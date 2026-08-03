Salud
Agregar Infobae enGoogle

Mosquitos, garrapatas y pulgas: qué hacer y cómo identificar las picaduras

La Mayo Clinic advirtió que estos insectos conservan poblaciones en ambientes húmedos, áreas boscosas y viviendas con mascotas durante meses fríos, y remarcó que el cuidado evita infecciones de distinta gravedad

Hombre con camiseta azul sentado en un banco de madera se rasca el brazo izquierdo, que muestra una zona enrojecida.
La Mayo Clinic advirtió que los mosquitos, las garrapatas y las pulgas mantienen poblaciones activas en ambientes húmedos, áreas boscosas y viviendas con mascotas (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Con el invierno todavía instalado, las picaduras de mosquitos, garrapatas y pulgas parecen un problema lejano. Pero estos insectos mantienen poblaciones activas en zonas húmedas, boscosas y hogares con animales domésticos incluso en los meses más fríos. La Mayo Clinic advierte que conocer las medidas de prevención y saber cómo actuar ante una lesión puede marcar la diferencia entre una molestia pasajera y una enfermedad grave.

Los tres insectos actúan como vectores de patologías infecciosas de distinta gravedad. “Los mosquitos infectados pueden transmitir el virus del Nilo Occidental, el virus Zika y los virus que causan la malaria y la fiebre amarilla“, señaló la institución en su comunicado.

PUBLICIDAD

Las garrapatas, por su parte, son responsables de la enfermedad de Lyme y la fiebre manchada, mientras que las pulgas pueden provocar desde reacciones alérgicas intensas hasta transmitir enfermedades en casos de infestación grave. Frente a ese panorama, la elección del repelente adecuado y su correcta aplicación reducen el riesgo de picaduras.

Infografía de prevención y tratamiento de picaduras. Muestra un brazo con mosquito, garrapata y pulga, e iconos de ropa, repelentes, cuna y médico.
Los mosquitos pueden transmitir el virus del Nilo Occidental, el virus Zika, la malaria y la fiebre amarilla, mientras las garrapatas y pulgas también actúan como vectores de infecciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué repelentes usar y cómo aplicarlos

No todos los repelentes funcionan igual ni son adecuados para cada situación. La Mayo Clinic señala que los productos más eficaces son los que contienen alguno de estos seis ingredientes activos: DEET, picaridina (o icaridina), aceite de limón o eucalipto, IR3535, para-mentano-diol (PMD) y 2-undecanona. Cada uno de estos compuestos interfiere temporalmente con la capacidad de los insectos para detectar y localizar a sus huéspedes.

PUBLICIDAD

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos confirman que estos mismos compuestos también ofrecen protección frente a las pulgas.

Primer plano de una mano sosteniendo un bote de aerosol plateado sin etiquetas, liberando una nube de insecticida hacia un mosquito en el aire.
La Mayo Clinic indicó que los repelentes con DEET, picaridina, aceite de limón o eucalipto, IR3535, PMD y 2-undecanona reducen el riesgo de picaduras de mosquitos, garrapatas y pulgas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de ropa protectora es la primera línea de defensa. “Cuando el clima lo permita, usá un sombrero, camisas de manga larga y pantalones largos”, indicaron desde la Mayo Clinic. Las pulgas, en particular, suelen concentrar sus picaduras en la parte baja de las piernas y los pies, por lo que el CDC recomienda cubrir esas zonas con medias largas y pantalones.

Cuando la indumentaria no alcanza, los repelentes en aerosol o crema deben aplicarse al aire libre y lejos de los alimentos. Si se usa protector solar al mismo tiempo, la recomendación es aplicarlo primero —unos 20 minutos antes— y recién después el repelente.

Las precauciones se multiplican cuando se trata de niños pequeños. “No uses productos con DEET en bebés menores de 2 meses”, advirtieron desde la Mayo Clinic. La icaridina no debe usarse en menores de 6 meses, y el PMD está contraindicado en niños menores de 3 años. Tampoco conviene aplicar repelente cerca de los ojos o la boca, sobre heridas, quemaduras solares o cortes, ni debajo de la ropa.

Una niña con cabello rizado y camiseta a rayas azules y blancas se rasca el antebrazo izquierdo, que tiene una erupción roja, contra un fondo verde borroso.
La aplicación de repelente exige usarlo al aire libre, lejos de los alimentos y después del protector solar, mientras que en niños pequeños rigen restricciones según la edad y el ingrediente activo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para reforzar la protección en campamentos, excursiones o actividades al aire libre prolongadas, existe una alternativa adicional: la permetrina, un insecticida de uso textil para mosquitos, garrapatas y pulgas.

“La ropa rociada con permetrina puede ofrecer protección durante 2 lavados y hasta 2 semanas“, detalló la Mayo Clinic, con la aclaración de que este producto está diseñado para telas y equipamiento, no para la piel. El CDC también recomienda tratar con permetrina botas y equipamiento de camping para reducir el riesgo de pulgas y garrapatas en entornos naturales.

