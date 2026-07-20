Caminar todos los días: el hábito que ayuda a vivir más y envejecer mejor, según Harvard

Especialistas sostiene que incluso las personas sedentarias pueden notar mejoras con caminatas muy breves (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actividad física regular se presenta como el factor principal para lograr un envejecimiento saludable y aumentar la esperanza de vida, según un panel de expertos de la Universidad de Harvard. Incluso quienes llevan una vida sedentaria pueden obtener beneficios con apenas 1.000 pasos diarios, aunque la recomendación es caminar por lo menos 30 minutos o una hora.

El análisis, difundido por la revista Runner’s World, resalta que lo esencial es mantener el cuerpo en movimiento, sin importar la intensidad ni el tipo de ejercicio elegido.

PUBLICIDAD

Centrarse en detalles técnicos sobre la actividad física puede desviar la atención del verdadero desafío: los altos índices de sedentarismo en la población. Los especialistas sostienen que lo fundamental es promover el movimiento diario, dejando de lado la obsesión por rutinas complicadas o metas numéricas exigentes.

El movimiento, más importante que la intensidad

La infografía muestra los beneficios de caminar 1.000 pasos diarios, según expertos de la Universidad de Harvard, para mejorar la salud y la esperanza de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mensaje de los expertos de Harvard resulta contundente: la cantidad total de movimiento a lo largo de la semana es lo que determina los beneficios para la salud, más allá del tipo de entrenamiento o el nivel de exigencia. “Lo que importa es la dosis total de actividad física semanal”, afirmó Meagan Wasfy, cardióloga deportiva, según declaraciones recogidas por la revista especializada.

PUBLICIDAD

Este enfoque respalda la recomendación de dedicar al menos 150 minutos a la actividad moderada cada semana, lo que equivale a algo más de 20 minutos diarios.

Los especialistas también señalaron que disfrutar la actividad física tiene el mismo valor que alcanzar metas específicas. El panel de Harvard rechaza la idea de que solo los ejercicios intensos aportan ventajas y subraya que cualquier forma de movimiento contribuye a mejorar la calidad de vida.

PUBLICIDAD

Caminar: un beneficio inmediato y al alcance de todos

Especialistas subrayan que la “dosis” semanal de actividad física explica buena parte de los efectos sobre la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las metas tradicionales, como alcanzar 10.000 pasos diarios, no son un requisito indispensable. Según la Dra. I-Min Lee, catedrática de epidemiología y medicina en Harvard, para los adultos mayores puede bastar con 6.000 pasos, aunque aumentar esa cifra siempre aporta beneficios adicionales. Lo realmente importante, destacó, es que “los beneficios para la salud aparecen casi de inmediato, incluso con solo 500 o 1.000 pasos diarios en personas sedentarias”.

Para quienes tuvieron un estilo de vida inactivo, incorporar caminatas de media hora a una hora cada día puede generar cambios notables. Esta estrategia resulta especialmente adecuada para quienes desean comenzar una rutina sin experiencia previa.

PUBLICIDAD

“Lo que haces en el presente tiene más impacto que tu historial de actividad. Moverte ahora, aunque no hayas sido activo antes, influye más que haberlo sido en el pasado y ahora no hacerlo”, concluyó Lee, según consignó Runner’s World.

Control del peso y salud global: la clave está en moverse

Indican que mantenerse activo favorece la estabilidad del peso corporal, aunque suele requerir cambios alimentarios para adelgazar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El panel de la prestigiosa universidad estadounidense también examinó la relación entre actividad física y control del peso. Mantenerse activo contribuye a estabilizar el peso corporal, aunque este hábito, por sí solo, no suele bastar para perder kilos si no se acompaña de cambios en la alimentación. A pesar de ello, diversos estudios señalan que las personas con obesidad que incorporan ejercicio disfrutan de mejores indicadores de salud en comparación con quienes no realizan actividad.

PUBLICIDAD

“La clave está en moverse, sin obsesionarse con los detalles”, resumió el grupo de expertos, según Runner’s World. La recomendación principal se dirige a la población adulta, y además resalta la necesidad de ajustar el nivel de actividad a las capacidades de cada persona y de avanzar paso a paso en la integración del ejercicio en la vida cotidiana.

El debate concluyó que cualquier aumento en el movimiento diario, incluso a través de pocos pasos o caminatas breves, puede influir de manera positiva en la salud física y mental. Los especialistas de la institución académica insisten en que el énfasis debe estar en la constancia y la regularidad, más allá de cumplir metas estrictas o buscar la perfección técnica.

PUBLICIDAD