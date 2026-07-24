Qué alimentos recomiendan los especialistas para ayudar a controlar la colangitis biliar primaria y proteger el hígado

La alimentación puede convertirse en un factor relevante para las personas que viven con colangitis biliar primaria (CBP), una enfermedad crónica que afecta los conductos biliares y puede alterar el funcionamiento normal del hígado.
La elección diaria de determinados alimentos puede contribuir al manejo de los síntomas y acompañar las estrategias indicadas por los profesionales de la salud.
La CBP provoca inflamación y cicatrización en los conductos encargados de transportar la bilis desde el hígado hacia el sistema digestivo. Cuando ese flujo se dificulta, pueden aparecer complicaciones que afectan la función hepática.
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Según explicó el gastroenterólogo taiwanés-estadounidense Dian Chiang no existe una dieta única para todas las personas con esta enfermedad, ya que las necesidades nutricionales pueden cambiar según la evolución del cuadro.
La dieta mediterránea como modelo alimentario recomendado
De acuerdo con el especialista, algunos principios de la dieta mediterránea suelen adaptarse bien a quienes tienen colangitis biliar primaria debido a la presencia de alimentos con propiedades antiinflamatorias. Este tipo de alimentación incorpora productos frescos, grasas saludables y nutrientes que pueden favorecer el cuidado general del organismo.
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Entre las opciones recomendadas se encuentran las grasas insaturadas, consideradas más fáciles de procesar durante la digestión en comparación con las grasas saturadas. Los ácidos grasos omega-3, presentes principalmente en algunos pescados, pueden ayudar a reducir la inflamación y disminuir la exigencia sobre el hígado.
Los pescados con mayor contenido de omega-3 mencionados por el informe de Cleveland Clinic incluyen:
- Salmón
- Arenque
- Atún rojo
- Hipogloso
- Caballa
- Boquerones
Para quienes no consumen productos del mar, también existen fuentes vegetales de omega-3, como frutos secos, semillas, paltas y aceitunas.
Frutas, verduras y cereales integrales dentro de la alimentación diaria
Las frutas y verduras ocupan un lugar importante en la alimentación de las personas con CBP debido a su aporte de fibra, vitaminas y compuestos con acción antiinflamatoria. Además, pueden colaborar en la incorporación de vitaminas liposolubles, nutrientes que suelen encontrarse en alimentos con mayor cantidad de grasa.
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El gastroenterólogo señaló que las personas con esta enfermedad pueden presentar riesgo de deficiencia de este tipo de vitaminas. Por ese motivo, indicó que consumir cinco o más porciones diarias de frutas y verduras puede ayudar a cubrir las necesidades nutricionales.
Los alimentos integrales también forman parte de las recomendaciones. Productos como la avena, el pan integral y el arroz integral aportan fibra y carbohidratos complejos, que pueden favorecer la saciedad sin sumar grandes cantidades de grasas saturadas.
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Otro alimento destacado es el café. Según el especialista, algunas investigaciones asociaron su consumo con un posible efecto protector para el hígado. Explicó a Cleveland Clinic que “no tenemos la respuesta definitiva sobre el porqué, pero la cafeína del café podría activar un pequeño receptor dentro del hígado que puede ralentizar la progresión de la CBP”.
Qué alimentos conviene limitar en caso de colangitis biliar primaria
Además de identificar opciones favorables, la alimentación para la CBP requiere prestar atención a ciertos productos que pueden aumentar la carga sobre el hígado.
Las grasas saturadas son uno de los grupos que conviene reducir. Este tipo de grasas puede exigir una mayor producción de bilis durante la digestión, algo que representa una dificultad adicional cuando existe una alteración en el flujo biliar.
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Entre los alimentos señalados para limitar se encuentran las carnes grasas, como algunos cortes de carne vacuna y de cerdo; los embutidos; productos procesados como panceta, salchichas y panchos; además de lácteos con alto contenido graso como mantequilla y helado.
También se recomendó moderar el consumo de azúcares agregados. El especialista explicó que una ingesta elevada puede favorecer la acumulación de grasa en el hígado. Entre los productos a restringir aparecen las bebidas azucaradas, los productos horneados, los dulces y otros alimentos con alto contenido de azúcar.
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Menos sodio y precaución con el alcohol
Los alimentos con abundante sodio también requieren atención, especialmente a medida que la enfermedad progresa. El experto explicó que una enfermedad hepática avanzada puede afectar la capacidad del organismo para regular este mineral.
Una gran proporción del sodio presente en la dieta proviene de alimentos procesados y envasados, como comidas congeladas, cereales y condimentos.
El alcohol es otro elemento que debe limitarse debido al esfuerzo que representa para el hígado. “El alcohol supone un estrés considerable para el hígado”, advirtió Chiang a Cleveland Clinic.
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Señaló que la alimentación debe formar parte de un abordaje integral junto con tratamientos médicos, ejercicio y controles periódicos para acompañar la evolución de la colangitis biliar primaria.
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