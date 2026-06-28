Cuánto peso se puede perder en una semana, según expertos, y por qué la balanza puede engañar

La pérdida de peso rápida en una semana puede favorecer la recuperación del peso y afectar el metabolismo por la pérdida de masa muscular - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perder peso en una semana es posible, pero lo realista suele ser bastante menos de lo que prometen los planes “exprés”. En términos simples, la baja semanal depende del déficit calórico (cuántas calorías se consumen versus cuántas se gastan) y de un factor que muchas veces confunde: la balanza puede bajar por grasa, pero también por líquidos.

En una nota de Prevention, la médica Caroline Apovian —directora del Center for Nutrition and Weight Management del Boston Medical Center— advirtió que los intentos de bajar “en una semana o un mes” suelen terminar en recuperación del peso y que la pérdida rápida puede implicar también masa muscular, lo que afecta el metabolismo.

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Dicho esto, también hay consenso en un punto: buscar una cifra “mágica” para siete días suele empujar a medidas restrictivas y difíciles de sostener. En la misma nota, la nutricionista Lauren Slayton señaló que ese enfoque puede llevar a conductas extremas y que, en algunos casos, entra en “territorio” de trastornos de la conducta alimentaria.

Qué es realista en siete días

Una baja de hasta 5 libras en la balanza en pocos días no equivale a perder solo grasa, porque también puede incluir líquido (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el plano numérico, Prevention resume la lógica del cálculo: la pérdida de grasa está ligada al balance energético semanal. Y agrega un punto clave para ordenar expectativas: los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) indican que 1 a 2 libras en una semana es una cantidad segura si se hace “de forma gradual y sostenida”.

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El problema es que, cuando alguien ve una baja mayor en pocos días, no necesariamente significa que “quemó” esa cantidad de grasa. En la nota, Slayton explicó que un plan breve puede mostrar hasta 5 libras “según la balanza”, pero que no se trata de perder solo grasa: en la combinación, hay algo de líquido.

Esa diferencia importa porque una semana con recortes fuertes —por ejemplo, cambios bruscos en la ingesta de ciertos alimentos, alcohol o azúcar— puede reducir la retención de líquidos y la sensación de hinchazón, pero eso no equivale a una transformación sostenida de la composición corporal. Por eso, el indicador más útil no siempre es el número “final” de la balanza, sino si el método es sostenible y no dispara un efecto rebote.

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En esa línea, la guía del sistema público británico (NHS) señala que no hay una regla única para todos, pero que una tasa “segura y sostenible” suele ubicarse en 0,5 a 1 kg por semana, y que para muchas personas el consejo general es reducir la ingesta energética en alrededor de 600 calorías por día (con referencias de consumo total diario distintas para hombres y mujeres).

Qué cambios sí pueden notarse en una semana sin caer en extremos

El NIH remarca que la pérdida de peso a largo plazo se sostiene con hábitos saludables, reducción calórica y actividad física, no con promesas exprés ni suplementos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el objetivo es “verse” o “sentirse” mejor en pocos días, Prevention plantea un enfoque distinto: apuntar a reducir la sensación de hinchazón sin convertirlo en un castigo. Slayton lo describe como una semana de ajustes “pre-evento” que no sea “insana, extrema o punitiva”, con cocina más casera y recortes claros de alcohol y azúcar, además de priorizar verduras y pescado.

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La advertencia de Apovian en la misma nota es el contrapeso: las estrategias demasiado restrictivas pueden tener un efecto rebote y, además, aumentar la pérdida de músculo junto con la de grasa.

Es que el músculo ayuda a gastar más energía, por lo que esa pérdida puede enlentecer el metabolismo y volver más difícil sostener el resultado.

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A la vez, cuando la meta es bajar de peso de forma consistente —no solo “en una semana”— conviene separar promesas de evidencia. Una ficha técnica del National Institutes of Health de Estados Unidos remarca que la base para la pérdida de peso a largo plazo es el cambio de hábitos (patrón alimentario saludable, reducción calórica y actividad física).