Cómo reconocer cada picadura

No siempre es fácil identificar qué insecto causó la lesión, pero cada una tiene características que ayudan a distinguirlas. Las picaduras de mosquito aparecen como pequeños bultos redondeados, elevados y de color rosado o rojizo, que se vuelven muy pruriginosos —es decir, generan una picazón intensa— poco después del contacto. Suelen aparecer de forma aislada y ubicarse en zonas expuestas como tobillos, cuello y parte posterior de las rodillas, según detalla la Cleveland Clinic.

Por su parte, las de pulga se presentan en grupos o líneas de varios puntos rojos pequeños, muchas veces rodeados de un halo más oscuro. Se concentran en la parte baja del cuerpo —pies, tobillos y piernas—, ya que estos insectos viven cerca del suelo. La picazón es intensa y puede volverse dolorosa si la zona se irrita.

Especie Aedes albifasciatus- (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las picaduras de mosquito suelen aparecer como bultos rosados y aislados, las de pulga forman grupos en pies y tobillos, y las de garrapata pueden pasar inadvertidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las picaduras de garrapata son las más difíciles de detectar: en muchos casos no producen dolor ni picazón inicial, por lo que pasan completamente inadvertidas. Cuando la garrapata ya no está, puede no quedar ninguna marca visible. Si permanece adherida, deja una pequeña mancha rojiza del tamaño aproximado de una moneda.

La señal de alarma más conocida es la erupción en forma de diana o “ojo de buey”, característica de la enfermedad de Lyme, que aparece días o semanas después de la picadura, según indica la Cleveland Clinic.

Cómo tratar cada tipo de picadura

Las picaduras de mosquito se resuelven solas en pocos días, pero hay formas de aliviar la molestia. La Mayo Clinic enumera varias opciones de alivio local: aplicar loción de calamina, una crema antihistamínica o un corticosteroide de venta libre, o una pasta hecha con bicarbonato de sodio y agua.

“Reaplica la crema o la pasta tres veces al día hasta que el picor desaparezca”, señaló la institución. Frotar la zona con un cubito de hielo durante 30 segundos o ejercer presión durante 10 segundos también puede proporcionar alivio.

Las picaduras de pulga responden a un tratamiento similar. La Cleveland Clinic señala que la mayoría no requiere atención médica y puede aliviarse con cremas antihistamínicas o de hidrocortisona de venta libre, compresas de hielo y gel de aloe vera.

Persona sentada en sofá aplica crema en el antebrazo. En el fondo, un salón luminoso con ventanas, plantas y muebles.
Las picaduras de mosquito y pulga suelen aliviarse con calamina, cremas antihistamínicas, corticosteroides, hielo o aloe vera, pero las garrapatas deben retirarse de inmediato con pinzas de punta fina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las picaduras de garrapata, en cambio, exigen una respuesta distinta: no se trata de aliviar síntomas sino de retirar el insecto de inmediato. La Mayo Clinic indica que debe usarse pinzas de punta fina para aferrarla lo más cerca posible de la piel y extraerla con un tirón suave y constante.

Una vez retirada, lavar la zona con agua y jabón o alcohol es el paso siguiente. Si quedan partes de la cabeza en la piel, no es necesario intentar removerlas: lo que elimina el riesgo de transmisión de enfermedades es la extracción del cuerpo del insecto.

En los tres casos, rascarse debe evitarse: romper la piel expone la zona a infecciones secundarias. Para reacciones más intensas, un antihistamínico oral no sedante puede aliviar la picazón.

Las señales que exigen consulta médica incluyen una zona inflamada de gran tamaño, erupciones tipo urticaria, hinchazón alrededor de los ojos, fiebre elevada o dolores musculares generalizados. La Mayo Clinic sugiere que quienes tengan historial de reacciones fuertes tomen un antihistamínico preventivo antes de exponerse a zonas con alta concentración de insectos.

El riesgo específico de garrapatas y pulgas en el hogar

Las garrapatas representan un peligro particular porque su presencia sobre la piel suele pasar inadvertida. Entre las especies más comunes, la americana del perro y la de las Montañas Rocosas pueden transmitir la fiebre manchada —una enfermedad que produce escalofríos, fiebre, dolores de cabeza y una erupción rojiza que aparece entre el segundo y el sexto día—.

La garrapata del ciervo, más pequeña, es el vector de la enfermedad de Lyme y la anaplasmosis. “En general, para transmitir la enfermedad de Lyme, una garrapata necesita estar adherida a la piel durante al menos 36 horas“, explicaron desde la Mayo Clinic. Otras infecciones pueden transferirse en pocas horas o incluso en minutos.

Una garrapata de color marrón rojizo con una mancha blanca en el centro de su dorso, se encuentra sobre una hoja verde.
El control de garrapatas y pulgas en el hogar incluye revisar el tiempo de adhesión de la garrapata, cuidar a las mascotas durante todo el año y aspirar alfombras y tapizados para cortar el ciclo del parásito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las pulgas, en tanto, representan un riesgo que llega principalmente desde las mascotas. El CDC recomienda bañar y cepillar a los animales con regularidad, limitar su contacto con animales silvestres o callejeros y consultar al veterinario sobre tratamientos antiparasitarios que se apliquen durante todo el año.

