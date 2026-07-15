Cuánto tiempo se tarda realmente en perder peso, según la ciencia

Perder peso depende de factores como la edad, el sexo, el peso inicial y el estilo de vida, por lo que no existe una fórmula universal para adelgazar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perder peso es un objetivo compartido por millones de personas en todo el mundo, motivado tanto por razones de salud como estéticas. La búsqueda de la mejor manera para lograrlo ha dado lugar a una infinidad de dietas, programas de ejercicios y rutinas que prometen resultados rápidos y efectivos. Desde planes alimentarios bajos en calorías hasta entrenamientos intensivos, las opciones parecen interminables. Sin embargo, la experiencia de quienes han intentado adelgazar demuestra que no existe una fórmula universal ni una solución inmediata para todos.

A pesar de la abundancia de métodos y consejos, una de las principales dudas que persisten es cuánto tiempo se necesita realmente para adelgazar y cuánto deben mantenerse los nuevos hábitos para lograr resultados estables. La variedad de enfoques existentes responde, en parte, a que cada organismo reacciona de manera distinta según factores como la edad, el sexo, el punto de partida y el estilo de vida. Por eso, comprender cómo interactúan las dietas, el ejercicio y la constancia resulta fundamental para establecer expectativas realistas y adoptar una estrategia sostenible en el tiempo.

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Cuánto tiempo se tarda en perder peso y de qué depende

El tiempo necesario para perder peso varía considerablemente entre una persona y otra, ya que depende de múltiples factores individuales y del enfoque elegido. Según expertos citados por Healthline, una recomendación general y segura es perder entre 500 gramos y un kilo por semana. Este ritmo permite que la reducción sea sostenible y minimiza los riesgos para la salud. La base del proceso es mantener un déficit calórico constante, es decir, consumir menos calorías de las que el cuerpo gasta diariamente.

Los expertos citados por Healthline recomiendan perder entre 500 gramos y un kilo por semana para lograr una pérdida de peso sostenible (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gasto energético diario, conocido como gasto energético total, está compuesto por el metabolismo basal, el efecto térmico de los alimentos y la energía consumida en actividades físicas. Factores como la edad, el sexo asignado al nacer y el peso inicial influyen directamente en la rapidez con la que se pierden los kilos. Por ejemplo, las personas con mayor masa corporal suelen perder peso más rápido en las primeras etapas, mientras que la velocidad tiende a disminuir con el tiempo debido a la adaptación metabólica.

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Las diferencias entre sexos también son relevantes. Un estudio de 2023 indica que los hombres pueden presentar un metabolismo basal más alto, lo que facilita una mayor quema de calorías en reposo. En otra investigación, con más de 2.000 participantes, los hombres perdieron un 16% más de peso que las mujeres bajo una dieta controlada. Además, la edad es un factor determinante: a medida que se envejece, la proporción de masa muscular disminuye y el metabolismo se enlentece, lo que puede ralentizar la pérdida de peso.

El déficit calórico que se establezca también determina el ritmo de adelgazamiento. Por ejemplo, reducir 500 calorías diarias puede llevar a una pérdida de peso más rápida que disminuir solo 200. Sin embargo, los especialistas de Healthline advierten que un déficit excesivo aumenta el riesgo de carencias nutricionales y de perder masa muscular, en lugar de grasa.

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A lo largo de este proceso, es frecuente experimentar un descenso acelerado en las primeras semanas, seguido de una meseta donde el peso se estabiliza. Esto se debe a cambios hormonales y fisiológicos que buscan preservar la energía, un fenómeno conocido como adaptación metabólica. Por todo esto, la duración de una dieta y la constancia en los hábitos saludables son tan importantes como la cantidad de peso que se espera perder.

Las mejores dietas para perder peso

La edad puede ralentizar la pérdida de peso, ya que con el envejecimiento disminuye la masa muscular y se enlentece el metabolismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección de una dieta adecuada es un paso clave para quienes buscan perder peso, pero la evidencia científica muestra que no existe una única opción superior para todos los casos. Según una revisión de 121 estudios citada por Healthline, los planes más populares, a pesar de tener diferentes proporciones de macronutrientes, presentan resultados similares en la reducción de peso a largo plazo. Lo fundamental es la adherencia a un déficit calórico y la calidad de los alimentos consumidos.

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Mantener una alimentación variada y equilibrada, que incluya frutas, verduras, proteínas magras, productos lácteos bajos en grasa y cereales integrales, es una de las recomendaciones centrales. Limitar el consumo de alcohol, sodio, azúcares añadidos, colesterol y grasas saturadas o trans también contribuye a lograr y mantener la pérdida de peso, tal como señalan los especialistas de Healthline. El objetivo es encontrar un plan alimentario sostenible, que permita reducir entre 500 y 750 calorías diarias durante períodos cortos y ajustar luego las metas según los progresos.

Este enfoque se complementa con el concepto de densidad energética, ampliamente difundido por la Mayo Clinic. Elegir alimentos con baja densidad energética, es decir, aquellos que aportan menos calorías en mayor volumen, ayuda a sentirse saciado con menos calorías. Frutas y verduras frescas, legumbres, cortes magros de carne, pescado y lácteos descremados son ejemplos de opciones que favorecen la saciedad y el control del peso.

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