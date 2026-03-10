La fatiga persistente puede indicar enfermedades subyacentes y requiere evaluación médica

El síndrome de fatiga crónica se caracteriza por una fatiga que no mejora con el reposo y requiere la exclusión de otras causas médicas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fatiga representa una de las quejas más frecuentes en el ámbito de la salud y, aunque suele considerarse una reacción normal al esfuerzo o al estrés, puede alertar sobre la presencia de afecciones físicas o mentales de mayor gravedad. Cuando los síntomas persisten durante al menos seis meses sin alivio tras el descanso o la reducción de actividades, puede tratarse de un síndrome específico, como el denominado síndrome de fatiga crónica.

Según el portal oficial del Gobierno de Estados Unidos MedlinePlus, resulta esencial diferenciar la fatiga de otros estados similares, ya que esta sensación de falta de energía y motivación puede requerir una evaluación médica detallada. La fatiga persistente puede deberse tanto a enfermedades sistémicas —como trastornos endocrinos, infecciones o afecciones neurológicas— como a factores emocionales o al uso de ciertos medicamentos, lo que exige un enfoque diagnóstico integral y la intervención de un profesional de la salud para descartar causas subyacentes.

El síndrome de fatiga crónica (SFC) se diagnostica cuando la fatiga se prolonga más allá de seis meses y no mejora con el reposo convencional. Este trastorno, de acuerdo con MedlinePlus, se caracteriza por el empeoramiento de la fatiga tras esfuerzos físicos o mentales, así como por la exclusión de otras causas médicas. Además, el SFC no responde a los tratamientos convencionales para el cansancio e involucra un grupo definido de síntomas asociados.

Un diagnóstico adecuado requiere descartar previamente que la fatiga se relacione con otras enfermedades o medicamentos. Entre los fármacos que pueden inducir esta sensación se encuentran los antihistamínicos, los medicamentos para la presión arterial, las pastillas para dormir, los esteroides y los diuréticos. También los antidepresivos pueden provocar o incrementar la fatiga; por lo tanto, cualquier cambio en la medicación debe realizarse únicamente bajo supervisión profesional.

El tratamiento adecuado de la fatiga incluye identificar la causa, evitar la automedicación y trabajar conjuntamente con un profesional de la salud

La fatiga se diferencia de la somnolencia, que implica el deseo imperioso de dormir, y de la apatía, definida como la indiferencia ante los acontecimientos. Sin embargo, ambos estados pueden presentarse junto a la fatiga en determinados cuadros clínicos.

Cuando la fatiga no se relaciona con causas evidentes como el esfuerzo físico, el aburrimiento o la falta de sueño, y no mejora con el descanso ni un ambiente bajo en estrés, debe ser evaluada por un proveedor de atención médica. Las enfermedades sistémicas, los trastornos endocrinos y las afecciones neurológicas figuran entre los posibles orígenes.

Estrategias y advertencias frente a la fatiga persistente

El manejo adecuado de trastornos subyacentes, como el dolor crónico o la depresión, puede contribuir notablemente a reducir la fatiga. No obstante, los estimulantes como la cafeína no constituyen un tratamiento efectivo y su uso continuado puede empeorar el problema tras la retirada. Por otra parte, el consumo de tranquilizantes suele agravar la fatiga.

La intervención médica se vuelve prioritaria ante síntomas adicionales como dificultad respiratoria, hemorragias inexplicables, dolor torácico, fiebre persistente, aumento de los ganglios linfáticos, debilidad muscular o incapacidad para realizar actividades cotidianas. Si la fatiga se asocia a cualquiera de estos signos, el portal MedlinePlus recomienda una consulta médica urgente.

El consumo regular de estimulantes como la cafeína y de tranquilizantes suele agravar la fatiga en lugar de aliviarla, según expertos en salud

Para evaluar una fatiga persistente, el profesional recopila el historial clínico detallado, investiga los hábitos de vida y analiza posibles factores emocionales. El examen físico se centra en órganos y sistemas claves como el corazón, los ganglios linfáticos, la glándula tiroides, el abdomen y el sistema nervioso. Entre los estudios de laboratorio frecuentes figuran hemogramas completos y pruebas específicas según el caso.

Consejos prácticos y limitaciones del automanejo

El portal MedlinePlus subraya que el tratamiento de la fatiga debe adaptarse a la causa detectada; ni la automedicación con estimulantes ni la modificación de tratamientos prescritos sin supervisión son adecuadas.