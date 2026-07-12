Salud

Un ensayo asocia el chocolate negro con menos depresión y mejor descanso

Un trozo pequeño con alto porcentaje de cacao aparece en estudios recientes como una opción para favorecer la relajación, cuidar el ánimo y sumar efectos positivos en una rutina saludable antes de dormir

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Primer plano de una barra de chocolate rota en la mesita de noche, con una persona recostada en la cama difuminada al fondo bajo luz cálida de una lámpara.
El chocolate negro aporta magnesio y flavonoides, compuestos vinculados con la relajación muscular, la ansiedad y el descanso (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inclusión de chocolate negro en pequeñas cantidades por la noche ha comenzado a destacar en estudios recientes como una posible herramienta para mejorar el descanso y el bienestar general.

Diversos trabajos científicos señalan que un trozo de chocolate negro antes de dormir podría contribuir a la calidad del sueño sin afectar el peso ni provocar insomnio, siempre que se elija una variedad con alto contenido de cacao y bajo en azúcar.

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Los expertos explican que sus compuestos, como el magnesio y los flavonoides, pueden influir en la relajación y en la regulación del ánimo, características que lo convierten en una opción interesante dentro de una rutina nocturna saludable. Además, estudios observacionales sugieren que el consumo moderado de chocolate negro se asocia a beneficios cardiovasculares y a una mejor recuperación física tras jornadas intensas, fortaleciendo su perfil como complemento equilibrado en la dieta nocturna.

Propiedades del chocolate negro y su relación con el sueño

Vista de cerca de una persona en pijama sentada en la cama, comiendo un trozo de chocolate de una barra en una bandeja junto a una taza humeante.
Los expertos recomiendan comer uno o dos trozos de chocolate negro, unos 20 gramos, después de una comida para evitar picos de glucosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

La publicación MedBound Times recoge que el magnesio favorece la relajación muscular y puede ayudar a reducir la ansiedad, mientras que los flavonoides actúan como antioxidantes naturales. Un ensayo clínico citado por la misma fuente mostró que mujeres que consumieron chocolate negro con 78% de cacao durante ocho semanas reportaron una disminución en los puntajes de depresión, lo que sugiere un posible efecto positivo sobre el bienestar emocional y la conciliación del sueño.

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La porción y el momento de consumo resultan determinantes. Expertos en nutrición recomiendan ingerir solo uno o dos pequeños trozos (unos 20 gramos) de chocolate negro con al menos 85% de cacao y hacerlo después de una comida, para evitar picos de glucosa y aprovechar sus beneficios sin afectar la calidad del sueño. Según la opinión de la nutricionista Sharanya Guna en el mismo medio, “el consumo moderado y consciente es más sostenible que la restricción”.

El artículo también señala que los compuestos bioactivos del cacao, como los flavanoles, contribuyen a la elasticidad de los vasos sanguíneos y pueden ayudar a regular la presión arterial, un factor que también impacta en el descanso nocturno.

Además, investigaciones observacionales han asociado el consumo de chocolate negro con un menor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en comparación con los chocolates con menor porcentaje de cacao.

Consideraciones y recomendaciones sobre el consumo nocturno

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los beneficios del chocolate negro para la salud se asocian al alto contenido de cacao y no a las versiones comerciales con más azúcar y grasa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de chocolate negro debe realizarse con precaución en personas con problemas metabólicos, insomnio severo o sensibilidad a la cafeína, aunque la cantidad de este estimulante suele ser baja y rara vez afecta el sueño en dosis moderadas.

Harvard Health Publishing y la European Food Safety Authority coinciden en que los estudios sobre el contenido de cafeína en el chocolate no encuentran una relación directa entre su consumo y alteraciones del sueño ni aumento de calambres, siempre que se respeten las cantidades recomendadas.

Otro aspecto relevante es la calidad del producto. Los especialistas recomiendan elegir chocolate negro con al menos 70% de cacao, preferiblemente de marcas que informen sobre el origen y el procesamiento, ya que existen diferencias en los niveles de metales pesados y flavonoides entre productos, según análisis recientes realizados en diferentes países europeos.

El placer de consumir chocolate negro, además de sus posibles efectos en la salud, también reside en su experiencia sensorial gratificante. “El chocolate puede mejorar el ánimo porque sabe bien y se asocia a momentos de disfrute y relajación”, sostiene la nutricionista María Izquierdo Pulido, experta en alimentación y descanso.

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