Salud

Aumento de casos de tuberculosis en Argentina: qué dicen los últimos datos del Ministerio de Salud

Los registros hasta la semana 22 de 2026 contabilizaron 133 notificaciones más que en el mismo tramo de 2025, según el Boletín Epidemiológico

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Argentina notificó 6.482 casos de tuberculosis hasta la semana 22 de 2026 (principios de junio), 133 más que en el mismo período del año anterior. El dato surge del último Boletín Epidemiológico Nacional.

El mayor aporte al aumento provino de la región Centro, con 264 casos adicionales y una suba del 5,6%. Detrás quedaron el noreste (NEA), con 45 casos más y un alza del 10%, y Cuyo, con 24 casos adicionales y una variación del 27%.

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La región Sur mostró el movimiento inverso: registró 35 casos menos, con una caída del 22,3%. El noroeste (NOA) se mantuvo prácticamente sin cambios, con una variación del 0,3%.

Entre las jurisdicciones, los aumentos porcentuales más marcados correspondieron a Misiones con 44,9%, Mendoza con 42,6%, Entre Ríos con 38,8%, Santiago del Estero con 34,3% y Santa Fe con 32,9%.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Imagen generada digitalmente que muestra una representación detallada de unos pulmones humanos con múltiples nódulos o lesiones, simulando una infección pulmonar grave. Este tipo de afectación puede estar relacionado con enfermedades como tuberculosis, cáncer o infecciones fúngicas, destacando la importancia de la salud respiratoria y la detección temprana de patologías pulmonares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con los datos oficiales, durante 2025 se notificaron 17.283 casos de tuberculosis en el país, con una tasa de 37,3 por 100.000 habitantes. Del total, 16.359 fueron clasificados como casos incidentes, es decir nuevos, recaídas o sin información, y representaron el 94,7% del total nacional.

El 66,1% de los casos se concentró en provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. La mayor tasa de notificación se registró en Salta, con 63,8 casos por 100.000 habitantes, seguida por CABA con 58,8, PBA con 55,1, Jujuy con 52,3, Formosa con 42,8 y Chaco con 39,3.

En el otro extremo, Mendoza presentó la menor tasa total, con 6,0 casos por 100.000 habitantes. San Juan, La Rioja, Catamarca, Neuquén, San Luis y Santiago del Estero también quedaron por debajo de 10 por 100.000 habitantes.

La actualización del Ministerio de Salud de la Nación indicó además que desde diciembre de 2025 se distribuyeron 40.500 cartuchos para diagnóstico molecular de tuberculosis. Los insumos fueron enviados a PBA, CABA, Tierra del Fuego, Salta, Chaco, Jujuy y Santa Fe para reforzar la capacidad diagnóstica y favorecer la detección oportuna.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

En lo que va de 2026 también se entregaron 2.870 dosis de Derivado Proteico Purificado, conocido como PPD, a distintas jurisdicciones para apoyar tareas de diagnóstico y estudio de contactos.

Tratamientos y seguimiento de casos complejos

La cartera sanitaria gestiona y autoriza de manera nominalizada el acceso a tratamientos para tuberculosis resistente o compleja. Según el organismo, ya se entregaron 546 tratamientos de segunda línea en curso para tuberculosis farmacorresistente, de los cuales 275 corresponden a pacientes de PBA y CABA.

El ministerio también realiza el seguimiento de 53 pacientes con diagnóstico de tuberculosis que migraron hacia otras localidades o países. A la vez, respondió 46 pedidos de interconsulta por casos complejos provenientes de PBA, CABA, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Formosa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tucumán. De esas situaciones, 39 correspondieron a adultos y siete a casos pediátricos.

Qué es la tuberculosis

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por el bacilo tuberculoso, una bacteria que suele afectar a los pulmones y que se transmite por vía aérea cuando una persona enferma tose, estornuda o escupe. Es prevenible y curable, aunque puede ser mortal si no recibe tratamiento.

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Se estima que cerca de una cuarta parte de la población mundial se ha infectado por este bacilo. En general, las personas infectadas no se sienten enfermas ni contagian, pero entre el 5% y el 10% desarrolla síntomas y enfermedad, con mayor riesgo entre bebés y niños.

La enfermedad suele tratarse con antibióticos. Los bacilos pueden multiplicarse en el organismo y comprometer, además de los pulmones, los riñones, el cerebro, la columna vertebral y la piel.

Los síntomas habituales incluyen tos persistente, a veces con sangre, dolor torácico, astenia, cansancio, pérdida de peso, fiebre y sudores nocturnos. En algunos casos los síntomas son leves durante muchos meses, lo que facilita la transmisión inadvertida.

Entre los factores que aumentan el riesgo de contraer la enfermedad figuran la diabetes, un sistema inmunitario debilitado, la desnutrición, el consumo de tabaco y el consumo nocivo de alcohol.

Las medidas de prevención incluyen consultar ante tos prolongada, fiebre o pérdida de peso sin causa conocida, realizarse pruebas en situaciones de riesgo, completar los tratamientos profilácticos indicados y, en caso de enfermedad activa, adoptar higiene respiratoria con uso de mascarilla, cobertura de boca y nariz al toser o estornudar y eliminación adecuada de esputo y pañuelos. También se consideran importantes la ventilación adecuada de los ambientes y el uso de mascarillas en establecimientos de salud y otros entornos.

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