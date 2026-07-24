Salud

Dormir mejor: el alimento que puede transformar el descanso según la ciencia

Una investigación, basada en más de 4.500 adultos, señala que incluir ciertos productos en la última comida del día puede contribuir a un sueño más reparador

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Una mesa de comedor de madera con dos platos, cada uno con batatas, espinaca, frijoles y plátano. También hay un vaso de agua y cubiertos.
Una investigación transversal en más de 4.500 vinculó una mayor ingesta de potasio en la última comida del día con un descanso más reparador (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigaciones científicas y testimonios de especialistas resaltan el impacto del potasio sobre el descanso nocturno. La preocupación por mejorar la calidad del sueño es global: millones de personas en distintos continentes enfrentan dificultades para dormir, con efectos directos en la salud y el bienestar.

Un estudio publicado en la revista científica Nutrients indica que aumentar la ingesta de este mineral durante la cena puede asociarse con una menor incidencia de insomnio y con noches más reparadoras. Esta recomendación adquiere relevancia tanto en países desarrollados como en regiones donde los problemas de sueño muestran un crecimiento sostenido.

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En países como Estados Unidos, donde se estima que entre 50 y 70 millones de adultos padecen trastornos crónicos del sueño, la búsqueda de soluciones nutricionales se vuelve prioritaria. Sin embargo, la problemática se observa a nivel mundial, impulsando a especialistas a investigar alternativas dietéticas que puedan contribuir a un mejor descanso y calidad de vida en diversas poblaciones.

Evidencia científica sobre el potasio y el sueño

Infografía: mujer durmiendo, plátanos, espinacas, aguacate, frijoles. Cerebro, músculo, reloj, píldora tachada, riñón, corazón, doctor, paciente. Número 4.500.
Una infografía explica el impacto del potasio en la cena sobre el sueño, sus fuentes naturales y las precauciones, según un estudio en 4.500 adultos de Japón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El potasio desempeña un papel fundamental en el organismo: interviene en la regulación muscular, favorece la transmisión de señales entre las neuronas y contribuye al balance de líquidos. Según detalló la Dra. Yi Min Teo, nutricionista clínica certificada de la Universidad de California, Irvine, en diálogo con la revista Verywell Health, este mineral permite relajar tanto nervios como músculos, lo que facilita el proceso de conciliación del sueño.

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Por otro lado, un estudio transversal publicado en la revista científica Nutrients examinó la alimentación y los patrones de sueño de más de 4.500 adultos en Japón. Los investigadores detectaron que una mayor presencia de este mineral en la cena se asoció con una reducción significativa de los síntomas de insomnio.

El análisis reveló que el impacto positivo se observó principalmente cuando el mineral se incorporaba en la última comida, y no en otros momentos del día. Los autores señalaron: “Nuestros hallazgos sugieren que la ingesta de potasio puede estar relacionada con la calidad del sueño, siendo el consumo en la cena el de mayor impacto”.

Además, el artículo de Verywell Health destacó que los alimentos con alto contenido de potasio suelen aportar también magnesio, otro nutriente vinculado a un sueño saludable. Dietas abundantes en frutas, verduras y legumbres, principales fuentes de este mineral, suelen relacionarse con una mejor salud general y mayor calidad del descanso nocturno.

Recomendaciones para incorporar potasio en la cena

El análisis de dieta y descanso de más de 4.500 adultos encontró que el consumo elevado de este nutriente durante la noche se asoció con menos señales de insomnio (Imagen ilustrativa Infobae)
El análisis de dieta y descanso de más de 4.500 adultos encontró que el consumo elevado de este nutriente durante la noche se asoció con menos señales de insomnio (Imagen ilustrativa Infobae)

Por su parte, la doctora Mindy Haar, vicedecana de la Facultad de Profesiones de la Salud del Instituto Tecnológico de Nueva York, indicó a la revista estadounidense que la forma más segura para aumentar el consumo del mineral es a través de los alimentos, no de suplementos. Muchas personas que buscan una alimentación basada en plantas ya reemplazan proteínas animales por legumbres como frijoles y lentejas, que aportan cantidades significativas del mineral.

Algunas fuentes recomendadas por los especialistas para sumar potasio en la cena son:

  • Espinaca y col rizada
  • Batata y calabaza
  • Bananas y cítricos
  • Palta
  • Edamame
  • Salmón
  • Frutos secos y semillas
  • Yogur

Diseñar cenas equilibradas que combinen estos alimentos junto con proteínas, carbohidratos ricos en fibra y grasas saludables puede favorecer el descanso nocturno.

Precauciones y advertencias para grupos de riesgo

Primer plano de una tortilla de papa dorada, gruesa y cortada, revelando capas de papas fritas tiernas y cebolla caramelizada en un plato blanco.
El trabajo observacional en Japón relacionó una mayor presencia de potasio en la comida nocturna con menos síntomas de dificultades para dormir (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas advierten que el aumento de potasio no resulta seguro para todos. Personas con enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca avanzada o bajo tratamiento con ciertos medicamentos —como inhibidores de la ECA, ARA II o diuréticos ahorradores de potasio— deben consultar a un médico antes de modificar su alimentación. Un exceso de este alimento puede comprometer la función cardíaca y, en algunos casos, desencadenar un paro.

Si bien el potasio puede ofrecer ventajas, los expertos insisten en que los trastornos del sueño suelen depender de diversos factores. Recomiendan mantener una alimentación equilibrada de manera constante y prestar atención tanto a los componentes como al horario de la cena. Evitar cenas demasiado copiosas o ligeras también puede favorecer un descanso adecuado.

Cuando las dificultades para dormir persisten, los profesionales sugieren buscar asesoramiento médico, ya que el insomnio puede estar relacionado con el estrés, el uso de fármacos, patologías subyacentes u otros aspectos del estilo de vida.

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