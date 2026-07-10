Qué son los cronotipos del sueño y cómo influyen en la energía diaria

El cronotipo del sueño determina cuándo el cuerpo prefiere dormir y despertar, y puede condicionar la energía diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir temprano y levantarse con energía, o rendir mejor entrada la noche y sufrir cada mañana, no es solo una cuestión de voluntad: muchas veces responde a una preferencia biológica. Esa diferencia entre madrugadores y noctámbulos se explica por el cronotipo del sueño, la preferencia natural del cuerpo por ciertos horarios para dormir y despertar, un patrón que puede condicionar la energía diaria.

Según explicó Robon Vanek, especialista en sueño de Cleveland Clinic, cuando el reloj biológico queda desajustado frente a horarios laborales o escolares, puede aparecer el jet lag social: un desfase que, afecta la calidad del sueño, el estado de alerta y el bienestar. Aunque ese patrón puede cambiar, la biología impone límites.

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Ese patrón no depende solo de disciplina o costumbres, sino de la tendencia del cuerpo cuando no median presiones externas. Vanek dijo: “Tu cronotipo es, en esencia, la preferencia natural de tu cuerpo sobre cuándo te sientes más despierto y cuándo estás listo para dormir”.

El desajuste entre el reloj biológico y los horarios laborales o escolares puede causar jet lag social y afectar el sueño y el bienestar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista subrayó que la palabra clave es “natural”. El cronotipo no se define por la hora a la que alguien debe levantarse para ir a trabajar ni por la hora a la que se acuesta para poder hacer ejercicio al día siguiente, sino por la inclinación del cuerpo sin presiones externas.

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Entender ese patrón, según el centro médico, también puede ayudar a tomar decisiones más informadas sobre horarios de sueño, rutinas diarias y expectativas sobre el nivel de energía.

Qué tipos de cronotipo del sueño existen

La clasificación general distingue entre cronotipo matutino, cronotipo vespertino y cronotipo intermedio. Los investigadores los entienden como un espectro que va de la tendencia matinal a la nocturna, más que como compartimentos cerrados.

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Por un lado, el cronotipo matutino agrupa a quienes se levantan y se acuestan temprano. El vespertino describe a quienes prefieren dormir más tarde y prolongar el descanso por la mañana, mientras que el intermedio corresponde a quienes se sitúan entre ambos extremos o no muestran una preferencia marcada.

El sueño regular y sin interrupciones favorece la salud física y mental, según instituciones médicas globales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A esa clasificación se suma un modelo popular creado a finales de los años 2010 por el psicólogo clínico Michael Breus, PhD, ABSM. Ese esquema usa animales para describir patrones de sueño. Vanek precisó sobre ese modelo: “Estas etiquetas de animales no forman parte de ninguna terminología médica formal”. Añadió que a algunas personas les puede servir para ubicarse mejor dentro del espectro.

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Cómo se manifiestan los cronotipos en la vida diaria

El modelo de animales menciona cuatro perfiles: oso, león, lobo y delfín. No son categorías médicas formales, pero Cleveland Clinic los presenta como una referencia descriptiva fácil de entender.

El oso se asocia con horarios considerados estándar . Quienes encajan en ese perfil suelen despertar cerca del amanecer, dormir cerca del anochecer y mantener una energía bastante estable durante el día. Su mejor rendimiento suele concentrarse entre las 10:00 y las 14:00 . Por ese patrón de sueño, no suelen tener grandes dificultades con horarios laborales convencionales ni con la vida social nocturna.

El león representa al madrugador . Suele levantarse antes de la salida del sol, empieza el día con energía y funciona mejor en las primeras horas. Esa ventaja puede complicar las actividades sociales nocturnas. Las citas tempranas, el ejercicio matinal y otras actividades a primera hora suelen ajustarse mejor a este perfil.

El lobo se vincula con una preferencia tardía . Tiende a dormir hasta más tarde, acostarse hacia la medianoche o después, y concentrar su energía y productividad entre la tarde y la noche. Esa tendencia puede volver más difíciles los empleos tradicionales con horarios tempranos. Algunas personas de este grupo se sienten más activas al comienzo de la noche y otras, más entrada la noche.

El delfín, por su parte, se relaciona con un sueño ligero e irregular. Ese perfil se asocia con descanso fragmentado, despertares fáciles y periodos de productividad que suelen aparecer a media mañana y al final de la noche.

El perfil delfín se asocia con sueño ligero e irregular, y ante dificultades para dormir conviene descartar insomnio u otros trastornos del sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Cleveland Clinic hace una advertencia sobre ese último caso. Si una persona tiene dificultades para dormir, debe consultar con un profesional de salud para descartar insomnio u otros trastornos del sueño.

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Qué influye en el cronotipo y cuánto puede cambiar

El cronotipo depende de varios factores, algunos biológicos y otros ligados al entorno o a los hábitos. La genética explica entre 40% y 50% de esa preferencia, de modo que cerca de la mitad de la inclinación por ciertos horarios de sueño se hereda.

Influye el ritmo circadiano, que regula el ciclo de sueño y vigilia. Como no todos los relojes biológicos funcionan igual, esas diferencias ayudan a explicar por qué algunas personas se sienten más alertas en ciertos momentos del día.

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La exposición a la luz también modifica ese reloj interno. La luz matinal suele adelantar el horario de sueño, mientras la luz nocturna, en especial la de pantallas e iluminación artificial, tiende a retrasarlo.

La edad modifica ese patrón a lo largo de la vida. Vanek explicó a Cleveland Clinic: “Suele cambiar con la edad. Los niños tienden a levantarse más temprano, los adolescentes se desplazan hacia horarios más tardíos y muchos adultos vuelven de forma gradual a horarios más tempranos a medida que envejecen”.

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La genética explica entre 40% y 50% del cronotipo, y la luz, la edad y los hábitos también modifican el ritmo circadiano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se suman los horarios y costumbres. El uso de pantallas por la noche, los turnos de trabajo, la cafeína y los hábitos irregulares de sueño pueden empujar el descanso hacia horas más tempranas o más tardías y volver menos claro el cronotipo natural.

Cambiarlo no es imposible, pero tampoco sencillo. Vanek lo planteó así: “El cronotipo no está escrito en piedra, pero tampoco es infinitamente flexible. La biología sí pone límites a cuánto puede cambiarse”.

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Entre las estrategias que recomienda la especialista figuran mantener un horario constante para dormir y despertar, buscar luz intensa temprano en el día, reducir pantallas y luz brillante por la noche, y adelantar las comidas y el ejercicio.

Para concluir la especialista marcó un límite claro: “Estas estrategias suelen producir cambios modestos”. Para Cleveland Clinic, reconocer la base biológica del patrón de sueño puede ayudar a ordenar mejor las rutinas y ajustar las expectativas sobre descanso, energía diurna y calidad de vida.