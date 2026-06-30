Economía

ANSES: quiénes cobran hoy martes 30 de junio de 2026

La última jornada del cronograma mensual habilitó el cobro de haberes, asignaciones y refuerzos extraordinarios, con montos ajustados por movilidad, el plus del medio aguinaldo y pagos vigentes para distintos programas

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Interior de una oficina de ANSES con personas haciendo fila y sentadas, mientras empleados atienden en mostradores, algunos entregando dinero. Hay carteles de ANSES.
ANSES cierra el 30 de junio de 2026 el calendario de pagos con haberes, asignaciones y bonos extraordinarios correspondientes a junio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El martes 30 de junio representa el cierre del calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), habilitando la última jornada para que los beneficiarios cobren haberes, asignaciones y bonos extraordinarios correspondientes a junio.

Este mes, los montos fueron actualizados tras la aplicación de la fórmula de movilidad previsional, que establece incrementos mensuales en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) con dos meses de rezago.

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En esta ocasión, el aumento fue del 2,58%, reflejando la inflación de abril. Además, junio suma el pago del medio aguinaldo, lo que incrementa de manera significativa el ingreso de jubilados, pensionados y titulares de planes sociales en todo el país.

Quiénes cobran hoy, 30 de junio de 2026

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

El 22 de junio inició el período de cobro de la Segunda Quincena para las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento), el cual se extiende hasta el 8 de julio para todos los documentos.

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Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Continúa habilitado el cobro para todas las terminaciones de DNI. El período para acceder a este beneficio comenzó el 8 de junio y se extenderá hasta el 8 de julio.

Las Asignaciones de Pago Único de ANSES por Matrimonio, Adopción y Nacimiento cobran la segunda quincena desde el 22 de junio y hasta el 8 de julio (REUTERS/Agustin Marcarian)
Las Asignaciones de Pago Único de ANSES por Matrimonio, Adopción y Nacimiento cobran la segunda quincena desde el 22 de junio y hasta el 8 de julio (REUTERS/Agustin Marcarian)

Progresar

Hoy, martes 30 de junio, acceden al cobro los beneficiarios de Progresar cuyo documento finaliza en 8 y 9. Este pago corresponde al mes de mayo y abarca a estudiantes de todos los niveles que cumplen con los requisitos del programa, incluyendo alumnos de nivel obligatorio, superior y formación profesional.

De cuánto son las jubilaciones en junio 2026

En junio de 2026, la jubilación mínima asciende a $403.317,99 brutos, tras el ajuste del 2,58% por la fórmula de movilidad. Una vez descontado el aporte del 3% al Programa de Atención Médica Integral (PAMI), el monto neto es de $391.218.

Además, los beneficiarios de la mínima reciben un bono extraordinario de $70.000, vigente desde marzo de 2024, y el medio aguinaldo, que equivale a $201.659 brutos ($195.609 netos). El total bruto del mes para quienes cobran la mínima llega a $674.976,99 ($656.827,67 netos).

anses y jubilados
La jubilación mínima de ANSES en junio de 2026 asciende a $403.317,99 brutos y llega a $674.976,99 brutos con bono extraordinario y medio aguinaldo (NA)

La jubilación máxima en junio alcanza los $2.713.948,17 brutos. Tras el descuento de PAMI, el ingreso neto se reduce a $2.563.211. El aguinaldo para este grupo es de $1.356.974 brutos $1.281.605,41 netos), por lo que el ingreso total del mes asciende a $4.070.922,27 brutos ($3.844.816,23 netos).

De cuánto son las asignaciones en junio 2026

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) se ubican en $144.932 por cada menor de 18 años o mujer embarazada. De ese total, se abonan $115.945,60 mensuales y se retienen $28.986,40, que solo se liberan cuando el titular presenta la Libreta AUH o la documentación obligatoria en el caso de la AUE. Este mecanismo busca garantizar el cumplimiento de los controles de salud y educación.

Fachadas ANSES
La AUH, la AUE, las asignaciones familiares SUAF y las APU de ANSES tienen nuevos valores en junio de 2026 según el tipo de prestación y el ingreso familiar

Las Asignaciones Familiares (SUAF) para trabajadores en relación de dependencia y monotributistas varían de acuerdo al ingreso familiar. En el primer rango de ingresos, hasta $1.122.074 mensuales, la Asignación por Hijo es de $72.474 y la Asignación por Hijo con Discapacidad asciende a $235.967. Estos montos se abonan por cada hijo registrado en el grupo familiar, y su valor disminuye progresivamente para rangos de ingreso superiores.

En cuanto a las Asignaciones de Pago Único (APU), los valores estipulados para junio son los siguientes:

  • Por Nacimiento, el monto es de $84.478;
  • Por Matrimonio, asciende a $126.489;
  • Por Adopción, se abonan $505.070 en un solo pago. Estos beneficios corresponden a eventos puntuales y se otorgan tras la aprobación del trámite por parte de ANSES.

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