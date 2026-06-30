Salud

La combinación de dos alimentos para el corazón que también podría mejorar la absorción de antioxidantes

Argumentos nutricionales y evidencia de una revisión sobre polifenoles y ácidos grasos monoinsaturados, asociados a menor inflamación vascular

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Balanza de platillos con un corazón rojo y un estetoscopio azul en un platillo, y siluetas de un mango y un aguacate en el otro.
La salud cardiovascular se fortalece con combinaciones de alimentos integrales, no solo con productos aislados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La salud cardiovascular puede beneficiarse de combinaciones de alimentos, y no solo de productos aislados a los que la divulgación suele llamar “superalimentos”. Un texto de especialistas de SELF pone el foco en una dupla concreta: mango y palta.

Antes de entrar en esa combinación, el medio citado subraya por qué el tema es tan importante. Según el texto, la enfermedad cardíaca es la principal causa de muerte entre las mujeres en Estados Unidos y supera otras amenazas sanitarias, entre ellas el cáncer, el COVID-19 y las enfermedades respiratorias, de acuerdo con los CDC.

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Aunque hay factores de riesgo que no dependen de cada persona, como la genética, la alimentación sí puede influir en la prevención. Ahí se sitúan los datos que recoge SELF sobre un estudio reciente.

Infografía con ilustraciones de mango, palta, un corazón, vasos sanguíneos, una mujer, un bol de alimentos saludables, y texto sobre beneficios cardiovasculares.
La enfermedad cardíaca sigue como la principal causa de muerte entre las mujeres en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las recomendaciones de la American Heart Association, se destaca la importancia de consumir frutas y verduras variadas como parte de una dieta cardioprotectora.

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Según esta institución, una alimentación rica en fibra, antioxidantes y grasas insaturadas puede contribuir a reducir el riesgo de enfermedades del corazón, ya que estos componentes ayudan a mantener niveles saludables de colesterol y a controlar la presión arterial.

La investigación, publicada en el Journal of the American Heart Association, siguió a adultos con prediabetes que consumieron un aguacate entero y una taza de mango al día durante 8 semanas. Según el texto, los investigadores observaron un aumento medible en la vasodilatación mediada por el flujo, un indicador de la capacidad de los vasos sanguíneos para dilatarse cuando aumenta el paso de sangre.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La alimentación influye en la prevención, incluso cuando la genética no se puede modificar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los participantes también mostraron mejoras en la presión arterial diastólica frente a quienes siguieron una dieta que no incluía esa combinación diaria. El texto aclara que el estudio se centró en personas con prediabetes, por lo que no presenta los resultados como una conclusión universal para toda la población.

Aun así, la pieza plantea que estos hallazgos pueden orientar a quienes buscan apoyar su salud cardiovascular con cambios alimentarios concretos. La idea central es que no siempre hace falta rehacer por completo la rutina para introducir ajustes con posible utilidad.

La palta y el mango aportan perfiles nutricionales distintos y complementarios. Los autores del estudio, citados en el medio, explican que la palta es rica en grasas monoinsaturadas, asociadas al mantenimiento de niveles saludables de colesterol y al sostén de la estructura celular.

Primer plano de varias paltas, incluyendo una cortada por la mitad con su hueso y otra en rodajas, sobre una superficie de madera oscura.
La American Heart Association recomienda sumar frutas y verduras variadas en una dieta cardioprotectora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También aporta fibra alimentaria, que ayuda a regular la glucosa en sangre y favorece la saciedad. El mango, por su parte, aporta vitamina C, vinculada a la reparación de tejidos y al funcionamiento del sistema inmunitario.

Una revisión publicada en Nutrients resalta que la integración regular de alimentos fuente de polifenoles, como el mango, y de ácidos grasos monoinsaturados, presentes en la palta, favorece la función endotelial y disminuye la inflamación vascular.

Los autores de ese análisis señalan que estos efectos han sido observados tanto en estudios observacionales como en ensayos clínicos, consolidando el papel de ambos frutos como aliados potenciales en la prevención de enfermedades cardiovasculares.

Una palta partida con hueso, un mango entero y medio mango cortado en cubos sobre un plato blanco, reposando en una mesa de madera en la cocina.
La fibra, los antioxidantes y las grasas insaturadas ayudan a sostener niveles saludables de colesterol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el mango contiene compuestos bioactivos y antioxidantes como la mangiferina y los galotaninos. Según el texto, estos componentes apoyan la salud vascular y ayudan a proteger las células frente al daño.

Consumidos juntos, estos dos alimentos reúnen fibra, grasas cardiosaludables y antioxidantes. SELF añade que esa mezcla puede contribuir a reducir el estrés oxidativo y la inflamación crónica de bajo grado, dos procesos relacionados con el daño de los vasos sanguíneos.

El texto también señala que las grasas saludables de la palta pueden favorecer la absorción de la vitamina A y de antioxidantes presentes en el mango. Así, el impacto nutricional del conjunto podría ser mayor que el de cada alimento por separado.

Una persona sentada frente a un bol de frutas variadas que incluye palta, mango, bayas y melón en una mesa de madera. Parte de una horquilla es visible.
La investigación siguió a adultos con prediabetes durante ocho semanas con una pauta diaria específica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes no disfrutan de uno de estos productos, la pieza precisa que consumir solo uno de ellos también puede aportar beneficios para el corazón y la salud general. No plantea esta combinación como una obligación, sino como una opción accesible dentro de la dieta.

Hay, de todos modos, advertencias concretas. Las personas con alergias o sensibilidad al mango o a la palta deben evitarlos, y quienes controlan afecciones como la diabetes quizá necesiten vigilar las porciones por los azúcares naturales del mango.

En el cierre, SELF insiste en una idea práctica: cuidar el corazón no exige planes complicados ni restricciones extremas. El estudio sugiere que sumar alimentos integrales densos en nutrientes, dentro de un estilo de vida equilibrado, puede ser un paso útil hacia la salud cardiovascular a largo plazo.

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