Milei felicitó a Keiko Fujimori por su triunfo electoral: “La región quiere volver al camino de la libertad”

El mandatario argentino saludó a la flamante presidenta electa de Perú

Tras un interminable escrutinio, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú dio por ganadora del balotaje presidencial a Keiko Fujimori sobre su rival Roberto Sánchez. El resultado se conoció este lunes y el presidente Javier Milei felicitó a la flamante mandataria a través de una publicación en X.

“Felicito a @KeikoFujimori por su histórica victoria en Perú. El pueblo peruano se suma a Colombia y ha enviado un mensaje claro: la región quiere volver al camino de la libertad y la seguridad”, comenzó diciendo Milei luego de conocerse los resultados electorales en una segunda vuelta presidencial.

PUBLICIDAD

En una elección sumamente ajustada frente al candidato de Juntos por el Perú, el voto en el extranjero fue determinante para consolidar la victoria de Fujimori para el período 2026-2031.

“Los peruanos rechazaron la debacle comunista que planteaba Roberto Sánchez y le dijeron nunca más al socialismo totalitario”, remarcó Milei, asegurando que “la libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás”. Y cerró con su habitual frase: “VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”

PUBLICIDAD

La presidenta electa respondió a su par argentino y lo hizo utilizando la misma vía. “Muchas gracias, presidente Javier Milei, por su saludo y sus palabras”, deslizó en X.

Inmediatamente, Fujimori adelantó los lineamientos de la relación bilateral que proyecta para su gestión. “El Perú inicia una nueva etapa con la firme voluntad de fortalecer los lazos de amistad y cooperación con Argentina, sobre la base del diálogo, el respeto mutuo y una agenda común que impulse el desarrollo, la libertad y la prosperidad de nuestros países”, concluyó el intercambio.

PUBLICIDAD

Milei saludó a Keiko Fujimori por su anhelado triunfo (@JMilei)

Al cierre del escrutinio, el cual duró más de 20 días en contabilizar los votos para reconocer al ganador, se procesaron 92.766 actas, donde Fuerza Popular se impuso por un margen estrecho: 9.223.396 votos para Fujimori —el 50,135 % de los sufragios válidos— contra 9.173.755 de Sánchez, que representaron el 49,865 %. Los separaron 49.641 votos, una de las diferencias más reducidas registradas en una elección presidencial peruana.

Por cuarta vez en su carrera, Fujimori disputó una segunda vuelta frente a quien concentró el voto antifujimorista, como lo hizo las veces anteriores. Ollanta Humala en 2011, Pedro Pablo Kuczynski en 2016 y Pedro Castillo en 2021. Los tres la derrotaron por márgenes estrechos. En las dos últimas ocasiones, Fujimori no reconoció los resultados; en 2021 denunció fraude sin aportar pruebas e impulsó la anulación de miles de actas en un intento por revertir el escrutinio. Ese mismo año llegó en el peor momento posible. Las encuestas la situaban en el sexto lugar antes de la primera vuelta. El escándalo del caso Cócteles, los tres períodos de prisión preventiva y el desgaste de Fuerza Popular en el Congreso habían erosionado su base.

PUBLICIDAD

Fujimori, junto a los candidatos al Congreso Luis Galarreta, a la izquierda, y Micky Torres, a la derecha (AP Foto/Gerardo Marin)

Este año, la hija del ex presidente Alberto Fujimori —condenado por crímenes de lesa humanidad y corrupción— llegó al balotaje en circunstancias distintas. Su padre había fallecido en septiembre de 2024 y el juicio por lavado de activos que le valió más de 500 días de prisión preventiva fue archivado en enero de 2026 por sentencia del Tribunal Constitucional.

Fujimori nació en mayo de 1975 en Lima. Es administradora de empresas con licenciatura en Boston University y máster en Administración de Empresas por Columbia University. Fundó Fuerza Popular en 2009 y desde entonces es su principal dirigente. Fue congresista entre 2006 y 2011, período en el que acumuló la mayor votación individual de una legisladora.

PUBLICIDAD

Su relación con la política comenzó de joven. En 1994, cuando tenía 19 años, asumió el rol de primera dama de la Nación tras la separación de sus padres. Fue esa exposición temprana al poder la que moldeó su vocación política y la que también le heredó el peso más difícil de cargar por los cargos que le valieron a su padre unos 25 años de prisión.