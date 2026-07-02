Las vitaminas pueden ser clave para el control del asma en niños y adultos

MIÉRCOLES, 1 DE JULIO DE 2026 (HealthDay News) -- La vitamina A podría ayudar a los niños que luchan contra el asma, según un nuevo estudio.

Niveles más altos de vitamina A en el torrente sanguíneo están relacionados con una mejor función pulmonar tanto en niños como en adultos con asma, según informaron los investigadores el 30 de junio en la revista Thorax.

PUBLICIDAD

El estudio también analizó la vitamina D, pero descubrió que el nutriente solo beneficia a los adultos con asma.

"Este estudio demuestra que una mayor vitamina A plasmática está asociada con una mejor función pulmonar en niños y adultos con asma, mientras que la vitamina D muestra beneficios similares en adultos, incluyendo un envejecimiento biológico más lento", escribió el equipo de investigación liderado por el investigador principal Michael McGeachie, profesor asistente de medicina en el Brigham and Women's Hospital de Boston.

PUBLICIDAD

La vitamina A y la D juegan un papel en el desarrollo pulmonar, principalmente influyendo en cómo los genes afectan al cuerpo, según los investigadores en notas de fondo.

La deficiencia de vitamina A es más común en personas con asma y está relacionada con vías respiratorias sobrerreaccionadas, según los investigadores. La deficiencia de vitamina D está relacionada con una menor función pulmonar, especialmente en personas asmáticas.

PUBLICIDAD

La vitamina A se encuentra en una gran variedad de verduras, incluyendo zanahorias, batatas y espinacas, así como en huevos, leche y pescado. La vitamina D suele producirse por el cuerpo a través de la exposición al sol, pero también puede obtenerse mediante alimentos o suplementos.

Para aclarar el papel de estas vitaminas en el asma, los investigadores analizaron datos de 1.165 niños y 1.041 adultos que participaron en dos estudios separados.

PUBLICIDAD

Los resultados mostraron que los niños y adultos con asma tenían mejor función pulmonar si tenían niveles más altos de vitamina A.

Los adultos con asma también se beneficiaron de niveles más altos de vitamina D y mostraron signos de envejecimiento biológico más lento.

Además, el equipo relacionó las vitaminas A y D con 248 genes diferentes implicados en el control de la inflamación y la función pulmonar.

"Que sepamos, este es el primer estudio que integra los niveles de vitamina A y D con la función pulmonar y los marcadores epigenéticos -- expresión de microARN y metilación del ADN -- tanto en niños como en adultos con asma", escribieron los investigadores.

PUBLICIDAD

Estos resultados indican que la dieta podría ser un medio para ayudar a controlar el asma, según los investigadores.

"Nuestros hallazgos subrayan que los mecanismos epigenéticos juegan un papel clave en la mediación de los efectos de las vitaminas sobre la función pulmonar en personas con asma, señalando posibles objetivos para la nutrición personalizada y estrategias terapéuticas en el cuidado del asma", concluyó el equipo.

PUBLICIDAD

Un editorial adjunto argumentaba que "aunque estos hallazgos abren una nueva línea de investigación que vincula la vitamina D, el envejecimiento biológico y la salud pulmonar, es necesario realizar más estudios para aclarar la causalidad."

"En general, avanzar en nuestra comprensión de cómo las exposiciones nutricionales afectan a la regulación génica puede abrir nuevas vías para gestionar el asma a lo largo de toda la vida", concluyó el editorial coescrito por Geneviève Mailhot, profesora de nutrición en la Universidad de Montreal en Canadá.

PUBLICIDAD

Más información

La Clínica Mayo tiene consejos de dieta para personas con asma.

FUENTES: BMJ Group, comunicado de prensa, 30 de junio de 2026; Thorax, 30 de junio de 2026