“Las pulgas prefieren los meses más cálidos y húmedos, pero si hay un animal del que alimentarse, pueden sobrevivir todo el año”, advirtieron desde la institución. Para reducir su presencia en el hogar, aspirar con frecuencia alfombras y tapizados y lavar la ropa de cama con agua caliente son medidas básicas que cortan el ciclo de reproducción del parásito.

Temas Relacionados

MosquitosGarrapatasPicadurasPrevención de enfermedadesNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Puede ser beneficioso”: cuántas tazas de café al día recomiendan los expertos en salud cardiovascular

Un comunicado reciente de una entidad estadounidense establece un máximo diario para el consumo de esta popular bebida, basado en evidencia científica que analiza sus posibles efectos sobre el organismo y el riesgo de enfermedades crónicas

“Puede ser beneficioso”: cuántas tazas de café al día recomiendan los expertos en salud cardiovascular

Michigan registró las primeras muertes por ciclosporiasis en EE.UU.: dos fallecidos en un brote que ya supera los 11.000 casos

Ambas víctimas tenían condiciones de salud previas que se habrían visto complicadas por la deshidratación, mientras el parásito Cyclospora cayetanensis se propaga por 45 estados del país

Michigan registró las primeras muertes por ciclosporiasis en EE.UU.: dos fallecidos en un brote que ya supera los 11.000 casos

Proteína y envejecimiento: qué revela la ciencia sobre la cantidad ideal en la dieta

Investigadores de la Universidad de Wisconsin-Madison, en Estados Unidos, analizaron décadas de estudios en organismos que van desde levaduras hasta seres humanos. Cómo los resultados pueden favorecer estrategias que podrían prolongar la vida

Proteína y envejecimiento: qué revela la ciencia sobre la cantidad ideal en la dieta

Hiedra venenosa: cómo reconocer la planta, cuáles son sus síntomas y qué hacer tras el contacto accidental

Especialistas citados por The Washington Post explicaron cómo actúa la sustancia que provoca la irritación, algunas manifestaciones que aparecen con demora y las medidas que permiten reducir las molestias luego de una exposición

Hiedra venenosa: cómo reconocer la planta, cuáles son sus síntomas y qué hacer tras el contacto accidental

La distribución de la proteína impulsa la salud muscular femenina en la menopausia

El hábito de espaciar los aportes proteicos a lo largo del día marca la diferencia en la fuerza y metabolismo en edades avanzadas

La distribución de la proteína impulsa la salud muscular femenina en la menopausia

DEPORTES

Empujones y discusión cara a cara: el momento de tensión entre Paulo Dybala, Matías Soulé y el capitán de la Roma

Empujones y discusión cara a cara: el momento de tensión entre Paulo Dybala, Matías Soulé y el capitán de la Roma

Antes de Vélez-Independiente, Sarmiento recibe a Independiente Rivadvia por la fecha 3 del Torneo Clausura

El extravagante regalo que el Colo Barco y su pareja Yaz Jaureguy le hicieron a su hija Gemma

Los primeros tres amistosos de la selección argentina tras el Mundial: sedes, posibles rivales y el futuro de Messi

Las medidas que tomarán en el fútbol europeo para erradicar las demoras: el enfoque de un VAR “menos invasivo”

TELESHOW

Ian Lucas lanzó un nuevo tema, junto a La Joaqui y Fede Vigevani, de su show en Vélez

Ian Lucas lanzó un nuevo tema, junto a La Joaqui y Fede Vigevani, de su show en Vélez

El impactante outfit de Isabel Macedo para celebrar sus 51 años rodeada de sus familiares y amigos

La indignación de Wanda Nara por la viralización de unas fotos suyas en la playa: “Los trolls pagos”

Ángela Torres habló sobre el duelo de La Joaqui por la separación de Luck Ra: “Es una piba muy fuerte”

Luisana Lopilato mostró cuál es la tradición familiar que repite todos los años: “No lo cambiamos por nada”

INFOBAE AMÉRICA

Empresas estadounidenses intensifican sus esfuerzos para reducir la dependencia de China en la obtención de minerales críticos para armamento esencial

Empresas estadounidenses intensifican sus esfuerzos para reducir la dependencia de China en la obtención de minerales críticos para armamento esencial

36 detenidos por conducción peligrosa marcan el inicio del periodo vacacional en El Salvador

Las Fiestas Agostinas llenan San Salvador con asistencia masiva y una agenda para todas las edades

Pandillero recibe 75 años de prisión por homicidio en El Salvador

Guerra de pandillas en Guatemala: Capturan a dos reos del Barrio 18 por el asesinato del recluso el “Gorgojo”, líder de la Mara Salvatrucha