Salud

Cómo reducir el riesgo de lesiones por sobreesfuerzo en atletas jóvenes, según especialistas en medicina deportiva

Un análisis divulgado por Cleveland Clinic abordó los factores asociados al desgaste físico en menores que realizan actividad competitiva y detalló una serie de pautas orientadas a minimizar el impacto de la exigencia sostenida

Guardar
Google icon
Hombre adulto de brazos cruzados y niño con camiseta azul, sudado y cara enrojecida, de pie en una cancha deportiva con una portería al fondo.
La intensidad alta, la técnica incorrecta y el regreso brusco al entrenamiento elevan el riesgo de lesiones por sobreesfuerzo en atletas jóvenes (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los atletas jóvenes, las lesiones por sobreesfuerzo concentran más de la mitad de las consultas médicas. Cleveland Clinic vinculó este fenómeno con la práctica deportiva intensiva durante todo el año y señaló que los períodos regulares de descanso son fundamentales para prevenir complicaciones crónicas, entre ellas la artritis y la tendinitis.

La recomendación más concreta del centro médico es que los chicos que practican un solo deporte se tomen tres meses de descanso de esa actividad. Ese intervalo no implica inactividad total: el objetivo es cambiar de estímulo físico para que músculos, articulaciones y huesos sobrecargados puedan recuperarse.

PUBLICIDAD

Según Cleveland Clinic, la especialización temprana en una sola disciplina expone a los niños a movimientos repetidos miles de veces durante meses o años. Ese patrón incrementa el desgaste en tendones, músculos y huesos, explicó el médico especialista en medicina deportiva Paul Saluan.

El entrenamiento sin pausas aumenta el desgaste en articulaciones, músculos y huesos

El volumen de trabajo no es el único factor de riesgo. La intensidad elevada de muchos programas anuales, la técnica incorrecta y el intento de alcanzar demasiado rápido un nivel alto de rendimiento también elevan la probabilidad de lesión.

PUBLICIDAD

Una pediatra examina a una niña en una camilla con un estetoscopio. Una mujer y un hombre se sientan. Consultorio con juguetes y diagramas anatómicos.
La especialización temprana en un solo deporte expone a niños y adolescentes a movimientos repetidos que aumentan el desgaste en tendones, músculos y huesos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La médica especialista en medicina deportiva Molly McDermott sostuvo que aprender la técnica correcta antes de aumentar la carga de trabajo es una condición básica para sostener la práctica sin daños. El Dr. Saluan añadió que, tras un período de inactividad o interrupción, el regreso debe seguir un proceso progresivo.

Entre las lesiones por sobreuso más habituales en deportistas jóvenes figuran la tendinitis de Aquiles, las lesiones de espalda como la espondilólisis, la distensión del flexor de la cadera y el síndrome de la banda iliotibial.

También aparecen el codo y el hombro de las ligas infantiles, la enfermedad de Osgood-Schlatter, la tendinitis rotuliana, la fascitis plantar, la tendinitis del manguito rotador, la enfermedad de Sever, las fracturas por estrés y la distensión de muñeca.

Un niño sentado en un banco de madera de una cancha de baloncesto, con ropa deportiva, sostiene una botella de agua congelada en su tobillo.
Entre las lesiones por sobreuso más frecuentes en deportistas jóvenes figuran la tendinitis de Aquiles, las fracturas por estrés, la fascitis plantar y la enfermedad de Osgood-Schlatter (Imagen Ilustrativa Infobae)

El problema puede afectar prácticamente cualquier parte del cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Las fracturas por estrés son más frecuentes en los huesos de carga de la parte inferior del cuerpo.

El dolor durante la actividad y la caída del rendimiento son señales de alarma

El informe de la institución médica responde de forma directa a la pregunta central: un joven atleta puede estar entrenando por encima de lo tolerable si siente dolor articular o muscular durante la actividad, si presenta rigidez, hinchazón o pérdida de movimiento después de entrenar.

La lista de señales también incluye cambios en el sueño relacionados con el dolor, alteraciones del estado de ánimo sin explicación clara y una baja del rendimiento físico o académico.

McDermott señaló que muchos chicos no expresan cómo se sienten por temor a que los frenen, por lo que recomendó prestar atención a cualquier indicio de que algo no está bien. “El dolor no es algo que deba tolerarse en los atletas jóvenes”, afirmó Saluan.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Para reducir el riesgo de lesiones, Cleveland Clinic aconseja sumar un día de descanso por semana, dormir bien, mantener una buena alimentación e hidratarse (Imagen Ilustrativa Infobae)

McDermott remarcó que la recuperación debe formar parte de la idea misma de ser deportista y no quedar relegada frente al entrenamiento. Para reducir el riesgo durante la temporada, Cleveland Clinic reunió cuatro medidas:

  1. Reservar al menos un día completo de descanso por semana
  2. Dormir entre 7 y 8 horas
  3. Mantener una alimentación adecuada
  4. Sostener una buena hidratación

El descanso prolongado que propone la clínica no supone “90 días” en el sofá. Un corredor puede pasar a la natación para reducir el impacto sobre rodillas y tobillos, y otros atletas pueden dedicar ese período a trabajo de fuerza de cuerpo completo.

