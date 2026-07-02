Análisis clínicos: cuáles son las cifras que indican un colesterol elevado, según expertos

Un colesterol total de 220 mg/dL no implica por sí solo un riesgo cardiovascular ni la necesidad de medicación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cifra de colesterol total en 220 mg/dL suele generar inquietud en quienes reciben sus resultados de laboratorio. Durante años, este dato se vinculó con la necesidad de restringir grasas en la dieta o de tomar medicación, pero esa interpretación ha quedado obsoleta.

Según Men’s Health y lo argumentan la nutricionista Núria Coll y el especialista en psiconeuroinmunología clínica Carlos González Álvarez, el colesterol total es solo la suma de distintas partículas presentes en la sangre, y no representa automáticamente un riesgo de infarto. Lo importante, insisten, es comprender la calidad y el comportamiento de esas partículas.

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En la misma línea, otros profesionales subrayan el valor de los pequeños cambios en la salud diaria. Álex Pirla, chef especializado en cocina vegetal, afirma: “Las verduras no llevan bien la sobrecocción, pero hay tres técnicas que las dejan en su punto y respetan el sabor, la textura y sus propiedades”.

Los expertos señalan que la Apolipoproteína B (ApoB) mide las partículas dañinas y mejora la evaluación del riesgo cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, Sebastián La Rosa, médico, sostiene que “algo tan sencillo como modificar el orden de los nutrientes en una comida puede ayudar a bajar el pico de glucosa hasta un 70 % y reducir el cansancio”. Estas visiones refuerzan la idea de que la interpretación de los análisis debe ser integral y personalizada.

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Importancia de la Apolipoproteína B como marcador clave en el riesgo cardiovascular

Para los autores, el colesterol LDL o “malo” no ofrece toda la información si no se conoce la cantidad de partículas que lo transportan. Utilizan la imagen de los camiones y la mercancía: el riesgo real no está en la cantidad de carga, sino en el número de vehículos que circulan por la autopista arterial, pudiendo provocar un atasco. Es decir, cuantas más partículas transportadoras haya, mayor es el peligro de obstrucción.

Núria Coll y Carlos González Álvarez advierten que el colesterol HDL muy alto puede perder su función protectora y volverse proinflamatorio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso, recomiendan solicitar la medición de Apolipoproteína B (ApoB), un marcador que indica el número de partículas potencialmente dañinas en la sangre. Así, una persona con colesterol total de 220 mg/dL pero ApoB bajo tiene arterias despejadas y un riesgo real bajo, pese a lo que podría sugerir una analítica tradicional. La medición de ApoB permite detectar situaciones de riesgo ocultas y evitar tratamientos innecesarios, desplazando el foco del simple dato numérico hacia un análisis más personalizado y eficaz.

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Revisión del colesterol HDL y sus riesgos cuando está muy elevado

Núria Coll y Carlos González Álvarez desmontan el mito de que niveles altos de colesterol HDL, el llamado “bueno”, siempre son protectores. Durante años se asumió que cuanto más alto era el HDL, mayor era la protección frente a enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, los autores advierten que, cuando el HDL supera los 100 mg/dL, estas partículas pueden perder su función protectora y volverse proinflamatorias debido al estrés oxidativo.

El ratio ApoB/ApoA1 ofrece una visión integral de la salud cardiovascular y evita decisiones basadas solo en el colesterol total (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por tanto, un HDL excesivamente alto deja de ser beneficioso y puede convertirse en un factor de riesgo, una advertencia que suele pasar desapercibida en los controles rutinarios. Esta perspectiva corrige la tendencia a centrarse solo en que el HDL esté elevado sin atender a los posibles efectos adversos de cifras excesivas, invitando a revisar los parámetros habituales de interpretación.

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Utilidad del ratio ApoB/ApoA1 para evaluar la salud cardiovascular

El equilibrio real en la salud cardíaca se mide, según los autores, mediante el ratio ApoB/ApoA1. Este cálculo compara las fuerzas que dañan las arterias (ApoB) con las que las defienden (ApoA1, la principal proteína del HDL). Un ratio óptimo significa que el organismo está gestionando adecuadamente las grasas, independientemente de la cifra global de colesterol.

Los autores recomiendan reducir la inflamación arterial con grasas saludables, fibra soluble, ejercicio regular y omega-3 en casos determinados (ROSSANDHELEN)

Este índice permite evitar interpretaciones erróneas y decisiones precipitadas basadas solo en el colesterol total, y ofrece una visión integral del riesgo cardiovascular. Su uso ayuda a identificar perfiles de bajo riesgo en personas con cifras elevadas de colesterol total, así como a detectar casos en los que la cifra global oculta un riesgo real elevado. Así, el ratio ApoB/ApoA1 se convierte en una herramienta esencial para quienes buscan una valoración precisa y fundamentada de su salud vascular.

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Estrategias y hábitos recomendados para mantener arterias saludables

A partir de los 40 años, los autores sugieren centrarse en evitar la oxidación del colesterol y la inflamación arterial, factores fundamentales en la prevención del daño vascular. El colesterol solo resulta peligroso cuando existe inflamación previa, provocada por exceso de azúcar, tabaco, estrés o sedentarismo. En palabras de Tim Spector, epidemiólogo, “debemos comer tres raciones al día de alimentos fermentados para mejorar la microbiota y ayudar realmente a nuestra salud inmunitaria”.

Sebastián La Rosa y Álex Pirla sostienen que pequeños cambios en la dieta, como el orden de los nutrientes y la cocción de verduras, pueden mejorar la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las recomendaciones figuran consumir grasas saludables como aceite de oliva virgen extra, frutos secos y pescado azul, y aumentar la fibra soluble de verduras y legumbres, que ayuda a eliminar el exceso de colesterol de manera natural.

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Además, el ejercicio regular, tanto de fuerza como cardiovascular, y en determinados casos los suplementos de omega-3, contribuyen a mantener las arterias limpias y flexibles. Estos hábitos, junto a pequeños cambios en la organización de la dieta o la cocción de alimentos, pueden marcar la diferencia en la prevención de enfermedades cardiovasculares.