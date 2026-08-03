Mosquitos, garrapatas y pulgas: qué hacer y cómo identificar las picaduras

La Mayo Clinic advirtió que los mosquitos, las garrapatas y las pulgas mantienen poblaciones activas en ambientes húmedos, áreas boscosas y viviendas con mascotas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Con el invierno todavía instalado, las picaduras de mosquitos, garrapatas y pulgas parecen un problema lejano. Pero estos insectos mantienen poblaciones activas en zonas húmedas, boscosas y hogares con animales domésticos incluso en los meses más fríos. La Mayo Clinic advierte que conocer las medidas de prevención y saber cómo actuar ante una lesión puede marcar la diferencia entre una molestia pasajera y una enfermedad grave.

Los tres insectos actúan como vectores de patologías infecciosas de distinta gravedad. “Los mosquitos infectados pueden transmitir el virus del Nilo Occidental, el virus Zika y los virus que causan la malaria y la fiebre amarilla“, señaló la institución en su comunicado.

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Las garrapatas, por su parte, son responsables de la enfermedad de Lyme y la fiebre manchada, mientras que las pulgas pueden provocar desde reacciones alérgicas intensas hasta transmitir enfermedades en casos de infestación grave. Frente a ese panorama, la elección del repelente adecuado y su correcta aplicación reducen el riesgo de picaduras.

Los mosquitos pueden transmitir el virus del Nilo Occidental, el virus Zika, la malaria y la fiebre amarilla, mientras las garrapatas y pulgas también actúan como vectores de infecciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué repelentes usar y cómo aplicarlos

No todos los repelentes funcionan igual ni son adecuados para cada situación. La Mayo Clinic señala que los productos más eficaces son los que contienen alguno de estos seis ingredientes activos: DEET, picaridina (o icaridina), aceite de limón o eucalipto, IR3535, para-mentano-diol (PMD) y 2-undecanona. Cada uno de estos compuestos interfiere temporalmente con la capacidad de los insectos para detectar y localizar a sus huéspedes.

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Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos confirman que estos mismos compuestos también ofrecen protección frente a las pulgas.

La Mayo Clinic indicó que los repelentes con DEET, picaridina, aceite de limón o eucalipto, IR3535, PMD y 2-undecanona reducen el riesgo de picaduras de mosquitos, garrapatas y pulgas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de ropa protectora es la primera línea de defensa. “Cuando el clima lo permita, usá un sombrero, camisas de manga larga y pantalones largos”, indicaron desde la Mayo Clinic. Las pulgas, en particular, suelen concentrar sus picaduras en la parte baja de las piernas y los pies, por lo que el CDC recomienda cubrir esas zonas con medias largas y pantalones.

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Cuando la indumentaria no alcanza, los repelentes en aerosol o crema deben aplicarse al aire libre y lejos de los alimentos. Si se usa protector solar al mismo tiempo, la recomendación es aplicarlo primero —unos 20 minutos antes— y recién después el repelente.

Las precauciones se multiplican cuando se trata de niños pequeños. “No uses productos con DEET en bebés menores de 2 meses”, advirtieron desde la Mayo Clinic. La icaridina no debe usarse en menores de 6 meses, y el PMD está contraindicado en niños menores de 3 años. Tampoco conviene aplicar repelente cerca de los ojos o la boca, sobre heridas, quemaduras solares o cortes, ni debajo de la ropa.

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La aplicación de repelente exige usarlo al aire libre, lejos de los alimentos y después del protector solar, mientras que en niños pequeños rigen restricciones según la edad y el ingrediente activo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para reforzar la protección en campamentos, excursiones o actividades al aire libre prolongadas, existe una alternativa adicional: la permetrina, un insecticida de uso textil para mosquitos, garrapatas y pulgas.

“La ropa rociada con permetrina puede ofrecer protección durante 2 lavados y hasta 2 semanas“, detalló la Mayo Clinic, con la aclaración de que este producto está diseñado para telas y equipamiento, no para la piel. El CDC también recomienda tratar con permetrina botas y equipamiento de camping para reducir el riesgo de pulgas y garrapatas en entornos naturales.

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Cómo reconocer cada picadura

No siempre es fácil identificar qué insecto causó la lesión, pero cada una tiene características que ayudan a distinguirlas. Las picaduras de mosquito aparecen como pequeños bultos redondeados, elevados y de color rosado o rojizo, que se vuelven muy pruriginosos —es decir, generan una picazón intensa— poco después del contacto. Suelen aparecer de forma aislada y ubicarse en zonas expuestas como tobillos, cuello y parte posterior de las rodillas, según detalla la Cleveland Clinic.

