hiedra venenosa se origina por una resina aceitosa llamada urushiol, presente en toda la planta. De acuerdo con la dermatóloga Aderonke Obayomi el objetivo inmediato consiste en retirar esa sustancia antes de que penetre completamente en la piel.

La hiedra venenosa cambia de aspecto según la época del año y puede crecer como enredadera, arbusto o planta rastrera (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La erupción causada por la hiedra venenosa se debe a una resina aceitosa llamada urushiol, y el objetivo es eliminar ese aceite de la piel antes de que se absorba por completo”, explicó la especialista a The Washington Post.

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La recomendación consiste en lavar la zona expuesta con agua tibia y jabón entre los primeros 10 y 30 minutos posteriores al contacto. Si no se dispone de esos elementos, el alcohol isopropílico también puede servir como alternativa.

Obayomi indicó que incluso si el lavado ocurre durante la primera o segunda hora, todavía puede disminuir la intensidad de la reacción, aunque no siempre evita la aparición de la dermatitis.

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Qué objetos también deben limpiarse

El aceite permanece adherido a numerosas superficies. Por ese motivo, los especialistas aconsejan lavar inmediatamente toda la ropa utilizada, el calzado, los guantes de jardinería, las herramientas empleadas durante la actividad e incluso el pelaje de las mascotas, que pueden transportar el urushiol sin desarrollar síntomas.

El lavado con agua tibia y jabón, o con alcohol isopropílico si no hay otra opción, ayuda a retirar el urushiol de la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para retirar la sustancia de la piel, Obayomi señaló que un jabón desengrasante suele resultar especialmente eficaz. “Enjabona, enjuaga y repite varias veces, y limpia debajo de las uñas con un cepillo de uñas, ya que el aceite se acumula allí y se transfiere a todas partes que tocas”, detalló la dermatóloga.

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Al manipular ropa contaminada o bañar a una mascota expuesta, los expertos recomiendan utilizar guantes descartables para evitar un nuevo contacto con la resina.

Por qué la erupción no siempre aparece enseguida

La ausencia de síntomas inmediatos no significa que la exposición no haya ocurrido. Según explicó Emily Lebowitz Luks, profesora clínica adjunta de dermatología en Weill Cornell Medicine, la reacción corresponde a una hipersensibilidad retardada, por lo que el organismo necesita un tiempo para responder al alérgeno.

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En personas que nunca estuvieron expuestas a la planta, la dermatitis puede manifestarse varios días después e incluso demorar hasta dos o tres semanas. En quienes ya desarrollaron sensibilidad previamente, los síntomas suelen comenzar pocas horas después del contacto.

La erupción por hiedra venenosa no se contagia entre personas, pero el urushiol puede trasladarse desde las manos, las uñas, la ropa o una mascota (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dermatóloga Tanya Nino, del Hospital Providence St. Joseph, describió las características habituales de la lesión. “La erupción causada por la hiedra venenosa suele manifestarse como rayas rojas o ampollas que pican”, explicó la especialista. “La picazón puede ser bastante intensa”, agregó.

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La dermatitis no se contagia, pero el aceite sí puede trasladarse

Los especialistas aclararon que la erupción no se transmite de una persona a otra mediante el contacto con la piel. Sin embargo, el urushiol que permanece en las manos, debajo de las uñas, sobre la ropa o en el pelaje de un animal sí puede alcanzar nuevas áreas del cuerpo.

La especialista indicó que diferentes zonas del cuerpo absorben el aceite a distinta velocidad, por lo que pueden aparecer nuevas lesiones durante varios días sin que eso signifique que la dermatitis se esté propagando.

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Cuándo conviene consultar a un médico

En la mayoría de los casos, la dermatitis mejora de manera espontánea después de algunas semanas. Para aliviar la picazón, Luks indicó que pueden utilizarse cremas de hidrocortisona al 1%, antihistamínicos orales como loratadina, cetirizina o fexofenadina, además de baños de avena coloidal, lociones con pramoxina y compresas frías.

Las cremas de hidrocortisona, los antihistamínicos y las compresas frías alivian la picazón, pero los signos de infección o una reacción grave requieren atención médica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si la reacción compromete una superficie extensa, provoca molestias intensas o interfiere con el descanso, resulta aconsejable acudir a un dermatólogo para evaluar tratamientos con corticoides tópicos más potentes o medicamentos por vía oral.

“Consulta a tu dermatólogo si ya presentas signos de infección, como pus, dolor o enrojecimiento que se extiende”, indicó la especialista a The Washington Post. Además, precisó que “fiebre, hinchazón de la cara o los ojos, y dificultad para respirar o tragar son signos de una reacción alérgica grave y requieren una evaluación médica urgente”.