Ese cambio de actividad era más habitual cuando los jóvenes alternaban deportes según la temporada. De acuerdo con la institución médica, ese patrón distribuía las cargas en distintas zonas del cuerpo y ayudaba a limitar el sobreuso asociado a la especialización en una sola disciplina.

Los niños son más vulnerables antes de alcanzar la madurez esquelética

McDermott explicó que los menores tienen una susceptibilidad mayor porque el estrés repetitivo afecta especialmente sus centros de crecimiento antes de la madurez esquelética. Esa condición ayuda a explicar por qué este tipo de lesiones aparece con tanta frecuencia en la infancia y la adolescencia.

Una niña sentada en un banco verde en una cancha de tenis de arcilla, se seca el sudor con una toalla y sostiene una botella de agua. Al fondo, otra jugadora y un marcador.
Los niños son más vulnerables a las lesiones por sobreesfuerzo antes de la madurez esquelética, y ignorar el dolor puede derivar en artritis o tendinitis crónica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ignorar una molestia y seguir entrenando puede dejar consecuencias duraderas. La degradación articular a edad temprana puede sentar las bases para artritis y tendinitis crónica años después.

“Si empezamos a considerar la recuperación y el descanso como parte fundamental de ser deportista, podremos reducir las lesiones por sobreesfuerzo y ayudar a los niños a mantenerse sanos y en forma”, afirmó McDermott.

Temas Relacionados

LesionesMedicina DeportivaSalud InfantilArtritisTendinitisNiños Y AdolescentesMagazinesNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La mayoría de las mujeres de la Generación Z quiere ser madre, pero persisten dudas sobre su fertilidad

Una encuesta difundida por la American Society for Reproductive Medicine expuso brechas de información. Especialistas de SAMeR advierten que conocer la edad reproductiva y las opciones de planificación desde etapas tempranas permite tomar decisiones con mayor libertad

Infobae

Qué dice la ciencia sobre la firma y la personalidad

Un metaanálisis y varias investigaciones desmontan las creencias más extendidas sobre la grafología y muestran qué asociaciones específicas sí encontraron los investigadores al analizar cientos de rúbricas

Qué dice la ciencia sobre la firma y la personalidad

El avance del tétanos vuelve a generar preocupación entre especialistas ante la disminución sostenida de las tasas de vacunación

Infectólogos explicaron cómo actúa esta bacteria y por qué puede desencadenar complicaciones potencialmente mortales. Cuáles son las medidas más eficaces para reducir el riesgo

El avance del tétanos vuelve a generar preocupación entre especialistas ante la disminución sostenida de las tasas de vacunación

Por qué sumar arándanos a la dieta puede mejorar la agudeza mental y cuidar el corazón

Estudios recientes vinculan el consumo regular de esta fruta con mayor rendimiento cognitivo, menor presión arterial y reducción del riesgo de eventos cardiovasculares, beneficios que se logran al incorporarla en preparaciones frescas o ultracongeladas

Por qué sumar arándanos a la dieta puede mejorar la agudeza mental y cuidar el corazón

Qué conductas habituales del fin de semana pueden afectar el control de la glucosa y la salud metabólica

Especialistas advierten que repetir poco descanso, consumo alto de alcohol y comidas con azúcares añadidos puede desestabilizar la glucosa y aumentar la resistencia a la insulina con el tiempo

Qué conductas habituales del fin de semana pueden afectar el control de la glucosa y la salud metabólica

DEPORTES

Los aprobados del partido contra Jordania y el aprendizaje de cara a Cabo Verde

Los aprobados del partido contra Jordania y el aprendizaje de cara a Cabo Verde

La bronca de Franco Colapinto por la falta de potencia en su Alpine en el GP de Austria de F1: “Fue un día muy malo”

Así quedaron las posiciones de la F1 tras el Gran Premio de Austria: de la ventaja que perdió Alpine a la pelea por el título

Sudáfrica-Canadá, EN VIVO, por los 16avos del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Radiografía de la carrera de Franco Colapinto en el GP de Austria de F1: falta de potencia y sin chances de puntos

TELESHOW

La conmovedora despedida a Ernestina Pais: el dolor de familiares, colegas y amigos

La conmovedora despedida a Ernestina Pais: el dolor de familiares, colegas y amigos

La K’onga celebró 23 años de carrera: del recuerdo de los comienzos al éxito de su gira internacional

De Sergio Denis a la gloria de México 86: la canción que se convirtió en cábala de los campeones del mundo

Ciro Martínez y Luli Bass alentaron a la Selección Argentina en el duelo ante Jordania: el encuentro con la Mona Jiménez

Titi Tcherkaski, la exGran Hermano, habló de su relación tóxica: “La única vez que me levantó la mano, me separé”

INFOBAE AMÉRICA

Fuerza Naval rescata a 15 personas tras quedar a la deriva en la laguna de Caratasca, Honduras

Fuerza Naval rescata a 15 personas tras quedar a la deriva en la laguna de Caratasca, Honduras

Ola de violencia sacude Guatemala dejando dos fallecidos y al menos 10 lesionados en distintos puntos

La irrelevancia de la Organización de Estados Americanos con opción de reformas de fondo o el fin

Londres cuenta su historia en un museo: del icónico bajo destrozado de The Clash a Dickens y Banksy

Fiscal advierte que el narcotráfico podría converger con el tráfico de fauna en Costa Rica