Por su parte, las de pulga se presentan en grupos o líneas de varios puntos rojos pequeños, muchas veces rodeados de un halo más oscuro. Se concentran en la parte baja del cuerpo —pies, tobillos y piernas—, ya que estos insectos viven cerca del suelo. La picazón es intensa y puede volverse dolorosa si la zona se irrita.

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Las picaduras de mosquito suelen aparecer como bultos rosados y aislados, las de pulga forman grupos en pies y tobillos, y las de garrapata pueden pasar inadvertidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las picaduras de garrapata son las más difíciles de detectar: en muchos casos no producen dolor ni picazón inicial, por lo que pasan completamente inadvertidas. Cuando la garrapata ya no está, puede no quedar ninguna marca visible. Si permanece adherida, deja una pequeña mancha rojiza del tamaño aproximado de una moneda.

La señal de alarma más conocida es la erupción en forma de diana o “ojo de buey”, característica de la enfermedad de Lyme, que aparece días o semanas después de la picadura, según indica la Cleveland Clinic.

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Cómo tratar cada tipo de picadura

Las picaduras de mosquito se resuelven solas en pocos días, pero hay formas de aliviar la molestia. La Mayo Clinic enumera varias opciones de alivio local: aplicar loción de calamina, una crema antihistamínica o un corticosteroide de venta libre, o una pasta hecha con bicarbonato de sodio y agua.

“Reaplica la crema o la pasta tres veces al día hasta que el picor desaparezca”, señaló la institución. Frotar la zona con un cubito de hielo durante 30 segundos o ejercer presión durante 10 segundos también puede proporcionar alivio.

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Las picaduras de pulga responden a un tratamiento similar. La Cleveland Clinic señala que la mayoría no requiere atención médica y puede aliviarse con cremas antihistamínicas o de hidrocortisona de venta libre, compresas de hielo y gel de aloe vera.

Las picaduras de mosquito y pulga suelen aliviarse con calamina, cremas antihistamínicas, corticosteroides, hielo o aloe vera, pero las garrapatas deben retirarse de inmediato con pinzas de punta fina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las picaduras de garrapata, en cambio, exigen una respuesta distinta: no se trata de aliviar síntomas sino de retirar el insecto de inmediato. La Mayo Clinic indica que debe usarse pinzas de punta fina para aferrarla lo más cerca posible de la piel y extraerla con un tirón suave y constante.

Una vez retirada, lavar la zona con agua y jabón o alcohol es el paso siguiente. Si quedan partes de la cabeza en la piel, no es necesario intentar removerlas: lo que elimina el riesgo de transmisión de enfermedades es la extracción del cuerpo del insecto.

En los tres casos, rascarse debe evitarse: romper la piel expone la zona a infecciones secundarias. Para reacciones más intensas, un antihistamínico oral no sedante puede aliviar la picazón.

Las señales que exigen consulta médica incluyen una zona inflamada de gran tamaño, erupciones tipo urticaria, hinchazón alrededor de los ojos, fiebre elevada o dolores musculares generalizados. La Mayo Clinic sugiere que quienes tengan historial de reacciones fuertes tomen un antihistamínico preventivo antes de exponerse a zonas con alta concentración de insectos.

El riesgo específico de garrapatas y pulgas en el hogar

Las garrapatas representan un peligro particular porque su presencia sobre la piel suele pasar inadvertida. Entre las especies más comunes, la americana del perro y la de las Montañas Rocosas pueden transmitir la fiebre manchada —una enfermedad que produce escalofríos, fiebre, dolores de cabeza y una erupción rojiza que aparece entre el segundo y el sexto día—.

La garrapata del ciervo, más pequeña, es el vector de la enfermedad de Lyme y la anaplasmosis. “En general, para transmitir la enfermedad de Lyme, una garrapata necesita estar adherida a la piel durante al menos 36 horas“, explicaron desde la Mayo Clinic. Otras infecciones pueden transferirse en pocas horas o incluso en minutos.

El control de garrapatas y pulgas en el hogar incluye revisar el tiempo de adhesión de la garrapata, cuidar a las mascotas durante todo el año y aspirar alfombras y tapizados para cortar el ciclo del parásito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las pulgas, en tanto, representan un riesgo que llega principalmente desde las mascotas. El CDC recomienda bañar y cepillar a los animales con regularidad, limitar su contacto con animales silvestres o callejeros y consultar al veterinario sobre tratamientos antiparasitarios que se apliquen durante todo el año.

“Las pulgas prefieren los meses más cálidos y húmedos, pero si hay un animal del que alimentarse, pueden sobrevivir todo el año”, advirtieron desde la institución. Para reducir su presencia en el hogar, aspirar con frecuencia alfombras y tapizados y lavar la ropa de cama con agua caliente son medidas básicas que cortan el ciclo de reproducción del parásito.