Salud

Cómo distinguir entre resfrío, gripe y alergia: las señales clave

En estos cuadros es frecuente confundir congestión, fiebre, estornudos y malestar. Reconocer el origen es fundamental para elegir el cuidado adecuado y reducir complicaciones

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Ilustración de un hombre adulto con cabello castaño, ojos cerrados y expresión de esfuerzo, tosiendo y cubriéndose la boca con el puño.
El resfrío, la gripe y la alergia impactan en el sistema respiratorio, pero tienen orígenes y manifestaciones diferentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Congestión nasal, estornudos, dolor de garganta y malestar general suelen aparecer durante los meses más fríos y generan dudas sobre su origen. Resfrío, alergia y gripe comparten varios síntomas, pero sus causas y consecuencias resultan distintas. Identificar correctamente cada cuadro resulta fundamental para aplicar el tratamiento adecuado y reducir riesgos para la salud.

La similitud en los síntomas puede llevar a confusiones, pero existen señales y características propias de cada afección. Reconocerlas ayuda a tomar decisiones informadas, consultar al profesional cuando corresponde y evitar la automedicación.

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Diferencias clave entre resfrío, alergia y gripe

Las tres afecciones impactan en el sistema respiratorio, pero tienen orígenes y manifestaciones distintas. Según Mayo Clinic, la alergia surge cuando el sistema inmunitario reacciona a sustancias externas llamadas alérgenos, como el polen o la caspa de animales. En cambio, tanto el resfrío como la gripe se originan por virus, aunque de tipos distintos. El resfrío suele deberse a rinovirus y otros agentes, mientras que la gripe solo la causa el virus de la influenza.

Los síntomas permiten distinguirlas. El resfrío se caracteriza por congestión nasal, goteo nasal, carraspera, estornudos y, en algunos casos, dolor de garganta o fiebre baja, según el portal oficial de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, Medline Plus. La gripe produce fiebre alta, dolor de cabeza, dolores musculares, cansancio extremo, tos seca y, en ocasiones, molestias digestivas. Las alergias, por su lado, presentan estornudos, picazón en los ojos, nariz y paladar, goteo nasal y, en muchos casos, ojos llorosos o rojos, pero no cursan con fiebre ni dolor muscular intenso.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La alergia surge cuando el sistema inmunitario reacciona a alérgenos como el polen o la caspa de animales, mientras que resfrío y gripe son virales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una diferencia central reside en la duración y el contexto. Las alergias perduran mientras exista exposición al alérgeno, a veces durante semanas. Los síntomas del resfrío y la gripe rara vez superan los 10 o 14 días, y suelen aparecer tras el contacto con alguien enfermo. Además, la gripe suele iniciar de forma abrupta y con síntomas intensos, mientras que el resfrío tiene un comienzo más gradual.

Complicaciones frecuentes de estas afecciones

El resfrío común puede causar algunas complicaciones, aunque en la mayoría de los casos no deja consecuencias graves. Entre las más habituales se encuentran la sinusitis y la otitis, que son infecciones en los senos paranasales y en el oído. Además, en personas con asma, puede empeorar los síntomas de esta enfermedad, según Medline Plus.

En el caso de la gripe, las consecuencias pueden ser mucho más graves y afectar a distintos órganos: puede provocar neumonía, bronquitis e infecciones en el oído. Además, en personas con problemas de salud previos, como asma o diabetes, existe riesgo de insuficiencia respiratoria aguda o de que esas enfermedades se descompensen. En ocasiones, la gripe puede requerir internación y, en situaciones extremas, llegar a poner en peligro la vida.

Las alergias también pueden tener complicaciones importantes. Mayo Clinic explica que la exposición continua a los alérgenos puede desencadenar asma y aumentar la frecuencia de infecciones en los senos paranasales.

Primer plano de una mujer acostada en la cama con el rostro enrojecido y cubierto de sudor, un paño azul en la almohada y un termómetro en la mesita de noche.
La gripe produce fiebre alta, dolor de cabeza, dolores musculares, cansancio extremo y tos seca, además de molestias digestivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En casos poco frecuentes, la alergia puede provocar anafilaxia. Se trata de una reacción muy grave que consiste en una respuesta extrema del sistema inmunitario, afecta rápidamente a varios órganos, puede causar dificultad para respirar, descenso de la presión arterial y pérdida de conciencia. Necesita atención médica urgente y, sin tratamiento rápido, puede ser mortal.

Detectar a tiempo estas complicaciones y consultar a un profesional de la salud marca la diferencia para evitar consecuencias graves y proteger el bienestar.

Prevención y tratamiento: claves para cada caso

La prevención y el tratamiento dependen de la afección. Para el resfrío, la mejor estrategia consiste en lavarse las manos con frecuencia, evitar el contacto con personas enfermas y desinfectar superficies de uso común. No existe vacuna para el resfrío común y el uso de antibióticos resulta ineficaz.

Los antibióticos solo actúan contra bacterias, mientras que el resfrío común se produce por virus, por lo que estos medicamentos no tienen ningún efecto sobre la causa de la enfermedad. El tratamiento se basa en reposo, hidratación y medicamentos de venta libre para aliviar los síntomas.

Persona sentada en una sala de estar estornudando y llevándose la mano al pecho.
Las alergias pueden desencadenar asma y aumentar las infecciones en los senos paranasales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gripe cuenta con una herramienta fundamental: la vacuna anual, recomendada especialmente para grupos de riesgo como personas mayores, niños pequeños, embarazadas y quienes padecen enfermedades crónicas. Además, se aconseja adoptar medidas de higiene similares a las del resfrío: higiene de manos, cubrirse al toser o estornudar y evitar multitudes. El tratamiento incluye reposo, líquidos y, en algunos casos, antivirales prescritos por un profesional de la salud.

En el caso de las alergias, la prevención se basa en evitar los alérgenos conocidos, mantener los ambientes libres de polvo, polen o mascotas y llevar un registro de los episodios para identificar causas. El tratamiento, siempre guiado por un profesional de la salud, incluye antihistamínicos, esteroides nasales y, en situaciones graves, medicamentos específicos como la epinefrina ante anafilaxia. En todos los casos, ante síntomas persistentes o severos, se recomienda consultar al médico para recibir orientación adecuada.

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