Operativo Nieve: los aeropuertos de la Patagonia se preparan para la temporada de invierno con una nueva tecnología de IA

El Operativo Nieve se lleva a cabo desde 1998

Desde Bariloche- Con la llegada de la temporada de invierno, Aeropuertos Argentina activó el Operativo Nieve, un plan anual que se despliega entre mayo y septiembre en los principales destinos turísticos de la Patagonia. El objetivo es asegurar la operatividad y la seguridad de los aeropuertos ante las condiciones climáticas adversas. Este año se incorporó una nueva tecnología que permite optimizar el uso de recursos y reducir costos.

La iniciativa se lleva a cabo desde 1998 en los aeropuertos de Bariloche, Comodoro Rivadavia, Esquel, Malargüe, Mendoza, Río Gallegos, Río Grande y San Rafael e incluye intervenciones en las superficies pavimentadas a través de tratamientos preventivos y correctivos en pistas, calles de rodaje, plataformas y otros sectores críticos, fundamentales para garantizar la seguridad operativa.

PUBLICIDAD

Con el apoyo de maquinaria especializada y un equipo de 20 personas, se aplican productos químicos anticongelantes, como urea sólida y glicol líquido, capaces de eliminar el hielo y prevenir su formación a temperaturas de hasta -50 °C y -8 °C, respectivamente. Para ello, se realiza un seguimiento continuo del pronóstico meteorológico y de las condiciones climáticas en tiempo real (temperatura, humedad, precipitaciones y viento).

El equipo del Operativo Nieve en Bariloche

En el marco de este proceso, Aeropuertos Argentina desarrolló la solución S.N.O.W. (Smart Network for Operative Winter), premiada internacionalmente por la compañía SAP, que permite anticipar incidencias y automatizar su gestión, mejorar la efectividad de la operación y fortalecer la sostenibilidad, ya que evita el desperdicio de urea y glicol.

PUBLICIDAD

Además, desde este año se suman drones que, mediante un modelo de Inteligencia Artificial, analizan en tiempo real la temperatura y el estado de la pista.

Gastón Tavarone, administrador del Aeropuerto Internacional de Bariloche, dijo: “El dron nos permite medir la temperatura de la pista e identificar la presencia de fauna. En caso de detectarla, posibilita emitir señales de alerta para prevenir incidentes”. Asimismo, explicó que logran tener “una mirada mucho más expeditiva”.

PUBLICIDAD

Por su parte, Anabel Likay, gerente de procesos de Operaciones de Aeropuertos Argentina, afirmó: “Como compañía, queremos innovar y esperamos que la IA, a partir de la interpretación de la información meteorológica, indique cuáles serían los pasos sugeridos. Obviamente, el criterio humano sigue siendo fundamental. El operador aporta su experiencia, y confiamos en nuestros equipos para que tomen la decisión final. Entendemos que, con mejor información, podemos afinar todavía más el criterio”.

Operativo Nieve 2026

Esta innovación permite reducir en un 16% los costos del proceso, cuyo presupuesto anual ronda los 2 millones de dólares.

Cabe destacar que el Operativo Nieve, del cual participan 230 empleados en total, demanda una cobertura continua durante las 24 horas. Según el personal del Aeropuerto de Bariloche, la rapidez de respuesta y el adecuado mantenimiento de los equipos son factores críticos, ya que las intervenciones sobre la pista se realizan apenas tres minutos antes del aterrizaje de una aeronave. En este contexto, la comunicación y la coordinación con las aeronaves constituyen un aspecto clave.

PUBLICIDAD

De cara a las vacaciones de invierno, las tareas se intensifican dado que las aerolíneas aumentan sus frecuencias para hacer frente a una mayor cantidad de pasajeros.

En el sector turístico esperan una gran afluencia principalmente de turistas brasileños, teniendo en cuenta que la llegada de visitantes internacionales viene mostrando un repunte.

PUBLICIDAD

Fotografía: Ariel Carreras

En los primeros 5 meses de 2026, el turismo receptivo creció 8%. Según el Ieral, se trata de una evolución alentadora por su potencial para impulsar la generación de divisas y fortalecer la actividad, especialmente en aquellas regiones y segmentos turísticos orientados al mercado internacional, como la Patagonia.

En paralelo, de acuerdo a datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), entre enero y mayo los aeropuertos de todo el país alcanzaron un récord de pasajeros y operaciones.

PUBLICIDAD

Durante ese período transitaron por las terminales argentinas 21.413.752 pasajeros, superando en un 3% a los registros de 2025 (20.764.122). Al mismo tiempo, se contabilizaron 167.136 movimientos aéreos, lo que representa un incremento interanual del 1%. Se trata de un hito histórico para la actividad aerocomercial.