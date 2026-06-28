Por qué sumar arándanos a la dieta puede mejorar la agudeza mental y cuidar el corazón

El consumo habitual de arándanos protege el cerebro y el corazón y fortalece la salud cardiovascular y cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incluir arándanos en la dieta cotidiana es una de las recomendaciones para quienes buscan fortalecer la salud cardiovascular y cerebral desde la alimentación. Como señala el cardiólogo Aurelio Rojas en Men’s Health, medio especializado en salud y bienestar, sus propiedades los convierten en un alimento en rutinas preventivas y de bienestar.

Los efectos positivos abarcan desde la protección de la memoria hasta la prevención de enfermedades cardiovasculares. Incorporar esta fruta es una estrategia accesible, adecuada para todas las edades. Desde la perspectiva de la nutrición preventiva, el papel de los arándanos resulta relevante para quienes desean mantener el cerebro y el corazón en condiciones óptimas.

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Un estudio en Nutritional Neuroscience registró mejoras en pruebas de memoria tras 12 semanas de consumo regular de arándanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Efecto de los arándanos en la memoria y el flujo sanguíneo cerebral

Los arándanos incrementan el flujo sanguíneo en áreas del cerebro vinculadas a la memoria y la atención. El córtex prefrontal y el hipocampo son las zonas que más se benefician de este efecto, lo que se traduce en mejoras en el rendimiento cognitivo.

Un estudio publicado en Nutritional Neuroscience, revista científica, reveló avances medibles en pruebas de memoria tras solo 12 semanas de consumo regular de arándanos. Estos resultados respaldan la integración diaria de la fruta en la dieta para potenciar las capacidades mentales.

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Investigaciones de Harvard con más de 16.000 mujeres asociaron los arándanos con un retraso de hasta 2 años y medio del deterioro cognitivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos beneficios pueden observarse en personas de distintas edades, lo que convierte a la fruta en una opción para quienes desean un refuerzo natural a sus funciones cognitivas. La facilidad de consumo y la rapidez con la que se manifiestan los efectos hacen de los arándanos una opción dentro de los alimentos neuroprotectores. Su aporte es útil en contextos de demanda intelectual o envejecimiento.

Impacto de los arándanos en el envejecimiento cerebral y el deterioro cognitivo

El alcance de los arándanos va más allá de la memoria inmediata, ya que su consumo regular puede ralentizar el envejecimiento cerebral. Investigaciones en la Universidad de Harvard, realizadas con más de 16.000 mujeres, demostraron que quienes los incluían en su dieta postergaban el deterioro cognitivo hasta 2 años y medio respecto a quienes no los consumían.

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Estudios clínicos indicaron que la ingesta diaria de arándanos reduce la presión arterial sistólica entre cuatro y seis milímetros de mercurio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este efecto permite que el cerebro mantenga un nivel de funcionamiento más joven y eficiente durante un periodo de 2 años y medio. Optar por esta fruta no requiere cambios drásticos en la alimentación, sino la simple decisión de integrarla cotidianamente.

Para quienes buscan prevenir el deterioro cerebral y mantener la agudeza mental, el papel de los arándanos se perfila como una opción natural. Este hallazgo refuerza la posición de la fruta en la prevención de enfermedades neurodegenerativas.

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Reducción de la presión arterial sistólica gracias al consumo de arándanos

Uno de los efectos de los arándanos es su capacidad de reducir la presión arterial sistólica, la cifra vinculada al riesgo cardiovascular. Estudios publicados en The Journals of Gerontology: Series A, revista científica, demostraron que la ingesta diaria de la fruta disminuye la presión sistólica entre cuatro y seis milímetros de mercurio en ensayos clínicos controlados.

Consumir unos 150 gramos de arándanos al día se asocia con una reducción del 20% en el riesgo de infarto e ictus (Foto: Arándanos el Cierrón)

Esta reducción se compara incluso con la acción de algunos medicamentos en fases iniciales del tratamiento de la hipertensión. Consumir alrededor de 150 gramos de arándanos al día, equivalentes a un puñado generoso, representa una alternativa para quienes buscan mantener bajo control la presión arterial.

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Esta estrategia puede formar parte de la rutina diaria sin requerir grandes modificaciones en los hábitos alimentarios. Los beneficios son accesibles tanto para personas con tendencia a la hipertensión como para quienes desean prevenir problemas cardiovasculares.

Asociación entre el consumo de arándanos y la disminución del riesgo de infarto e ictus

Mantener una ingesta diaria de arándanos se asocia con una reducción del 20% en el riesgo de infarto e ictus y extiende esa protección a personas de diferentes edades y perfiles de riesgo.

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Esta protección abarca tanto el corazón como el cerebro, reforzando el valor preventivo de la fruta en el corazón y el cerebro. El porcentaje observado en estudios respalda la recomendación de incluir arándanos en la dieta habitual para quienes buscan reducir la probabilidad de eventos cardiovasculares graves.

Los arándanos al natural o ultracongelados conservan mejor sus propiedades que las versiones liofilizadas, deshidratadas o azucaradas (crédito imagen ilustrativa/Midjourney)

La facilidad de consumo y la ausencia de efectos secundarios relevantes convierten a la fruta en una opción cotidiana contra enfermedades agudas del corazón y el cerebro. Su integración diaria puede suponer una diferencia en la prevención de patologías con alto impacto en la calidad de vida.

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Formas recomendadas y no recomendadas de consumir arándanos

Para aprovechar los beneficios de los arándanos, una opción es consumirlos al natural, ya que así mantienen todas sus propiedades nutricionales. Si se adquieren ultracongelados, la fruta conserva igualmente los compuestos activos que aportan sus efectos positivos.

En cambio, las versiones liofilizadas, deshidratadas o azucaradas pierden parte de sus cualidades y, en algunos casos, es preferible evitarlas para no sumar azúcares añadidos o perder nutrientes.

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La versatilidad de los arándanos permite incorporarlos a la dieta de diversas maneras, siempre priorizando las formas frescas o ultracongeladas. Esta recomendación facilita su inclusión en diferentes recetas y momentos del día sin alterar sus beneficios.

Evitar las presentaciones industriales o altamente procesadas permite asegurar que el consumo diario de arándanos realmente aporte el efecto protector y preventivo que destaca la investigación científica.