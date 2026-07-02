Salud

6 alimentos para incluir en el desayuno que ayudan a bajar el colesterol

Comenzar la jornada con elecciones nutritivas facilita el control de los lípidos en sangre y apoya la salud del corazón, según investigaciones que destacan el rol de la fibra, los antioxidantes y las grasas saludables

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Un bol de avena con manzana en rodajas, arándanos, trozos de naranja, yogur y frutos secos. Un vaso de zumo de naranja, media naranja, una jarra de leche y una cuchara en una mesa blanca.
Un bol de avena acompañado de manzanas, arándanos y nueces, representa una de las opciones de desayuno más recomendadas por especialistas, ya que aporta fibra soluble que contribuye a disminuir el colesterol LDL y favorece el funcionamiento intestinal - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La selección de ciertos alimentos en el desayuno puede desempeñar un papel relevante en la reducción del colesterol y la promoción de una mejor salud cardiovascular, de acuerdo con organismos de referencia y especialistas citados en medios internacionales como The New York Times, CNBC y Mirror. Los expertos subrayan que incorporar ingredientes específicos al inicio del día no solo ayuda a controlar los niveles de colesterol, sino que también contribuye a mantener la energía y el bienestar metabólico a lo largo de la jornada.

Según reportes de The New York Times, los alimentos ricos en fibra soluble, como la avena, los frutos rojos y las semillas de chía o linaza, resultan especialmente eficaces para disminuir la absorción de colesterol en el intestino, ayudando a su eliminación. Además, los especialistas recomiendan sumar frutas enteras y frutos secos —como nueces y almendras—, ya que aportan antioxidantes y grasas saludables, dos factores asociados a la protección de las arterias.

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6 alimentos para incluir en el desayuno que ayudan a bajar el colesterol

  • Avena: La avena destaca como uno de los alimentos más eficaces para incluir en el desayuno cuando se busca reducir el colesterol LDL. Según The New York Times, la avena contiene beta-glucano, un tipo de fibra soluble que ayuda a eliminar el colesterol nocivo del organismo. Esta fibra también mantiene estables los niveles de glucosa, lo cual resulta especialmente útil en personas con diabetes tipo 2, y promueve el funcionamiento de la microbiota intestinal.
  • Frutas: manzanas, arándanos y naranjas: Las frutas ricas en fibra y antioxidantes ocupan un lugar destacado en la prevención de enfermedades cardiovasculares. El cardiólogo David Min explicó a Mirror que las manzanas están asociadas a mejoras en la presión arterial y el colesterol por su alto contenido de fibra y antioxidantes. Los arándanos también aportan fibra y antioxidantes que benefician la función vascular. Por su parte, las naranjas contienen flavanonas, compuestos vinculados a la reducción de la inflamación y el mejoramiento del perfil lipídico.
  • Yogur griego natural: El yogur griego natural constituye una fuente de proteína completa y baja en azúcares, lo que lo convierte en un alimento recomendado para el desayuno. De acuerdo con CNBC, grandes estudios de cohortes han vinculado el consumo regular de este lácteo con una menor incidencia de diabetes tipo 2 y mejores perfiles metabólicos. Su aporte de proteínas y su bajo impacto en la glucosa sanguínea lo posicionan como una alternativa saludable para quienes buscan controlar el colesterol.
Cuencos con almendras, nueces y avellanas. Una taza humeante, platillo y cuchara. Algunas nueces y almendras sueltas en una superficie de madera.
La inclusión de frutas frescas como manzanas, naranjas y arándanos en el desayuno, sugerida por cardiólogos citados en Mirror, ayuda a mejorar la presión arterial y los niveles de colesterol - (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Frutos secos: almendras y nueces: Frutos secos como las almendras y las nueces aportan grasas saludables, especialmente ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, que ayudan a disminuir el colesterol LDL y a mantener elevados los niveles de HDL. The New York Times recomienda agregar una pequeña porción de frutos secos al desayuno, ya sea en combinación con yogur, ensaladas de frutas o avena, para potenciar sus beneficios cardiovasculares.
  • Pan integral y cereales de grano entero: El consumo de pan integral y cereales de grano entero en lugar de productos refinados suma fibra dietética, fundamental para reducir la absorción de colesterol en el intestino. CNBC enfatiza que pequeñas modificaciones, como reemplazar pan blanco por integral y preferir avena sobre cereales azucarados, producen mejoras sostenidas en la salud metabólica y en los niveles de colesterol.
  • Palta: La palta o aguacate es rica en grasas monoinsaturadas y fibra. Según el cardiólogo David Min, citado por Mirror, su consumo regular ayuda a bajar los niveles de colesterol LDL y a elevar el HDL. Además, la palta aporta micronutrientes y antioxidantes que complementan su efecto protector sobre el sistema cardiovascular.

Cuáles son los valores normales de colesterol

El colesterol total se conforma por distintas partículas presentes en la sangre, siendo las principales el colesterol LDL (lipoproteína de baja densidad) y el colesterol HDL (lipoproteína de alta densidad). El primero se asocia a un mayor riesgo cardiovascular, mientras que el segundo se vincula a un efecto protector sobre las arterias.

Las guías de la American College of Cardiology y la American Heart Association, actualizadas en 2026, establecen que los valores normales para adultos deben situarse con un colesterol total entre 125 y 200 mg/dL, y un colesterol LDL inferior a 100 mg/dL en personas sanas, aunque los objetivos pueden ser más estrictos en quienes presentan mayor riesgo. El colesterol HDL debe superar los 40 mg/dL en hombres y los 50 mg/dL en mujeres, mientras que los triglicéridos deberían mantenerse por debajo de 150 mg/dL.

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Las recomendaciones oficiales enfatizan la necesidad de interpretar estos parámetros en función del perfil de riesgo de cada individuo y la coexistencia de otros factores, como enfermedades crónicas, hábitos de vida o antecedentes familiares. Los expertos sugieren realizar controles regulares del perfil lipídico, en especial a partir de los 40 años, para detectar a tiempo cualquier alteración y prevenir complicaciones cardiovasculares.

Manos sosteniendo un tazón, cuchara vertiendo yogur blanco, fresas en mitades, arándanos, frambuesas, semillas de chía, granola.
El consumo de yogur griego natural junto a frutos secos en la primera comida del día, destaca como una estrategia respaldada por estudios citados en CNBC, que asocian la proteína de alta calidad y los ácidos grasos saludables - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hábitos saludables que ayudan a bajar el colesterol

La adopción de hábitos saludables es esencial para mantener el colesterol bajo control y reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. De acuerdo con informes de The New York Times, CNBC y medios médicos internacionales, una alimentación rica en fibra soluble, presente en la avena, las legumbres y la fruta fresca, contribuye a disminuir la absorción de colesterol en el intestino.

Además, elegir grasas saludables como el aceite de oliva, los frutos secos y la palta, en lugar de grasas saturadas y trans que se encuentran en productos procesados, genera un impacto positivo en el perfil lipídico.

El ejercicio regular, como caminar, nadar o practicar actividad aeróbica, favorece el aumento del colesterol HDL y la reducción del LDL. Mantener un peso corporal saludable, evitar el tabaco y moderar el consumo de alcohol también juegan un papel relevante en la prevención de complicaciones asociadas.

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