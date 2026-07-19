Panamá compitió y el arbitraje brilló: La histórica huella de Centroamérica en el Mundial 2026

El árbitro salvadoreño Iván Barton, la especialista VAR nicaragüense Tatiana Guzmán y la Selección de Panamá en el campo de juego de la Copa del Mundo 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras los ojos del planeta entero se posan sobre el majestuoso escenario que albergará la gran final de la Copa del Mundo 2026, el istmo centroamericano respira un orgullo profundo que trasciende fronteras.

La rigurosidad táctica del arbitraje centroamericano, junto a la gallardía de la selección de Panamá, quedarán grabadas con letras de oro en las páginas más memorables del deporte rey.

El silbato del salvadoreño Iván Barton ha resonado en este Mundial con la autoridad de quien se sabe dueño de un talento excepcional y de una entereza inquebrantable.

Barton consiguió dirigir nada menos que la semifinal del mundo entre las potencias de Francia y España en el imponente AT&T Stadium. Ese encuentro no fue un compromiso más; fue la consolidación de una carrera meteórica que ha colocado a El Salvador en la vanguardia absoluta del arbitraje de la élite de la FIFA.

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Con cuatro apariciones como árbitro central en este torneo, dejando su huella impecable en los partidos de fase de grupos entre Turquía y Paraguay, Japón frente a Suecia, y el volcánico choque de octavos de final entre Suiza y Colombia, Barton se convirtió en el primer salvadoreño en alcanzar tal cifra en una sola edición de un Mundial mayor.

DALLAS (United States), 14/07/2026.- Kylian Mbappe of France (R) talks with Referee Ivan Barton during the FIFA World Cup 2026 semifinals match France against Spain, in Dallas, Texas, USA, 14 July 2026. (Francia, España) EFE/EPA/ALBERT PENA

Pero su participación no solo se midió en números, sino en hitos reglamentarios e históricos. Fue el primer réferi en el planeta en aplicar con rigurosidad estricta la nueva directiva de la FIFA la “Ley Vinicus”, (por el ocultamiento de la boca para proferir insultos o conductas antideportivas), expulsando sin titubear al paraguayo Miguel Almirón en un acto de valentía arbitral que sentó un precedente global.

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A su lado, su compatriota David Morán, como Árbitro Asistente 1, demostró una agudeza visual y un despliegue físico perfectos, ratificando que el arbitraje salvadoreño está listo para los desafíos de mayor presión del planeta.

Ante este hito sin precedentes, Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, mencionó que emitirá una pieza de correspondencia para rendir un homenaje oficial a Iván Barton y hacer extensivo el reconocimiento a David Morán por su destacada participación en el Mundial de Norteamérica 2026. Castro enfatizó que ningún salvadoreño ha llegado tan lejos en la historia del balompié mundial, promoviendo una iniciativa de ley para galardonar formalmente a los silbantes por dejar en lo más alto el nombre de la nación.

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Tatiana Guzmán y la hazaña de Nicaragua en el VAR del Inglaterra vs. Argentina

El fútbol nicaragüense ha encontrado en sus colegiados a sus mejores embajadores internacionales, liderados por la impecable Tatiana Guzmán. Consagrada como una de las mejores especialistas en videoarbitraje del planeta según elogios del propio Pierluigi Collina, la nicaragüense rompió todos los moldes con una presencia avasalladora en las salas de análisis del VAR.

A lo largo del torneo, Guzmán acumuló un impresionante récord de 14 participaciones en el certamen, interviniendo de manera activa en la fase de grupos, los dieciseisavos de final en el duelo de Alemania contra Paraguay, y en el reñido cruce de octavos entre Brasil y Noruega.

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Sin embargo, su coronación absoluta llegó al ser designada para la semifinal entre Inglaterra y Argentina. En un choque con un trasfondo histórico, político y deportivo tan abrumador, el temple de Tatiana en la sala VAR fue determinante para mantener bajo control la justicia del encuentro en momentos de altísima tensión.

Y como premio a su consistencia milimétrica, Guzmán estará presente en el equipo del VAR de la gran final del Mundial entre España y Argentina.

La nicaragüense Tatiana Guzmán analizó cada jugada clave desde la cabina del VAR; la especialista cerró el Mundial 2026 con un impresionante registro de 14 participaciones.

Esta formidable labor estuvo magníficamente complementada por la irrupción de Henry Pupiro (nombrado por FIFA como Antonio Henry Pupiro), quien corrió las bandas como Árbitro Asistente 2 en la semifinal pitada por Barton, consolidando una Copa del Mundo de ensueño para el arbitraje nicaragüense.

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Honduras y Costa Rica: Leyendas y efemérides mundiales

La participación del resto del bloque centroamericano no se quedó atrás en términos de mística y trascendencia estadística. La terna hondureña compuesta por el árbitro central Said Martínez y sus asistentes Walter López y Christian Ramírez firmó una página inolvidable en la fase de grupos.

Por primera vez en la historia de los mundiales masculinos mayores, un equipo arbitral compuesto en su totalidad por profesionales de Honduras saltó al campo para impartir justicia en un juego mundialista. Su desempeño, caracterizado por una fluidez impecable, demostró la madurez del arbitraje catracho.

Said Martínez, Walter López y Christian Ramírez firmaron la primera participación de un cuerpo arbitral 100% hondureño en una Copa del Mundo mayor. REUTERS/Agustin Marcarian

Por su parte, Costa Rica dejó una marca imborrable vinculada a la estadística sagrada del fútbol mundial.

Los silbantes costarricenses Juan Gabriel Calderón y Juan Carlos Mora fueron seleccionados para formar parte del cuerpo arbitral en el vibrante choque entre Túnez y Japón. Aquel encuentro fue registrado formalmente como el partido número 1,000 en la historia de las Copas del Mundo, un hito que enaltece al referato tico.

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Panamá: El coraje de la ‘Sele’ frente a los gigantes

Mientras los árbitros ponían en alto la justicia del istmo, los futbolistas de la Selección de Panamá saltaban a la cancha bajo la dirección del técnico Thomas Christiansen. “La Sele” acudió a la cita con una generación dorada. El sorteo no fue benévolo y encuadró a los canaleros en el temible Grupo L junto a Ghana, Croacia e Inglaterra.

Aunque los números dicten que Panamá quedó eliminada en la fase de grupos con cero puntos la Sele compitió con una fiereza y dignidad encomiables, perdiendo por la mínima ante colosos mundiales.

La valentía con la que plantaron cara demostró que el fútbol panameño ha alcanzado un orden táctico y una madurez competitiva que infunden respeto.

Cayendo de pie: Los jugadores de la Selección de Panamá agradecen el apoyo de la afición tras competir al límite en el exigente Grupo L del Mundial 2026. REUTERS/Mike Segar

Centroamérica se despide de este Mundial con la frente en alto. Hoy la FIFA corona al campeón en la cancha, pero el verdadero trofeo ya viaja directo al istmo: el respeto eterno del planeta fútbol.

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