Salud

“Messi la ve antes”: el doctor Daniel López Rosetti explicó por qué el capitán puede anticipar las jugadas

El médico cardiólogo analizó en Infobae en Vivo la capacidad del futbolista argentino para el reconocimiento ultrarrápido de patrones y el entrenamiento mental

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López Rosetti explicó que Messi anticipa las jugadas gracias a la capacidad neurológica de reconocer patrones en milésimas de segundo

El doctor Daniel López Rosetti abordó en Infobae en Vivo el enigma de por qué Messi anticipa lo que otros jugadores no ven en una cancha, explicando que la respuesta está en la neurociencia, la repetición de patrones y el estado emocional óptimo del futbolista.

En una entrevista con el equipo de Infobae a las Nueve, junto a Gonzalo Aziz, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, López Rosetti sorprendió al afirmar: “Es una pregunta que casi todos nos hacemos, Messi neurológicamente la ve antes.”

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El especialista subrayó que el fenómeno no puede entenderse solo desde lo físico: “No lo tenemos que considerar en condiciones físicas solamente, sino psicofísicas. Acá tiene que ver desde la naturaleza, desde la genética, la educación, la historia de vida y el hecho que tiene estabilidad emocional, familia y un montón de cosas que juegan a favor para llegar a un destino determinado.”

El cerebro predictivo de Messi y el rol de los patrones

El especialista sostuvo que la diferencia de Messi está en el entrenamiento mental y la rapidez del procesamiento cerebral no solo en lo físico
El especialista sostuvo que la diferencia de Messi está en el entrenamiento mental y la rapidez del procesamiento cerebral no solo en lo físico

López Rosetti insistió en que el secreto está en la capacidad anticipatoria: “El cerebro tiene una capacidad fabulosa, que es predecir. La definición en neurociencia del cerebro es que es predictivo. Nuestro cerebro funciona por imágenes. El cerebro se maneja por imágenes y el cerebro es predictivo. El cerebro predictivo quiere decir que tiene capacidad anticipatoria.”

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El especialista explicó que el cerebro de Messi reconoce patrones en milésimas de segundo: “¿Messi qué hace? Tiene un reconocimiento ultrarrápido de patrones. Esto tiene que acumularse en el hipocampo y en partes que guardan la memoria.” Comparó el proceso con el ajedrez: “¿Cómo puede alguien jugar una simultánea con veinte? Porque ve jaque en tres. Lo que ve es un patrón.”

Esta habilidad, sostuvo López Rosetti, se entrena y se perfecciona con la práctica constante: “El ensayo continuo. El cerebro aprende cuando consolida neuronas que se conectan con otras y eso inexorablemente pasa por el ensayo continuo y la creación del hábito. La práctica hace al maestro.”

Messi: automatización motora y economía de movimiento

La coordinación ojo pie y el cerebelo extraordinariamente entrenado son claves en el desempeño de Messi según López Rosetti (vía Reuters/Jay Biggerstaff )
La coordinación ojo pie y el cerebelo extraordinariamente entrenado son claves en el desempeño de Messi según López Rosetti (vía Reuters/Jay Biggerstaff )

López Rosetti detalló que la genialidad del capitán argentino no radica en una visión periférica superior, sino en cómo procesa y utiliza esa información: “No es que tenga más visión, sino que la utiliza. Coordinación ojo-pie, lo que hablábamos al comienzo, es mejor que la habitual. Cerebelo extraordinariamente entrenado. Casi nadie habla del cerebelo. El cerebelo coordina los movimientos y las emociones. Hay casi tantas neuronas o más en el cerebelo que en el resto del cerebro.”

Entre las características diferenciales, enumeró la automatización motora y la economía de movimiento: “Él le sale la jugada porque lo hace bien. Mueve el pie y sale para donde quiere. Movernos nos movemos todos. Nuestra pelota va para un lado. Pero él mete la pelota adentro. Y el que está enfrente es un arquero de primer nivel que no llega.”

Además, el cardiólogo resaltó la importancia de la regulación emocional: “¿Creés que si está deprimido va a jugar? ¿Creés que si no está concentrado va a jugar? La regulación. Acordate de lo que hemos dicho desde comienzo de año. No somos seres racionales, somos seres emocionales que razonan. Y se gana con la pasión, se gana con el corazón.”

El error y el estado de flujo: cómo Messi convierte el fracaso en aprendizaje

El médico señaló que la regulación emocional y la estabilidad familiar son factores centrales en el éxito deportivo de Messi REUTERS/Claudia Greco IMÁGENES DEL DÍA DE TPX
El médico señaló que la regulación emocional y la estabilidad familiar son factores centrales en el éxito deportivo de Messi REUTERS/Claudia Greco IMÁGENES DEL DÍA DE TPX

Consultado sobre los momentos de falla, López Rosetti abordó el concepto de “estado de flujo”, definido por un presidente de la Sociedad Americana de Psicología: “Es cuando vos estás en óptimas condiciones de motivación y creatividad.” Así, equiparó la experiencia del futbolista con la de un concertista o un periodista en plena inspiración.

“Los errores son parte de la vida”, enfatizó el médico, y citó a Michael Jordan: “He fallado una y otra vez en mi vida, por eso he tenido éxito.” Para López Rosetti, la clave está en entrenar en contextos desfavorables y en la práctica sistemática del error como vía de perfeccionamiento: “El ensayo continuo. El cerebro aprende cuando consolida neuronas que se conectan con otras y eso inexorablemente pasa por el ensayo continuo y la creación del hábito.”

La entrevista completa del doctor Daniel López Rosetti

López Rosetti afirmó que la atención selectiva y la concentración permiten a Messi focalizar todos sus procesos psíquicos en el juego

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