La plancha invertida, el ejercicio sin equipamiento que ayuda a corregir la postura encorvada

La plancha invertida refuerza la cadena posterior con un ejercicio isométrico sin equipamiento que puede realizarse en cualquier lugar (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Mientras la mayoría de las rutinas de entrenamiento priorizan el trabajo del pecho, los abdominales y los bíceps, la musculatura posterior del cuerpo suele quedar relegada. La plancha invertida propone revertir ese desequilibrio con un ejercicio isométrico que no requiere equipamiento y puede realizarse en cualquier lugar.

A diferencia de la plancha clásica, en la que el cuerpo mira hacia el suelo, esta variante se ejecuta con el cuerpo orientado hacia el techo, apoyado sobre las manos y los talones. El resultado es un movimiento que trabaja simultáneamente los glúteos, los isquiotibiales, los músculos de la espalda, los deltoides posteriores y los tríceps, con el tronco como estabilizador central.

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Qué músculos trabaja realmente

El error más extendido es asociar la plancha invertida con el trabajo abdominal. El core interviene, pero su función es principalmente estabilizadora: el mayor esfuerzo recae sobre la cadena posterior, ese conjunto de músculos situados en la parte trasera del cuerpo, desde la base del cráneo hasta los talones. Incluye los glúteos, los isquiotibiales y los erectores de la columna. Funciona como un sistema conectado que da fuerza, protege la espalda y mantiene la postura erguida.

Un estudio publicado en PubMed Central comparó la activación del erector espinal entre la plancha clásica y la invertida, y encontró que esta última genera una activación significativamente mayor de los músculos dorsales del core, tanto en la región lumbar superior como inferior.

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La cadena posterior funciona como un sistema conectado que aporta fuerza, protege la espalda y sostiene la postura erguida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores concluyeron que, si bien la plancha tradicional resulta más efectiva para los músculos anteriores del tronco, la plancha invertida es el ejercicio que mayor estímulo produce sobre la musculatura de la espalda.

Según informó GQ, el movimiento también activa los músculos que controlan las escápulas, lo que lo convierte en un ejercicio de particular utilidad para quienes tienden a cargar los hombros hacia adelante. Desde el punto de vista funcional, se trata de un ejercicio antigravedad: el cuerpo debe trabajar como un bloque para mantener la pelvis elevada y sostener una línea recta entre hombros, caderas y tobillos.

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Evidencia científica: efectos posturales medibles

Otro estudio publicado en PubMed analizó los efectos inmediatos de la plancha invertida en personas con postura de hombros adelantados (forward shoulder posture, FSP), una condición frecuente entre quienes pasan largas horas frente a una pantalla.

Los participantes realizaron cinco series de 30 segundos del ejercicio. Los resultados mostraron que, en el grupo con FSP, aumentó el grosor muscular del serrato anterior y del trapecio inferior —dos músculos estabilizadores de la escápula—, mientras disminuyó la activación del pectoral mayor y el trapecio superior.

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El ejercicio también trabaja los músculos que controlan las escápulas y puede ayudar a quienes llevan los hombros hacia adelante (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ángulo de postura de hombros también mejoró de forma significativa tras la sesión, según el estudio. Los investigadores concluyeron que el ejercicio tiene un efecto a corto plazo sobre la corrección y la prevención de la postura encogida, y que su práctica regular podría contribuir a una alineación postural más equilibrada.

Por qué cobra más valor a partir de los 40

Con el paso de los años, la pérdida de masa muscular se combina con una reducción en la movilidad de los hombros, la extensión de las caderas y el control postural. La plancha invertida aborda esos tres factores de forma simultánea.

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La apertura del tórax que exige el ejercicio contrarresta la postura encorvada asociada al trabajo de escritorio, mientras el fortalecimiento de los glúteos y los extensores de la espalda compensa el deterioro que genera el sedentarismo prolongado. GQ señaló que, lejos de ser una solución definitiva para los problemas de espalda, puede convertirse en un componente valioso dentro de un programa de entrenamiento bien estructurado.

Cómo ejecutarlo correctamente

La posición de partida es accesible para la mayoría de los niveles. Hay que sentarse en el suelo con las piernas estiradas y apoyar las manos detrás de la pelvis, con los dedos apuntando hacia los pies o ligeramente hacia afuera. Desde ahí, se empuja con las manos y los talones hasta elevar la pelvis y alinear el cuerpo en una línea recta.

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La plancha invertida no sustituye a la plancha tradicional y funciona como un ejercicio complementario dentro de una rutina sin equipamiento con dos o tres sesiones semanales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante toda la ejecución hay que contraer glúteos y abdominales, mantener el cuello en posición neutra y respirar con normalidad. GQ recomendó que los principiantes mantengan la postura entre 15 y 20 segundos en tres series, y que avancen progresivamente hasta los 30 y 45 segundos a medida que ganan fuerza.

El error más común es dejar caer la pelvis, lo que anula gran parte del estímulo muscular. Otro fallo frecuente es elevar los hombros hacia las orejas, lo que genera tensión en el cuello y reduce el beneficio postural. Para evitarlo, conviene imaginar que se “empujan” los omóplatos ligeramente hacia abajo mientras se abre el pecho.

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Un ejercicio complementario, no sustituto

La plancha invertida no reemplaza a la plancha tradicional ni a los ejercicios de la parte anterior del cuerpo. Su valor reside precisamente en el carácter complementario: refuerza la cadena posterior y estabiliza los hombros, equilibrando las tensiones que generan rutinas centradas en pectorales, abdominales o flexiones.

Dos o tres sesiones semanales de pocos minutos bastan para sumar un estímulo que trabaja más grupos musculares de los que su aparente sencillez sugiere. Para quienes buscan incorporarlo dentro de una rutina sin equipamiento, GQ propuso un circuito de cinco ejercicios que incluye sentadillas, flexiones, zancadas alternas y escaladores, con la plancha invertida como eje de la sesión. El circuito puede completarse en unos 15 minutos y repetirse entre tres y cuatro veces con descansos de 90 segundos entre rondas.

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