Salud

Qué alimentos recomiendan los especialistas para ayudar a controlar la colangitis biliar primaria y proteger el hígado

Un gastroenterólogo de Cleveland Clinic explicó las pautas nutricionales que pueden incorporarse al tratamiento de esta enfermedad crónica, con el objetivo de favorecer la función hepática y reducir la carga sobre el organismo

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La colangitis biliar primaria afecta los conductos biliares, altera el funcionamiento del hígado y requiere una alimentación adaptada a cada paciente (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alimentación puede convertirse en un factor relevante para las personas que viven con colangitis biliar primaria (CBP), una enfermedad crónica que afecta los conductos biliares y puede alterar el funcionamiento normal del hígado.

La elección diaria de determinados alimentos puede contribuir al manejo de los síntomas y acompañar las estrategias indicadas por los profesionales de la salud.

La CBP provoca inflamación y cicatrización en los conductos encargados de transportar la bilis desde el hígado hacia el sistema digestivo. Cuando ese flujo se dificulta, pueden aparecer complicaciones que afectan la función hepática.

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Paciente consulta a médico, señalando su abdomen, con una tableta mostrando un diagrama anatómico del hígado sobre la mesa.
Las personas con colangitis biliar primaria que no consumen pescado pueden obtener omega-3 de frutos secos, semillas, paltas y aceitunas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según explicó el gastroenterólogo taiwanés-estadounidense Dian Chiang no existe una dieta única para todas las personas con esta enfermedad, ya que las necesidades nutricionales pueden cambiar según la evolución del cuadro.

La dieta mediterránea como modelo alimentario recomendado

De acuerdo con el especialista, algunos principios de la dieta mediterránea suelen adaptarse bien a quienes tienen colangitis biliar primaria debido a la presencia de alimentos con propiedades antiinflamatorias. Este tipo de alimentación incorpora productos frescos, grasas saludables y nutrientes que pueden favorecer el cuidado general del organismo.

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Entre las opciones recomendadas se encuentran las grasas insaturadas, consideradas más fáciles de procesar durante la digestión en comparación con las grasas saturadas. Los ácidos grasos omega-3, presentes principalmente en algunos pescados, pueden ayudar a reducir la inflamación y disminuir la exigencia sobre el hígado.

Mesa rústica con varios platos de comida mediterránea: pescado entero, ensaladas frescas con queso feta, pan, frutos secos y una botella de aceite de oliva.
La dieta mediterránea aparece como un modelo recomendado para la colangitis biliar primaria por su aporte de alimentos con propiedades antiinflamatorias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los pescados con mayor contenido de omega-3 mencionados por el informe de Cleveland Clinic incluyen:

  • Salmón
  • Arenque
  • Atún rojo
  • Hipogloso
  • Caballa
  • Boquerones

Para quienes no consumen productos del mar, también existen fuentes vegetales de omega-3, como frutos secos, semillas, paltas y aceitunas.

Frutas, verduras y cereales integrales dentro de la alimentación diaria

Las frutas y verduras ocupan un lugar importante en la alimentación de las personas con CBP debido a su aporte de fibra, vitaminas y compuestos con acción antiinflamatoria. Además, pueden colaborar en la incorporación de vitaminas liposolubles, nutrientes que suelen encontrarse en alimentos con mayor cantidad de grasa.

El gastroenterólogo señaló que las personas con esta enfermedad pueden presentar riesgo de deficiencia de este tipo de vitaminas. Por ese motivo, indicó que consumir cinco o más porciones diarias de frutas y verduras puede ayudar a cubrir las necesidades nutricionales.

Mesa de cocina con avena integral en saco y bol, pan integral rebanado, arroz integral en bol y frasco. Pizarrón con texto: ALIMENTOS INTEGRALES RECOMENDADOS.
Las frutas, verduras y cereales integrales como avena, pan integral y arroz integral aportan fibra y nutrientes que pueden ayudar en la alimentación para la CBP (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los alimentos integrales también forman parte de las recomendaciones. Productos como la avena, el pan integral y el arroz integral aportan fibra y carbohidratos complejos, que pueden favorecer la saciedad sin sumar grandes cantidades de grasas saturadas.

Otro alimento destacado es el café. Según el especialista, algunas investigaciones asociaron su consumo con un posible efecto protector para el hígado. Explicó a Cleveland Clinic que “no tenemos la respuesta definitiva sobre el porqué, pero la cafeína del café podría activar un pequeño receptor dentro del hígado que puede ralentizar la progresión de la CBP”.

Qué alimentos conviene limitar en caso de colangitis biliar primaria

Además de identificar opciones favorables, la alimentación para la CBP requiere prestar atención a ciertos productos que pueden aumentar la carga sobre el hígado.

Las grasas saturadas son uno de los grupos que conviene reducir. Este tipo de grasas puede exigir una mayor producción de bilis durante la digestión, algo que representa una dificultad adicional cuando existe una alteración en el flujo biliar.

Entre los alimentos señalados para limitar se encuentran las carnes grasas, como algunos cortes de carne vacuna y de cerdo; los embutidos; productos procesados como panceta, salchichas y panchos; además de lácteos con alto contenido graso como mantequilla y helado.

Primer plano de una tabla de madera repleta de una variedad de fiambres y embutidos, incluyendo salchichas, rodajas de salame y lonchas de jamón curado.
Embutidos, panceta, salchichas, panchos y lácteos enteros pueden aumentar la carga sobre el hígado y se aconseja reducir su consumo en casos de colangitis biliar primaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

También se recomendó moderar el consumo de azúcares agregados. El especialista explicó que una ingesta elevada puede favorecer la acumulación de grasa en el hígado. Entre los productos a restringir aparecen las bebidas azucaradas, los productos horneados, los dulces y otros alimentos con alto contenido de azúcar.

Menos sodio y precaución con el alcohol

Los alimentos con abundante sodio también requieren atención, especialmente a medida que la enfermedad progresa. El experto explicó que una enfermedad hepática avanzada puede afectar la capacidad del organismo para regular este mineral.

Una gran proporción del sodio presente en la dieta proviene de alimentos procesados y envasados, como comidas congeladas, cereales y condimentos.

En una mesa oscura se ven tres bebidas: una copa de vino tinto, un vaso alto de cerveza dorada con espuma y un vaso bajo de licor ámbar, todos con un halo de luz de fondo.
La alimentación para la CBP también aconseja reducir el sodio de los alimentos procesados y limitar el alcohol por la carga que ambos representan para el hígado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El alcohol es otro elemento que debe limitarse debido al esfuerzo que representa para el hígado. “El alcohol supone un estrés considerable para el hígado”, advirtió Chiang a Cleveland Clinic.

Señaló que la alimentación debe formar parte de un abordaje integral junto con tratamientos médicos, ejercicio y controles periódicos para acompañar la evolución de la colangitis biliar primaria.

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