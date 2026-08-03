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El contundente mensaje de Coudet en WhatsApp tras la derrota de River Plate contra Rosario Central

Tras la decisión de no brindar declaraciones en conferencia de prensa, el entrenador cambió la foto de perfil para lanzar una concluyente sentencia sobre su presente en el Millonario

La reacción de Eduardo Coudet tras la derrota de River (REUTERS/Jean Carniel)
La reacción de Eduardo Coudet tras la derrota de River (REUTERS/Jean Carniel)
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River Plate cayó 1-0 contra Rosario Central por la tercera jornada del Torneo Clausura y profundizó su mal presente en el que todavía no ganó en el segundo semestre. Desde antes de la derrota, el Millonario informó que el cuerpo técnico y los futbolistas no iban a hablar con la prensa independientemente del resultado. En este contexto, Eduardo Coudet optó por mandar un mensaje a través de su WhatsApp tras una noche en la que los hinchas del equipo dejaron en claro su malestar.

Los cagones no hacen historia”, es la frase en la foto de perfil que se puso el Chacho Coudet en su cuenta de WhatsApp. El entrenador de River modificó la imagen de contacto después de dejar el estadio, luego de una charla con el plantel y otra con el presidente Stefano Di Carlo. El gesto apareció en medio de las especulaciones sobre su continuidad y el deterioro de los resultados del equipo.

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La decisión de no declarar había sido tomada antes del partido y abarcó tanto al entrenador como a los jugadores. Desde el cuerpo técnico trascendió una frase que resumió la postura: “Priorizamos trabajar en silencio”. Pese a esto, en zona mixta, Enzo Francescoli fue tajante al afirmar que Coudet seguirá al mando del banco de suplentes. “”, respondió ante la consulta de un periodista en los anillos del Monumental.

El contundente mensaje de Coudet en su foto de WhatsApp
El contundente mensaje de Coudet en su foto de WhatsApp

Este martes, el orientador volverá a dirigir el entrenamiento, después del día libre que tuvo el plantel, con la idea de sostener un mensaje interno: que el grupo tiene recursos para salir del momento y que la recuperación debe ser colectiva. Con este panorama, pese al tenso clima que se vivió a lo largo de la jornada del domingo en Núñez, Coudet se mostró firme para revertir el presente del equipo.

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Marcos Acuña, quien se perdió el partido contra Central por un desgarro, fue el único futbolista que lanzó un mensaje público en sus redes sociales tras la derrota. “Con fe y siempre positivo que de esto salimos. Confío plenamente en este grupo. Unidos hasta el final”, escribió el lateral en su cuenta de Instagram. La frase estuvo acompañada por el escudo de River.

La derrota extendió un arranque que ya incluía la eliminación de la Copa Argentina ante Aldosivi por 3-1 y otras dos caídas en el Clausura: 1-0 frente a Barracas Central en el Monumental y 1-0 contra Gimnasia en La Plata. A esa secuencia se sumaron los tropiezos ante Atlético Tucumán, Boca Juniors y Belgrano de Córdoba, este último en la final del Torneo Apertura.

El único gol en la derrota contra Rosario Central llegó a los 26 minutos del primer tiempo, cuando Nicolás Otamendi marcó en contra al intentar despejar un centro del colombiano Jáminton Campaz. El equipo de Coudet jugó los últimos minutos con superioridad numérica por la expulsión del lateral Emanuel Coronel, pero tampoco consiguió el empate. En el segundo tiempo, el arquero visitante Jeremías Ledesma tapó un remate de Lucas Beltrán a corta distancia e Ignacio Ovando despejó sobre la línea tras un error del propio guardameta Canalla.

La derrota por 1-0 contra Rosario Central dejó otro dato de peso: River solo ganó uno de sus últimos siete partidos y no enlazaba cinco caídas consecutivas en competiciones de la AFA desde 1911. El equipo tampoco consigue una victoria en el ámbito local desde el 16 de mayo, cuando venció 1-0 a Canalla en las semifinales del Torneo Apertura.

La seguidilla de caídas relegó al Millonario al décimo puesto de la tabla anual con 29 unidades, fuera de los puestos de clasificación a copas internacionales. El próximo compromiso de River será el sábado ante Tigre en Victoria, desde las 17:00. Tras esto, afrontará los octavos de final de la Copa Sudamericana contra Independiente Santa Fe de Colombia.

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