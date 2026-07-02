Impulsan un programa clínico para el desarrollo de terapias CAR-T para cáncer de sangre y enfermedades autoinmunes

La terapia CAR T consiste en extraer linfocitos T del paciente mediante aféresis, procesarlos bajo estrictos controles y reprogramarlos genéticamente en laboratorios especializados (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Argentina, un programa clínico impulsa el desarrollo de terapias celulares CAR T para el tratamiento del cáncer hematológico y diversas enfermedades autoinmunes. Esta estrategia permite modificar genéticamente las defensas del propio paciente con el objetivo de atacar las células responsables de la enfermedad.

El avance es resultado de la colaboración entre equipos especializados, infraestructura tecnológica y la experiencia acumulada en el procesamiento y control de calidad de productos celulares. El Hospital Italiano de Buenos Aires participa como centro de referencia en la implementación de estos protocolos bajo regulaciones nacionales e internacionales que garantizan la seguridad y la eficacia del tratamiento.

PUBLICIDAD

Así funciona la terapia CAR T: paso a paso del proceso de modificación celular

El procedimiento de terapia CAR T se inicia con una etapa de extracción celular. A través de aféresis, una técnica que permite separar componentes específicos de la sangre, se recolectan los linfocitos T del paciente, células esenciales del sistema inmunológico. “La sangre del paciente pasa por un sistema de separación celular que permite recolectar los linfocitos T y devolver el resto al organismo”, explica la doctora Natalia Schutz, jefa de Hematología del Hospital Italiano de Buenos Aires.

El Hospital Italiano de Buenos Aires implementó por primera vez en Argentina la terapia CAR T, permitiendo modificar genéticamente linfocitos T para tratar cánceres hematológicos y trastornos autoinmunes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los linfocitos T recolectados son procesados inmediatamente bajo estrictos controles de calidad para asegurar que cumplen con los requisitos regulatorios necesarios. A continuación, se envían a laboratorios altamente especializados, donde el siguiente paso es la modificación genética.

PUBLICIDAD

Allí, mediante técnicas de ingeniería genética, los linfocitos T se reprograman para reconocer y atacar proteínas específicas presentes en las células tumorales o en las células alteradas por enfermedades autoinmunes. “Las células se reprograman para reconocer proteínas específicas del tumor y se multiplican hasta alcanzar la dosis terapéutica necesaria”, detalla Schutz.

Este proceso no solo implica la modificación, sino también la expansión de las células, es decir, su multiplicación en laboratorio hasta obtener la cantidad adecuada para el tratamiento. Una vez finalizada esta etapa, las células modificadas son transportadas de regreso al centro médico para ser administradas nuevamente al paciente mediante una infusión intravenosa. Desde ese momento, las células CAR T comienzan a circular por el organismo con el objetivo de identificar y destruir las células responsables de la enfermedad.

PUBLICIDAD

El procedimiento de aféresis separa los linfocitos T del resto de la sangre, garantizando la recolección de células inmunológicas clave para el tratamiento personalizado - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El seguimiento clínico posterior resulta fundamental. Durante las primeras semanas tras la infusión, el paciente es monitoreado de forma continua para evaluar la respuesta al tratamiento y controlar posibles efectos adversos. Luego, los controles se mantienen a largo plazo para asegurar la eficacia y la seguridad del procedimiento. Esto permite ajustar el abordaje médico según la evolución de cada caso y recolectar información clave para futuras investigaciones.

La experiencia y la innovación como base del desarrollo local

La implementación de la terapia CAR T en la Argentina no es un hecho aislado, sino el resultado de una construcción institucional de larga data. El Hospital Italiano de Buenos Aires cuenta con más de dos décadas de experiencia en el procesamiento y control de calidad de productos celulares. Desde 2004, la institución está habilitada por el INCUCAI para recibir, procesar y controlar productos celulares empleados en trasplantes de médula ósea, una tarea que sentó las bases para el desarrollo de terapias avanzadas.

PUBLICIDAD

“Nuestra participación en el procesamiento celular y su gestión de calidad, como parte de la cadena de producción de CAR T cells en Argentina, confirma el compromiso del Hospital con la innovación”, destaca Florencia Tisi Baña, directora del Elaborador de Preparaciones Celulares del hospital. Este recorrido incluyó la consolidación de equipos profesionales altamente capacitados y la inversión en infraestructura tecnológica de última generación, elementos indispensables para cumplir con los estándares regulatorios nacionales e internacionales.

Las células T recolectadas se someten a controles de calidad antes de enviarlas a laboratorios dotados de tecnología avanzada para su modificación genética (Europa Press)

El doctor Leandro Burgos Pratx, jefe del Servicio de Medicina Transfusional, agregó: “La consolidación de estos proyectos es el resultado de una visión estratégica de más de diez años enfocada en el fortalecimiento de la medicina transfusional y la terapia celular dentro de nuestra institución. Esto implicó desarrollar infraestructura de alta tecnología para el procesamiento y criopreservación celular y formar equipos profesionales altamente capacitados bajo estrictos estándares regulatorios”.

PUBLICIDAD

La llegada de la terapia CAR T a la Argentina representa mucho más que la incorporación de una nueva alternativa terapéutica. Este avance fortalece el ecosistema de investigación clínica nacional al dejar capacidad instalada y fomentar la formación y el empleo calificado en áreas estratégicas de la salud. Permite además que procesos críticos, como la recolección por aféresis y la manipulación celular, se realicen bajo los más altos estándares de seguridad biológica, posicionando a los equipos argentinos como referentes regionales en investigación de terapias avanzadas.

El avance de estos estudios pone en valor la colaboración entre centros médicos de alta complejidad, equipos de investigación y organismos regulatorios, orientando a la Argentina hacia un papel de liderazgo en la región. La experiencia local en procesamiento celular y la capacidad de gestión de proyectos clínicos complejos se convierten en activos fundamentales para el desarrollo sostenido de la innovación médica en el país.

PUBLICIDAD

La experiencia nacional en este campo permite anticipar la llegada de futuros desarrollos y posiciona a la Argentina como un país capaz de adoptar y adaptar innovaciones biomédicas de alto impacto. En este escenario, la terapia CAR T se consolida como un nuevo estándar para la atención en salud, capaz de transformar la vida de pacientes y de impulsar el crecimiento de la investigación clínica y la innovación en el país.