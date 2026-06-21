Salud

Enemigos del colesterol alto: cuáles son los hábitos y alimentos que los expertos aconsejan eliminar

Los profesionales de la salud revelan cuáles son las costumbres y comidas que favorecen la creación de grasas en las arterias y enfermedades cardiovasculares

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Ilustración de una arteria roja curvada con placas amarillas y anaranjadas que la obstruyen. Pequeños glóbulos rojos se acumulan antes del bloqueo. Fondo beige claro.
El colesterol alto es uno de los factores de riesgo más frecuentes de las enfermedades cardiovasculares en todo el mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El colesterol alto se ha consolidado como uno de los factores de riesgo más frecuentes para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares en todo el mundo. Este compuesto graso, esencial en pequeñas cantidades para funciones como la producción de hormonas y la formación de membranas celulares, puede convertirse en una amenaza cuando sus niveles en sangre superan los valores recomendados. El exceso de colesterol, en particular el conocido como LDL o “malo”, tiende a depositarse en las paredes de las arterias, favoreciendo la acumulación de placas que estrechan y endurecen los vasos sanguíneos.

La principal consecuencia de este proceso es la aterosclerosis, una condición que limita el flujo sanguíneo y aumenta significativamente el riesgo de sufrir infartos de miocardio y accidentes cerebrovasculares. Además, suele pasar desapercibido, ya que no produce síntomas evidentes hasta que provoca complicaciones graves. Por este motivo, expertos recomiendan el control regular, especialmente en adultos, para prevenir daños a largo plazo en el sistema cardiovascular. Mantener los niveles dentro de los rangos saludables es fundamental para reducir la probabilidad de enfermedades cardíacas y garantizar una mejor calidad de vida.

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Hábitos que se deben evitar si tienes el colesterol alto

Evitar ciertos hábitos resulta fundamental para quienes presentan niveles elevados de colesterol, ya que algunas conductas cotidianas contribuyen directamente al aumento del colesterol LDL y al deterioro de la salud cardiovascular.

Según la British Heart Foundation y la Harvard Medical School, uno de los principales errores es el consumo habitual de alimentos ricos en grasas saturadas y trans. Presentes en productos como carnes rojas, embutidos, manteca, cerdo, aceites tropicales, productos lácteos enteros y alimentos procesados u horneados industrialmente, elevan el colesterol LDL y favorecen la formación de placas en las arterias.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El exceso de colesterol LDL se deposita en las arterias y favorece la formación de placas que estrechan los vasos sanguíneos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro hábito perjudicial es el consumo frecuente de alimentos fritos, especialmente aquellos preparados con aceites poco saludables o reutilizados. Las comidas rápidas y los snacks fritos incrementan no solo el colesterol sino también la inflamación vascular. Además, tanto la British Heart Foundation como la guía de Harvard, advierten sobre el exceso de carnes procesadas, como salchichas, panceta, patés y embutidos, que aportan grandes cantidades de grasas saturadas y colesterol.

El consumo excesivo de bebidas azucaradas y alcohol también aparece entre los hábitos que se deben evitar. Las gaseosas o jugos industriales se asocian a mayores niveles de triglicéridos, mientras que el abuso de alcohol puede elevar tanto el colesterol como los triglicéridos y causar daño hepático, interfiriendo con el metabolismo normal de las grasas.

Por último, llevar una vida sedentaria y no controlar el peso corporal agravan los efectos del colesterol alto. El sedentarismo y el sobrepeso dificultan el manejo de los lípidos en sangre y aumentan el riesgo de enfermedades cardíacas.

El colesterol alto y la relación con huevos, frutos secos y avena

Durante años, los huevos han sido considerados un alimento de riesgo para quienes padecen colesterol alto, debido a su contenido de colesterol dietético. Sin embargo, tanto las últimas investigaciones como las recomendaciones de la British Heart Foundation y la Harvard Medical School aclaran que el colesterol presente en los alimentos no influye de manera significativa en los niveles en sangre para la mayoría de las personas.

Se ha demostrado que es mucho más relevante reducir el consumo de grasas saturadas que restringir los huevos de la dieta. Por ello, la mayoría de la población puede consumir huevos y mariscos con moderación, a menos que exista una condición genética específica, como la hipercolesterolemia familiar.

Imagen 3D de un modelo anatómico del corazón humano, en tonos rojos y rosados, con vasos sanguíneos azules y rojos, sobre un fondo degradado azul y morado.
La aterosclerosis causada por el colesterol alto aumenta el riesgo de infarto de miocardio y accidente cerebrovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de los frutos secos, como almendras y nueces, la evidencia indica que contribuyen a aumentar el HDL (considerado “bueno”) y a reducir la inflamación. Estos alimentos, ricos en grasas insaturadas, forman parte de las recomendaciones para mejorar el perfil lipídico. Según la guía CLS Health, avalada médicamente por el doctor Bahaeddin Shabaneh, los frutos secos, además, pueden ayudar a reducir el colesterol LDL cuando se incorporan regularmente a una dieta balanceada.

La avena y sus derivados son reconocidos por su capacidad para reducir el LDL gracias a su contenido de betaglucano, un tipo de fibra soluble que favorece la eliminación de este factor en el organismo. Tanto la British Heart Foundation como la Harvard Medical School incluyen esta comida entre los alimentos más efectivos para la reducción natural, destacando su papel en el mantenimiento de la salud cardiovascular.

Alimentos específicos que deben evitarse con colesterol alto

Mesa de madera con leche, queso, mantequilla, yogur, pollo frito, papas fritas, aros de cebolla, bollería, galletas, pastel, zumo, refresco, cóctel, vino, chocolate y bebida de chocolate.
Los alimentos fritos, las bebidas azucaradas, el alcohol, el sedentarismo y el sobrepeso agravan el colesterol alto y el riesgo cardíaco (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evitar ciertos alimentos es clave para controlar los niveles de colesterol y reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Diversas guías especializadas, como las de la British Heart Foundation, la Harvard Medical School y CLS Health, coinciden en señalar los siguientes grupos como los más perjudiciales para quienes tienen colesterol alto:

  • Productos lácteos enteros: leche entera, quesos curados, crema y manteca aportan una cantidad significativa de grasas saturadas. Reducir o evitar estos productos ayuda a limitar la ingesta de grasas perjudiciales, indica la guía CLS Health.
  • Alimentos fritos: el manual también incluye comidas rápidas, snacks fritos y cualquier alimento preparado en aceites reutilizados elevan el colesterol y la inflamación vascular.
  • Productos horneados industriales: las tortas, galletitas y otros productos elaborados con manteca vegetal o aceites hidrogenados suelen tener un alto contenido de grasas saturadas y trans, indica Harvard.
  • Aceites tropicales: las versiones de coco o palma presentan elevadas concentraciones de grasas saturadas y se encuentran frecuentemente en margarinas, galletitas y productos de repostería industrial.
  • Chocolate y derivados: especialmente el que contiene manteca de cacao y leche, es una fuente adicional de grasas saturadas, explican expertos de la British Heart Foundation.
  • Bebidas azucaradas y alcohólicas: gaseosas, bebidas con crema y consumo excesivo de alcohol contribuyen al desequilibrio de los lípidos en sangre y deben limitarse, manifiesta el médico en la guía.

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